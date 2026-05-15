Álvaro Uribe aseguró que Abelardo de la Espriella intentó ingresar al Centro Democrático, a pesar de que luego lo negó: “Ya no se podía”

Expresa su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia para las elecciones presidenciales de 2026 y aclara la situación con Abelardo De La Espriella - crédito Álvaro Uribe Vélez/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a marcar distancia con el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella al asegurar que, pese a haber intentado ingresar al proceso interno del Centro Democrático, posteriormente afirmó que nunca quiso hacer parte de la colectividad.

Las declaraciones fueron entregadas durante un pronunciamiento en el que Uribe reiteró su respaldo exclusivo a Paloma Valencia como la única candidata que representa las tesis históricas del partido de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

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Según explicó el exmandatario, De La Espriella manifestó interés en participar en el proceso de selección interna cuando el mecanismo ya llevaba cerca de seis meses en desarrollo, situación que, de acuerdo con Uribe, impedía su ingreso por razones estatutarias.

“Pidió entrar, estatutariamente ya no se podía. Semanas después dijo que nunca había querido ser parte del Centro Democrático”, afirmó Uribe al referirse al abogado barranquillero.

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Álvaro Uribe y Abelardo De La Espriella han mantenido cercanía política, aunque recientemente volvieron a evidenciar diferencias alrededor del Centro Democrático - crédito De la Espriella Style

El exjefe de Estado insistió en que Paloma Valencia es la dirigente que mejor representa las banderas políticas del uribismo y aseguró que su victoria dentro del proceso interno se dio de manera transparente.

“Paloma ganó limpiamente el proceso del Centro Democrático y siempre ha sido consistente en la defensa de nuestras tesis”, expresó Uribe.

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Durante su intervención, el líder natural del uribismo también hizo referencia a los principios ideológicos que, según dijo, han guiado históricamente al partido tanto en el Gobierno como en la oposición.

“Las tesis que hemos aplicado en el Gobierno, las tesis que hemos defendido en la oposición. Un país seguro, con libertades democráticas, con una vigorosa empresa privada que cree oportunidades, con una cohesión social que se profundice. Un país con un Estado pequeño y transparente”, manifestó.

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Uribe agregó que Valencia ha mantenido coherencia política durante toda su trayectoria y concluyó que “ha sido transparente y firme en todas las horas”.

Abelardo De La Espriella oficializó su candidatura presidencial independiente para las elecciones de 2026 por medio de recolección de firmas - crédito @delaespriella_style/Instagram

Las palabras del expresidente reabren públicamente las diferencias entre el Centro Democrático y Abelardo De La Espriella, quien desde 2025 dejó claro que buscaría llegar a la Casa de Nariño por fuera de la estructura partidista uribista.

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El 15 de agosto de 2025, De La Espriella oficializó su candidatura presidencial independiente y descartó cualquier posibilidad de integrarse al Centro Democrático. En entrevista con La FM, aseguró que su proyecto político tendría “vuelo propio”, aunque basado ideológicamente en el uribismo.

“Hay más uribismo que Centro Democrático”, afirmó en ese momento el hoy candidato presidencial, insistiendo además en que nunca había pertenecido formalmente a la colectividad fundada por Uribe Vélez.

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En esa misma entrevista, De La Espriella confirmó que avanzaría mediante la recolección de firmas y sostuvo que su meta era alcanzar millones de apoyos ciudadanos para respaldar su candidatura independiente.

También reveló que había quedado por fuera de la consulta interna impulsada por sectores cercanos al uribismo para escoger candidato presidencial, situación que ahora volvió a mencionar Uribe en su más reciente pronunciamiento.

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Paloma Valencia recibió el respaldo de Álvaro Uribe como candidata que representa las tesis históricas del Centro Democrático - crédito Colprensa

Abelardo de la Espriella aseguró que Álvaro Uribe “no tendrá ningún tipo de veto” en un eventual gobierno suyo, según declaraciones del candidato presidencial el 29 de abril de 2026. De la Espriella también reveló que en el pasado ofreció al exmandatario ocupar el Ministerio de Defensa, propuesta que Uribe rechazó.

El candidato explicó que nunca pagaría influenciadores para atacar al uribismo y se desmarcó de acusaciones sobre campañas de desprestigio, subrayando su “respeto” por el expresidente. Enfatizó que durante 15 años defendió a Uribe: “Los enemigos de él son los mismos míos, me los gané por defenderlo”, afirmó a Caracol Radio.

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Sobre los señalamientos de Tomás Uribe, hijo del exmandatario, De la Espriella descartó responder a provocaciones personales. Señaló que no pretende participar en disputas públicas ni desviar el debate político hacia enfrentamientos que, según su perspectiva, solo apartan la atención de los problemas centrales de Colombia.