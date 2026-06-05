“Hay 10.000 cupos disponibles”: UNAD y Cisco lanzan cursos gratuitos en programación, IA y ciberseguridad

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Cisco ofrecen cursos gratuitos en programación y tecnologías digitales | (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la empresa tecnológica Cisco anunciaron una nueva convocatoria de formación gratuita dirigida a personas interesadas en fortalecer sus competencias digitales y mejorar sus oportunidades laborales en sectores relacionados con la tecnología. La iniciativa ofrece 10.000 cupos para cursos virtuales en áreas como programación, inteligencia artificial, ciberseguridad y analítica de datos.

La propuesta académica busca responder a la creciente demanda de talento especializado que actualmente registra el mercado tecnológico, tanto en Colombia como en otros países, donde las habilidades digitales se han convertido en uno de los perfiles más solicitados por empresas de distintos sectores.

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Los cursos se impartirán completamente en línea, lo que permitirá que personas de diferentes regiones del país accedan a los contenidos sin necesidad de desplazarse. Además, la convocatoria está abierta para estudiantes desde octavo grado, emprendedores, personas desempleadas y comunidades vulnerables interesadas en adquirir nuevos conocimientos.

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Cisco ofrecen cursos gratuitos en programación y tecnologías digitales - crédito Freepik

Según explicó El Tiempo, el programa contempla varias rutas de formación enfocadas en competencias tecnológicas con aplicación directa en entornos laborales actuales, permitiendo que los participantes desarrollen habilidades prácticas y actualizadas.

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Formación en áreas con alta demanda laboral

La oferta académica incluye ocho líneas de aprendizaje relacionadas con programación, tecnologías de la información, inteligencia artificial, diseño de redes, Internet de las Cosas (IoT), emprendimiento digital y soporte tecnológico.

Los cursos tienen una duración variable que oscila entre seis y setenta horas, dependiendo del nivel de complejidad y de los contenidos desarrollados en cada programa.

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Rafael Rentería Ramos, director del Instituto Tecnológico de la UNAD, destacó que uno de los principales beneficios de la iniciativa radica en su carácter gratuito y en la posibilidad de llegar a poblaciones que tradicionalmente enfrentan mayores barreras para acceder a formación especializada.

El directivo señaló que el programa busca ampliar las oportunidades educativas y laborales para jóvenes, emprendedores y habitantes de distintas regiones del país, especialmente en un contexto donde las competencias digitales adquieren cada vez mayor relevancia.

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Otro de los aspectos destacados es que los participantes obtendrán certificaciones e insignias digitales respaldadas por Cisco, una de las compañías tecnológicas más reconocidas a nivel internacional.

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Estas certificaciones podrán ser incorporadas a hojas de vida y perfiles profesionales, fortaleciendo las posibilidades de acceso al mercado laboral en sectores relacionados con tecnología, innovación y transformación digital.

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Inteligencia artificial, Python y ciberseguridad entre los cursos disponibles

La iniciativa hace parte del programa Skills for Jobs – Fase II, una estrategia orientada a preparar talento humano para enfrentar los desafíos derivados de la transformación tecnológica que experimentan actualmente las organizaciones.

Entre los cursos disponibles se encuentra el de Inteligencia Artificial, que aborda conceptos fundamentales y aplicaciones prácticas de esta tecnología en diferentes ámbitos productivos. La formación tiene una intensidad de 16 horas.

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También está disponible el curso de Python, uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Los estudiantes aprenderán a desarrollar programas básicos, trabajar con estructuras de datos y manejar elementos esenciales como condicionales y ciclos. Este programa cuenta con una duración de 30 horas.

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Cisco ofrecen cursos gratuitos en programación y tecnologías digitales (Freepik)

Otra de las alternativas es el curso de Ciberseguridad, orientado a la identificación de riesgos digitales, protección de datos y aplicación de herramientas para fortalecer la seguridad informática. Su intensidad académica es de 45 horas.

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La oferta se complementa con el programa de Analítica de Datos, que enseña metodologías para recolectar, procesar y visualizar información con el propósito de convertir grandes volúmenes de datos en herramientas útiles para la toma de decisiones. Este curso tiene una duración de 36 horas.

Además de los contenidos técnicos, la estrategia contempla acciones dirigidas a reducir las brechas digitales en el país mediante la inclusión de poblaciones vulnerables, víctimas del conflicto armado y habitantes de zonas rurales.

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La UNAD destacó que este enfoque busca promover mayores oportunidades de acceso al conocimiento tecnológico y contribuir al desarrollo de capacidades que permitan mejorar las condiciones de empleabilidad y emprendimiento en distintas regiones del territorio nacional.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y deben realizarse de manera virtual a través de los canales oficiales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde también se encuentra disponible la información completa sobre requisitos, fechas y contenidos de cada uno de los programas de formación.