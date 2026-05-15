Colombia

Estadounidense que estaba siendo buscado por el FBI por millonario robo bancario se escondía en Medellín

Las investigaciones detallan que el detenido logró apropiarse de más de USD 56.000 mediante un mecanismo de “doble cobro” de cheques de gerencia. Según los reportes, González ejecutó este fraude en al menos 17 ocasiones

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Como alias Dawil, es conocido el hombre que burló sistemas bancarios mediante el esquema de "doble cobro" de cheques de gerencia - crédito Policía Nacional/Interpol
Como alias Dawil, es conocido el hombre que burló sistemas bancarios mediante el esquema de "doble cobro" de cheques de gerencia - crédito Policía Nacional/Interpol

La captura en Medellín de un ciudadano estadounidense requerido por la justicia de Puerto Rico ha puesto en el centro de atención los mecanismos de cooperación internacional contra el crimen financiero.

Dawil Noe de Jesús González, conocido como alias Dawil, fue detenido por la Policía Nacional, con apoyo de la Fiscalía y el Servicio de Marshals de Estados Unidos, tras ser señalado como el presunto autor de un complejo fraude bancario en la isla caribeña.

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La operación se desarrolló bajo los acuerdos bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, y estuvo coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), junto al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Las autoridades informaron que González es requerido por el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, donde se le acusa de urdir un esquema que afectó la solidez financiera de cooperativas y bancos.

Las investigaciones detallan que el detenido logró apropiarse de más de USD 56.000 mediante un mecanismo de “doble cobro” de cheques de gerencia. Según los reportes, González ejecutó este fraude en al menos 17 ocasiones, siempre aprovechando las brechas tecnológicas en los sistemas bancarios de Puerto Rico.

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El método consistía en utilizar una aplicación financiera para depositar los cheques a través de la función de foto-depósito. Antes de que el sistema interbancario pudiera detectar la operación digital, el acusado se desplazaba a otras sucursales de la misma cooperativa para negociar o depositar el mismo cheque por segunda vez. De este modo, explotaba el margen temporal entre el depósito remoto y la validación definitiva, lo que le permitía acceder dos veces al monto del título valor.

El caso muestra cómo la vulnerabilidad en los procesos de compensación fue clave para que el acusado dispusiera de los fondos antes de que el sistema emitiera la alerta de duplicidad.

El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e Interpol, destacó: “Dawil González posee antecedentes penales de alta peligrosidad, habiendo cumplido previamente una condena de cuatro años en una prisión federal de los Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas”. Para el oficial, la detención es una muestra del compromiso de Colombia en la lucha contra el crimen transnacional.

Actualmente, González quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, la cual se encargará de los trámites legales para su extradición a Puerto Rico. Así, el caso avanza hacia el proceso judicial que definirá su situación ante las autoridades que lo requieren.

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Alias DawilDawil Noe de Jesús González,Estadounidense requerido en extradiciónRobo bancarioColombia-Noticias

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