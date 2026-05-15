Colombia

Feid sorprendió con mensaje para Karol G tras ganar categoría en Premios Nuestra Tierra 2026: “Gracias, Caro”

En una noche marcada por homenajes y reconocimientos, Feid fue protagonista al recibir el galardón por ‘Verano Rosa’. El artista aprovechó el escenario para agradecer públicamente a su expareja

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El intérprete antioqueño sube al escenario acompañado de su equipo de producción y dedica palabras de gratitud a Karol G frente a una ovación del público - crédito Natalia Perilla, Juan David Botia M / Infobae Colombia

La noche en Bogotá durante los Premios Nuestra Tierra 2026 quedó marcada por un momento que captó la atención de la industria musical: Feid dedicó su premio a Karol G al recibir el galardón a Mejor Colaboración Urbana por la canción Verano Rosa.

El evento reunió a los principales referentes de la música colombiana y tuvo como uno de sus puntos destacados el agradecimiento público del artista antioqueño a la intérprete paisa, en un contexto de alta expectativa por su historia personal y profesional.

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Verano Rosa, incluida en el álbum Tropicoqueta de Karol G, se consolidó como una de las canciones más escuchadas del género urbano en el último año y generó conversación por la química artística entre ambos cantantes. Feid, acompañado de su equipo de producción, subió al escenario y, al recibir el premio, expresó: “Gracias a Karol”, un gesto que rápidamente fue celebrado tanto por los asistentes como por los seguidores en redes sociales.

A pesar de la separación sentimental, Feid y Karol G continúan cosechando éxitos como dupla musical. El reciente premio por Verano Rosa en los Premios Nuestra Tierra 2026 fue la ocasión elegida por Feid para expresar gratitud - crédito @feid / Instagram - captura de pantalla @KarolGStats_/ X
A pesar de la separación sentimental, Feid y Karol G continúan cosechando éxitos como dupla musical. El reciente premio por Verano Rosa en los Premios Nuestra Tierra 2026 fue la ocasión elegida por Feid para expresar gratitud - crédito @feid / Instagram - captura de pantalla @KarolGStats_/ X

La ceremonia transcurrió en un ambiente de homenaje y reconocimiento al talento nacional. Feid eligió para la ocasión un traje típico de arriero, complementado con detalles en verde, y agradeció también a los productores que participaron en la creación del sencillo.

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En su discurso, el artista añadió: “Buenas noches, mor. Recibo con mucho cariño y mucha gratitud este premio. Muchas gracias a Caro y a todo su equipo por hacernos parte de esta canción y este reto tan chimba”.

A pesar de la ruptura sentimental, confirmada por Karol G meses atrás, la colaboración profesional entre ambos continúa generando éxitos y atención del público. La decisión de separarse fue presentada como parte de una etapa de crecimiento personal, mientras que parte de las nuevas canciones de Feid han sido interpretadas por seguidores como referencias a esa historia compartida.

La reacción en plataformas digitales fue inmediata, con usuarios reconociendo el gesto de Feid y valorando la madurez de ambos artistas para mantener su vínculo profesional. “Qué bonito cómo la menciona”, “Nadie me hará odiar a Feid”, “yo siento que ellos quedaron como buenos amigos”, dicen algunos de los comentarios.

Mientras Feid continúa con su gira internacional y Karol G avanza con el “Tropitour”, el éxito de Verano Rosa confirma la vigencia de su colaboración artística, demostrando que el talento compartido puede trascender cualquier situación personal.

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