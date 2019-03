Emanuel Andrade, hijo del ex militar venezolano Alejandro Andrade, condenado a 10 años de prisión en Estados Unidos por lavar activos como tesorero del ex presidente fallecido Hugo Chávez cuando era su escolta, y por sobornos de más de un millón de dólares, tendría en Colombia un negocio ilegal de venta y entrenamiento de caballos. El joven, de acuerdo a la prensa local, no contaría con el permiso para desarrollar esa actividad.