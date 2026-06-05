“La planta se quemó y nos tiene sin luz”: choque entre MinMinas y Dumek Turbay por crisis energética en Islas del Rosario

Choque entre Minminas y Dumek por planta solar que Gobierno nacional entregó en Islas del Rosario y que dejó de funcionar: alcalde promete solución - crédito Lina Gasca-Colprensa

La crisis energética que afecta a Isla Grande, en el archipiélago de Islas del Rosario, escaló del ámbito comunitario al escenario político nacional tras las denuncias de los habitantes sobre la suspensión del servicio eléctrico y el posterior enfrentamiento público entre el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Los residentes aseguran que llevan cerca de dos semanas sin energía debido a fallas en una planta solar inaugurada por el Gobierno nacional en diciembre de 2025 como una de las principales apuestas para garantizar el suministro permanente de electricidad en esta zona insular del Caribe colombiano.

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La situación fue expuesta durante una reunión entre líderes comunitarios y representantes de la Alcaldía de Cartagena, en la que los habitantes manifestaron su preocupación por las afectaciones que genera la interrupción del servicio en las actividades económicas, el turismo y las condiciones básicas de vida de más de un millar de personas.

Choque entre Minminas y Dumek por planta solar que Gobierno nacional entregó en Islas del Rosario y que dejó de funcionar: alcalde promete solución | EFE/Mauricio Dueñas

Según información revelada por El Tiempo, la comunidad expresó su inconformidad con el proyecto híbrido de energía solar entregado por el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE), argumentando que la iniciativa nunca logró operar de manera plena desde su puesta en marcha.

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Un proyecto que prometía energía permanente

La Central de Generación Eléctrica de Isla Grande fue presentada por el Gobierno nacional como una solución histórica para una población que durante décadas enfrentó dificultades de acceso a la energía.

De acuerdo con las cifras oficiales divulgadas durante su inauguración, el proyecto demandó una inversión superior a los 21.300 millones de pesos y fue diseñado para beneficiar a más de 1.250 habitantes y 55 establecimientos comerciales de la zona.

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La iniciativa buscaba garantizar un suministro energético continuo mediante el uso de fuentes limpias y sostenibles, reduciendo la dependencia de sistemas tradicionales de generación eléctrica.

Choque entre Minminas y Dumek por planta solar que Gobierno nacional entregó en Islas del Rosario y que dejó de funcionar: alcalde promete solución - crédito @RadNalCo/X

Sin embargo, los habitantes aseguran que los problemas técnicos comenzaron poco después de la entrada en funcionamiento del sistema. Durante la mesa de trabajo convocada por la administración distrital, varios líderes afirmaron que el proyecto quedó inconcluso y que las fallas se hicieron evidentes con el paso de los meses.

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Dayana Medrano, presidenta del Consejo Comunitario de Islas del Rosario, explicó que la situación se agravó cuando la planta dejó de operar completamente.

“El año pasado nos dieron un proyecto híbrido solar por parte del Gobierno Nacional, pero quedó a medias. Ahora se dañó la planta de producción de energía y nos quedamos sin luz. Las noches son horribles para nosotros”, manifestó la líder comunitaria.

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Cruce de declaraciones entre el Gobierno y Cartagena

La controversia tomó fuerza luego de que el ministro Edwin Palma respondiera a comentarios previos del alcalde Dumek Turbay sobre la presencia de inversiones del Gobierno nacional en Cartagena.

A través de sus redes sociales, el jefe de la cartera de Minas defendió la ejecución del proyecto energético y destacó que representó una transformación para una comunidad que durante décadas reclamó acceso permanente al servicio.

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El funcionario resaltó que la obra permitió beneficiar a más de 1.250 personas, así como a decenas de establecimientos comerciales de la isla, y aseguró que el Gobierno ha llevado soluciones a territorios históricamente olvidados.

- crédito redes sociales

La respuesta del alcalde de Cartagena no se hizo esperar. Turbay sostuvo que durante su encuentro con los habitantes recibió múltiples quejas relacionadas con el funcionamiento de la planta y aseguró que la infraestructura actualmente se encuentra fuera de servicio.

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El mandatario distrital afirmó que el proyecto nunca fue entregado completamente y señaló que ahora corresponde a las autoridades intervenir para evitar que la comunidad continúe enfrentando las consecuencias de la emergencia.

Las denuncias también fueron respaldadas por Annie Carolina Yances Julio, representante legal del Consejo Comunitario de Islas del Rosario, quien aseguró que la interrupción del servicio ha generado una situación crítica para los habitantes.

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“Son casi dos semanas sin energía eléctrica. La planta ya se quemó. Es un proyecto inconcluso y las soluciones que nos plantean podrían tardar varios meses”, expresó.

Ante la emergencia, la Alcaldía de Cartagena anunció la compra de una planta temporal para restablecer el servicio mientras se adelantan las revisiones técnicas y contractuales correspondientes.

Turbay indicó que el objetivo es garantizar el suministro de energía a la comunidad mientras se determina qué ocurrió con la infraestructura entregada por el Gobierno nacional y se establecen las responsabilidades del caso.

Asimismo, confirmó que realizará una visita a Isla Grande junto con funcionarios de su administración para inspeccionar directamente las instalaciones y evaluar las alternativas que permitan solucionar de manera definitiva la crisis energética que enfrenta el archipiélago.