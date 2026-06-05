SICT otorga a Fonadin la operación del Tren Suburbano Lechería-AIFA

El Fonadin operará el tren que unirá Buenavista con el AIFA en una ruta de más de 6 estaciones; arrancará con al menos 10 trenes eléctricos y la vigencia de la asignación es indefinida. (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

El Gobierno federal formalizó la operación del tren que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe ángeles (AIFA): el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) será el encargado de operar y explotar el ramal ferroviario Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, según publicó el Diario Oficial de la Federación este 4 de junio de 2026.

El servicio corre desde la estación de Buenavista, en la Ciudad de México, hasta la terminal del AIFA en Santa Lucía, Estado de México. En el camino pasa por Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería, y recorrerá 6 estaciones intermedias en el tramo nuevo entre Lechería y el aeropuerto.

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El título de asignación fue firmado el 18 de marzo de 2026 por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, y lo suscribió por parte del Fonadin el ing. Carlos Mier y Terán Ordiales, delegado fiduciario del fondo.

El tren arrancará con al menos 10 unidades eléctricas

La SICT firmó el título de asignación el 18 de marzo de 2026; la ATTRAPI construirá y entregará la infraestructura terminada al Fonadin, que tomará el control solo después de que los trenes pasen las pruebas de seguridad. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El documento establece que el servicio operará con un mínimo de 10 trenes eléctricos articulados. Las tarifas las fijará el propio Fonadin y deberán registrarse ante la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) antes de aplicarse.

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La vigencia de la asignación es indefinida. El Fonadin tendrá un plazo máximo de 30 días naturales, a partir de que reciba la infraestructura terminada, para iniciar operaciones.

Primero construye el gobierno, luego opera el Fonadin

La ATTRAPI, organismo federal creado en enero de 2026, es la responsable de terminar la construcción del ramal y entregarlo funcionando al Fonadin. Solo cuando los trenes pasen las pruebas preoperativas y obtengan las certificaciones de seguridad, el fondo tomará el control.

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El Fonadin ya administra más de 45 carreteras de cuota en el país y opera el Tren Interurbano México-Toluca. También es accionista de Ferrocarriles Suburbanos, la empresa que hoy corre el tren entre Buenavista y Cuautitlán, la misma vía que usará el nuevo servicio en el tramo compartido.

El gobierno pagará si el tren no se sostiene solo

Uno de los puntos del título de asignación establece que, si los ingresos por boletos no alcanzan para cubrir los gastos de operación, la Secretaría de Infraestructura transferirá al Fonadin los recursos necesarios para mantener el servicio. El mecanismo se llama Pago por Servicio de Disponibilidad y es irrevocable.

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El Gobierno asignó la operación del ramal Lechería-AIFA al Fonadin sin concurso público, con respaldo de una figura jurídica que equipara al fideicomiso con una entidad paraestatal para efectos de concesiones federales. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Hacienda avaló la rentabilidad económica del proyecto el 17 de marzo de 2026 y autorizó las contraprestaciones que el Fonadin pagará al Gobierno Federal por operar la ruta.

Por qué el Fonadin puede operar sin licitación

El Fonadin es un fideicomiso público administrado por Banobras. Desde 2016, la Procuraduría Fiscal de la Federación confirmó que puede recibir concesiones del Gobierno Federal sin pasar por licitación pública, en los mismos términos que cualquier entidad paraestatal.

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Esa figura jurídica es la que permite al Gobierno asignarle directamente la operación del ramal, sin concurso abierto. El DOF reproduce en el documento que el Comité Técnico del Fonadin aprobó en sesión extraordinaria del 10 de marzo de 2026 que Banobras suscribiera el título.

El proyecto se enmarca en el compromiso del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 de construir 3,000 kilómetros de nuevas líneas de trenes para pasajeros en todo el país.

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CIUDAD DE MÉXICO, 26ABRIL2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la inauguración del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA. Con esta transporte los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles harán 60 minutos de la estación Buenavista y tendrá un costo de 45 pesos, aunque esta tarifa solo es promocional por la inauguración de operaciones. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Inauguración del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el 26 de abril de 2026 el tren Felipe Ángeles, el ramal ferroviario que conecta la estación Buenavista, en la Ciudad de México, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El recorrido cubre 41 kilómetros en aproximadamente 50 minutos, con salidas cada 30 minutos. El servicio arrancó con una tarifa promocional de 45 pesos por el trayecto completo Buenavista-AIFA, vigente hasta nuevo aviso. El ramal suma 6 nuevas estaciones: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga y Jaltocan, más la terminal del aeropuerto.