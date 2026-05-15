El Dane reportó un aumento del 2,2% en el PIB durante el primer trimestre de 2026: hay problemas con el crecimiento de la economía colombiana

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) informó que la economía colombiana creció 2,2% en el primer trimestre de 2026, una desaceleración respecto al avance de 2,5% correspondiente al mismo periodo de 2025, según cifras divulgadas este viernes.
Con estos resultados, el PIB de Colombia muestra una reducción en su ritmo de expansión en comparación con los datos oficiales del año anterior, de acuerdo con el Dane.
PUBLICIDAD
La entidad oficial detalló que el comportamiento actual se compara con el 2,5 % reportado para el primer trimestre de 2025.
Noticia en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Álvaro Uribe aseguró que Abelardo de la Espriella intentó ingresar al Centro Democrático, a pesar de que luego lo negó: “Ya no se podía”
El expresidente respaldó exclusivamente a Paloma Valencia y recordó que el abogado buscó participar en el proceso interno cuando ya estaba cerrado.
Estadounidense que estaba siendo buscado por el FBI por millonario robo bancario se escondía en Medellín
Las investigaciones detallan que el detenido logró apropiarse de más de USD 56.000 mediante un mecanismo de “doble cobro” de cheques de gerencia. Según los reportes, González ejecutó este fraude en al menos 17 ocasiones
Robaron, asesinaron y desmembraron el cuerpo de Alessandro Coatti: condenaron a 25 años de prisón a los jóvenes que dejaron las partes del biólogo italiano regadas en varios puntos cerca a Santa Marta
El crimen se perpetró el 5 de abril de 2025 y al día siguiente un grupo de niños encontró una maleta con partes del cuerpo del biólogo molecular de 42 años
Etapa 7 del Giro de Italia: Jonas Vingegaard se corona en el Blockhaus, y Egan Bernal salió del top-10 de la general
La etapa tuvo su punto de partida en Formia, y con el corredor del Netcompany Ineos teniendo problemas en el ascenso, mientras que Jonas Vingegaard se colocó en el segundo puesto a más de tres minutos del líder: el portugués Afonso Eulálio del Bahrain Victorious
El agropecuario explicó por qué mandó el Icbf a la casa de Aida Victoria: “He sido víctima”
Tras la visita del Icbf a la casa de Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada explicó que su única intención fue garantizar su derecho como padre. En un extenso pronunciamiento, cuestionó que el menor quedara al cuidado de personas ajenas al núcleo familiar y pidió evitar que la vida de Emiliano sea tema de exposición pública
MÁS NOTICIAS