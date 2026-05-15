Le salió cara al máximo accionista del Medellín ofensa a los hinchas: esta es la millonaria multa que le puso la Dimayor

Raúl Giraldo es el dueño y máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín hace 12 años - crédito DIM

El 14 de mayo de 2026 se anunció la sanción impuesta a Raúl Giraldo, máximo accionista del Deportivo Independiente Medellín, por instigar disturbios entre la afición tras la eliminación del equipo.

El Comité Disciplinario de la Dimayor impuso una sanción económica de 45.523.530 pesos por su conducta al término del encuentro frente a Águilas Doradas, que resultó en la eliminación del club de los play-offs de la Liga BetPlay 2026-I.

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Raúl Giraldo recibe una sanción económica de 45 millones de pesos por incitar disturbios en el partido del DIM contra Águilas Doradas-crédito Dimayor

La decisión responde a los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2026, cuando Medellín perdió ante su público en el estadio Atanasio Girardot derivó en alteraciones del orden por parte de la hinchada. Una consecuencia directa de estos incidentes fue la posterior cancelación del partido frente a Flamengo por la Copa Libertadores 2026.

En el informe entregado por el comisario de campo consta que Giraldo se encontraba en la Zona 1 del estadio —área de acceso restringido a personal autorizado— desde aproximadamente el minuto 85 del segundo tiempo, permaneciendo allí hasta el final del compromiso.

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El informe detalla: “Una vez concluido el partido, el mismo realizó gestos provocadores dirigidos hacia el público asistente, lo cual generó una reacción inmediata de los aficionados, evidenciándose un ambiente de exaltación que incrementó el riesgo de alteración del orden público. Esta conducta pudo haber derivado en una situación de mayor gravedad en términos de seguridad.”

La sanción llegó tras la derrota y eliminación por 1-2 del Independiente Medellín ante águilas Doradas, resultado que dejó al club fuera de los playoffs finales de la Liga BetPlay, desatando la molestia de los hinchas, y tensión con Raúl Giraldo, realizando gestos provocativos hacia los hinchas que estaban en las tribunas el 4 de mayo de 2026.

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Horas después de lo sucedido, el propio Giraldo grabó un video en el que pidió disculpas y anunció su retiro de las funciones directivas dentro del club, hecho que tampoco mitigó las consecuencias inmediatas.

Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM durante los últimos años, se pronuncia sobre los actos después del partido ante Águilas Doradas - crédito DIM

La crisis de Independiente Medellín continúa: gerente deportivo Federico Spada renunció a su cargo

Muñoz cuestionó que varios jugadores del Dim tengan el mismo representante - crédito @fedespada91/Instagram

El 14 de mayo de 2026, Independiente Medellín aFederico Spada, gerente deportivo del Deportivo Independiente Medellín, concluirá su ciclo al frente de la institución el 31 de mayo, coincidiendo con el final de la participación del club en la Copa Libertadores.

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La salida de Spada, anunciada mediante un comunicado oficial y prevista desde enero, responde a una decisión tomada en conjunto con su familia. La medida representa el cierre de una gestión que abarcó de 2023 a 2026 y que, según el club, se caracterizó por el fortalecimiento deportivo, la consolidación administrativa y un renovado impulso al fútbol formativo, aunque con limitados logros en materia de título.

El conjunto antioqueño recalcó que, a lo largo de la administración de Spada, se logró transformar al Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el equipo colombiano que más puntos sumó entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana desde 2023. Este dato cuantitativo diferencia el balance de su gestión dentro del panorama reciente del fútbol colombiano y sitúa al DIM como protagonista constante en el plano internacional.

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El club aprovechó la oficialización de la salida para marcar distancia respecto de recientes incidentes vinculados a Raúl Giraldo, máximo accionista del DIM. En el comunicado, la directiva subrayó que las actuaciones atribuidas a Giraldo “no corresponden a los valores, el respeto ni a los estándares de conducta que históricamente han caracterizado al club y a su relación con la hinchada”. El texto remarcó que dichos comportamientos no reflejan la actitud habitual del empresario, a quien el club describió como usualmente cercano y comprometido con la afición.

Durante los tres años de la gestión de Federico Spada, el Deportivo Independiente Medellín volvió a ocupar posiciones relevantes tanto a nivel local como internacional. Bajo su mandato, el club aseguró participaciones continuas en competencias de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana, alcanzando instancias finales y sumando la mayor cantidad de puntos entre los equipos colombianos en ambos certámenes desde 2023.

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En el plano del desarrollo juvenil, la administración de Spada dejó hitos inéditos para el fútbol formativo del club. Por primera vez, el DIM se consagró campeón del Torneo Nacional Sub-20 y participó en la CONMEBOL Libertadores Sub-20. Además, consolidó procesos que permitieron la representación institucional en todas las selecciones juveniles de Colombia. El club también destacó que el DIM aportó el mayor número de futbolistas a la Selección Colombia Sub-17 que se coronó campeona del Sudamericano 2026.