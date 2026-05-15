Colombia

El Dane reportó un aumento del 2,2% en el PIB durante el primer trimestre de 2026: hay problemas con el crecimiento de la economía colombiana

Las cifras publicadas el viernes 15 de mayo reflejan que el incremento anual del producto interno bruto ha perdido fuerza frente a lo registrado en igual periodo del año previo, de acuerdo con los datos oficiales

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El Dane reportó que el crecimiento del PIB de Colombia fue del 2,2% en el primer trimestre de 2026 - crédito Dane
El Dane reportó que el crecimiento del PIB de Colombia fue del 2,2% en el primer trimestre de 2026 - crédito Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) informó que la economía colombiana creció 2,2% en el primer trimestre de 2026, una desaceleración respecto al avance de 2,5% correspondiente al mismo periodo de 2025, según cifras divulgadas este viernes.

Con estos resultados, el PIB de Colombia muestra una reducción en su ritmo de expansión en comparación con los datos oficiales del año anterior, de acuerdo con el Dane.

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La entidad oficial detalló que el comportamiento actual se compara con el 2,5 % reportado para el primer trimestre de 2025.

La economía colombiana presenta una desaceleración en su ritmo de expansión en el inicio de 2026, según cifras oficiales - crédito Dane
La economía colombiana presenta una desaceleración en su ritmo de expansión en el inicio de 2026, según cifras oficiales - crédito Dane

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