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Comunicado urgente de la Casa Real noruega sobre la princesa Mette-Marit: entra en la lista de espera para un trasplante de pulmón

El empeoramiento de la fibrosis pulmonar que padece la princesa heredera ha obligado a aplazar diferentes actos oficiales y ha modificado los planes de toda la familia real

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La princesa Mette Marit de Noruega en una imagen reciente. (NTB/Lise Aserud via REUTERS)
La princesa Mette Marit de Noruega en una imagen reciente. (NTB/Lise Aserud via REUTERS)

La preocupación por el estado de salud de la princesa Mette-Marit de Noruega ha aumentado en las últimas horas. La Casa Real noruega ha emitido un comunicado urgente en el que confirma que la esposa del príncipe heredero Haakon ha sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón debido al avance de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

La noticia llega después de varias semanas marcadas por la incertidumbre sobre su evolución médica y apenas unas horas después de que la princesa fuese vista en el Hospital Universitario de Oslo acompañada por su marido y por su hija mayor, Ingrid Alexandra.

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La princesa Mette-Marit de Noruega llega al hospital acompañada de Haakon y su hija Ingrid Alexandra (Reuters)
La princesa Mette-Marit de Noruega llega al hospital acompañada de Haakon y su hija Ingrid Alexandra (Reuters)

La gravedad de la situación ha obligado a la familia real a reorganizar completamente su agenda institucional y personal.

El comunicado íntegro de la Casa Real noruega

“Como consecuencia de su enfermedad pulmonar crónica potencialmente mortal y tras exhaustivos exámenes de salud, Su Alteza Real la princesa heredera Mette-Marit ha sido incluida en la lista para un trasplante de pulmón.

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El desarrollo de la enfermedad pulmonar de la Princesa Heredera es grave. Después de una evaluación médica conjunta, ahora ha entrado en la lista de personas que se someterán a un trasplante de pulmón tan pronto como sea posible, dice el médico especialista en pulmón Are Holm del Rikshospitalet.

A la espera de la operación, no será posible para la Princesa Heredera trabajar o llevar a cabo el programa oficial con normalidad. La situación de salud de la Princesa Heredera también tiene consecuencias para el programa y las actividades de Su Alteza Real el Príncipe Heredero y de la familia de la Princesa Heredera.

La princesa Mette-Marit de Noruega llega al hospital acompañada de Haakon y su hija Ingrid Alexandra (Reuters)
La princesa Mette-Marit de Noruega llega al hospital acompañada de Haakon y su hija Ingrid Alexandra (Reuters)

La pareja de príncipes herederos pospone la celebración de sus bodas de plata, que estaba planificada para agosto de 2026, y la Princesa Heredera no participará en el viaje provincial planificado en septiembre. El Príncipe Heredero ajustará su programa de ahora en adelante para facilitar el estar más tiempo con la Princesa Heredera en este período.

Entre otras cosas, limitará los viajes largos tanto en Noruega como en el extranjero en el tiempo anterior y posterior a la operación. Por lo tanto, el Príncipe Heredero no participará en la conmemoración de las bodas de oro de la pareja real sueca en Estocolmo el 13 de junio como estaba planeado.

Para poder estar más cerca de su familia, Su Alteza Real la princesa Ingrid Alexandra ha regresado a Noruega, y estará de intercambio de la Universidad de Sídney a la Universidad de Oslo el semestre de otoño de 2026. El príncipe Sverre Magnus estudiará según lo previsto en Europa a partir de otoño, y vendrá a casa a Noruega cuando la situación lo requiera."

La familia real reorganiza todos sus planes

La decisión médica ha provocado un importante cambio en la agenda de la familia real noruega. El príncipe Haakon ya había dado señales de que la situación era delicada cuando esta misma semana decidió acortar su viaje oficial a Japón para regresar junto a su esposa.

La princesa heredera noruega Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon en una imagen de archivo. (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)
La princesa heredera noruega Mette-Marit y el príncipe heredero Haakon en una imagen de archivo. (Albert Nieboer Netherlands OUT Point De Vue OUT)

Ahora se confirma que reducirá al máximo sus desplazamientos, tanto dentro como fuera de Noruega, antes y después de la intervención. Entre las primeras consecuencias destaca su ausencia en la celebración de las bodas de oro de los reyes de Suecia, prevista para el próximo 13 de junio en Estocolmo.

Además, la pareja heredera ha optado por aplazar la celebración de sus bodas de plata, que estaba programada para agosto de este año, mientras que Mette-Marit también cancelará sus próximos compromisos institucionales.

La princesa Mette-Marit de Noruega ha sufrido un agravamiento de su fibrosis pulmonar crónica y tendrá que someterse a un trasplante. (Europa Press)

Por su parte, la princesa Ingrid Alexandra ha tomado la decisión de regresar desde Australia para estar junto a su madre en este momento especialmente complicado. La heredera continuará sus estudios mediante un programa de intercambio en la Universidad de Oslo durante el próximo curso académico. Su hermano, el príncipe Sverre Magnus, mantendrá sus planes de formación en Europa, aunque viajará a Noruega siempre que la situación familiar lo requiera.

La fibrosis pulmonar que padece Mette-Marit fue diagnosticada en 2018 y, desde entonces, la Casa Real ha ido informando puntualmente sobre las limitaciones que la enfermedad provocaba en su actividad pública. Sin embargo, el anuncio de su inclusión en la lista de espera para un trasplante de pulmón supone el paso más delicado desde que se hizo pública su dolencia y confirma el empeoramiento de su estado de salud.

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