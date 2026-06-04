Colombia

Yaya Muñoz le reclamó a La Liendra por dejar de seguirla en redes sociales: así le respondió el influenciador

La presentadora y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ lo cuestionó luego de que sus seguidores le mostraran evidencia del alejamiento del quindiano

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El quindiano expresó que su postura, lejos de verse motivada por una mala relación con la presentadora, se debió a un "código" de hombres, buscando mostrar respeto a José Rodríguez, expareja de Yaya - crédito @rastreandofamosos/Instagram

La Liendra le explicó a Yaya Muñoz por qué dejó de seguirla en redes sociales tras la ruptura de la exparticipante con José Rodríguez. El creador de contenido paisa invocó un “código” de lealtad hacia su amigo para justificar la decisión, en un encuentro que quedó registrado en video y se difundió en redes sociales.

El diálogo ocurrió durante un reencuentro al que asistieron ambos junto a Dani Duke, novia del creador de contenido y documentalista, y en el que Yaya decidió encarar directamente a Mauricio Gómez —nombre real de La Liendra— ante la inquietud que la extendieron sus seguidores, según ella misma relató, mediante una serie de pantallazos en los que le hacían saber que la habían dejado de seguir.

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“Yo fui encarando. Necesitaba que La Liendra me dijera de frente, face to face, por qué me había dejado de seguir”, explicó la presentadora en la introducción del clip.

Yaya Muñoz, José Rodríguez, La Liendra y Karina García, exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia', se tomaron una selfie de reencuentro - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Yaya Muñoz, José Rodríguez (en ese tiempo pareja), La Liendra y Karina García, exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia', se tomaron una selfie de reencuentro - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Al ser interrogado al respecto, La Liendra fue directo en su respuesta: reconoció que su decisión no obedece a ningún conflicto personal con Muñoz, sino a lo que describió como un principio de respeto hacia José Rodríguez.

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“Las novias de mis amigos no son mis amigas, las ex menos. Yo te estimo, yo te quiero, pero hay un código de que yo respeto a mi pana”, afirmó. Agregó que Muñoz es bienvenida en su casa y que la tratará bien, pero que eso no implica mantener el vínculo digital.

La Liendra y José Rodríguez
La Liendra y José Rodríguez forjaron una alianza que incluyó a otros participantes durante su paso por el 'reality show' en 2025 - crédito cortesía del Canal RCN

Al recibir esta respuesta, Yaya no ocultó su malestar y señaló que la situación tiene un matiz diferente al de una amistad común, dado que ella y La Liendra compartieron meses de convivencia durante la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, emitida entre enero y junio de 2025, y hasta una serie de encuentros posteriores en los que también participó Karina García.

“Si no hubiésemos trabajado juntos, uno dice ‘listo’, ¿pero solo por lo que pasó?”, le reclamó. Pese a aceptar la postura del creador de contenido, la presentadora fue clara: “Me duele”.

Yaya reveló que su relación con Jose que inició en La casa de los famosos 2025 llegó a su fin - crédito @ joserodriguezcof/ Instagram
Yaya reveló que su relación con José terminó en las últimas semanas de 2025 - crédito @joserodriguezcof/Instagram

El trasfondo del intercambio se remonta al romance que Yaya Muñoz y José Rodríguez iniciaron dentro del formato de telerrealidad, uno de los vínculos sentimentales más seguidos por el público de esa temporada. La relación se mantuvo tras la salida de ambos del programa, pero llegó a su fin antes de la Navidad de 2025.

A principios de 2026, Muñoz confirmó la ruptura en el programa digital Dímelo King, donde señaló: “Mi relación se terminó en el 2025, es decir que arranqué el año 2026 soltera”. Rodríguez, por su parte, dio su versión semanas después y afirmó que fue él quien tomó la decisión de terminar.

De ese triángulo de vínculos nacidos por cuenta de su paso por La casa de los famosos Colombia, Yaya rescató un lazo inesperado: su amistad con Dani Duke, quien durante la emisión del programa fue la encargada de liderar la campaña de votaciones a favor de su novio. “Quién iba a pensar, quién se iba a imaginar, ahora Dani es mi amiga”, dijo la presentadora en el video, haciendo referencia a los reclamos que hizo Duke en su día, debido a una broma de Yaya contra La Liendra que fue considerada como subida de tono.

Al cierre del video, Muñoz trasladó la pregunta a su audiencia: “¿Ustedes dejarían de seguir a la novia de sus amigos que ahora es la ex, más sabiendo que de pronto trabajaron juntos?” La consulta generó una serie de reacciones, en su mayoría de usuarios respaldando el “código” invocado por La Liendra, aún cuando hubo quienes consideraron que el vínculo profesional del reality show ameritaba un trato distinto por parte del quindiano.

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