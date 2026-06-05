Mayra Ramírez volvió a la selección Colombia tras una temporada marcada por las lesiones: “Ha sido un año difícil”

La atacante de Chelsea expuso su alegría por regresar a la Tricolor después de una prolongada ausencia por lesión - crédito FCF

Mayra Ramírez regresó a la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones, después de varios meses alejada de las convocatorias por problemas físicos. La atacante del Chelsea volvió a vestir los colores de la Tricolor y no ocultó la emoción que le genera este nuevo capítulo. En la previa de los compromisos ante Uruguay y Paraguay, la atacante colombiana reconoció que el proceso de recuperación fue complejo y que su regreso representa una recompensa al esfuerzo realizado durante los últimos meses.

“Emocionada y contenta de volver, ha sido un año difícil pero gracias a Dios estoy volviendo, estoy retomando ritmo y más volver a la selección, terminar esta Liga de Naciones con la clasificación al Mundial aquí en Cali, entonces contenta de esto”, aseguró la futbolista ante los medios de comunicación.

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Este fue uno de los goles de Mayra Ramírez en la más reciente Copa América con la selección Colombia en donde fue una de las figuras del equipo, fue en la final esta anotación - crédito Copa América

Una ausencia que se sintió en Colombia

La última aparición oficial de Mayra con la selección Colombia se produjo en agosto de 2025 durante la final de la Copa América Femenina frente a Brasil. Desde entonces, la atacante nacida en Sibaté inició un largo proceso de recuperación que la dejó fuera de varias convocatorias importantes.

La preocupación llegó a ser tal que, durante marzo de este año, desde Inglaterra se informó que la futbolista había sufrido una recaída en medio de su rehabilitación. Incluso desde el entorno del Chelsea se reconoció que la temporada había sido especialmente dura para ella.

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Por eso, su regreso representa mucho más que una simple convocatoria. Se trata del retorno de una jugadora que se ha convertido en una de las referencias ofensivas más importantes del equipo dirigido por Ángelo Marsiglia.

La importancia de Mayra Ramírez para la selección Colombia se demostró en la Copa América, en donde fue reconocida como la figura en la victoria de Colombia por 8-0 sobre Bolivia - crédito Conmebol

Una figura consolidada en Europa

A los 27 años, Mayra Ramírez se ha ganado un lugar entre las futbolistas colombianas más importantes de la actualidad. Su crecimiento comenzó en las categorías juveniles de Cundinamarca, donde llamó la atención por su potencia física y capacidad goleadora. Posteriormente pasó por equipos como Fortaleza e Independiente Medellín antes de dar el salto al fútbol español.

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Su rendimiento en Europa la llevó a destacar primero en el Sporting de Huelva y luego en el Levante, donde terminó de consolidarse como una de las delanteras más peligrosas de la liga española. Ese nivel despertó el interés del Chelsea, que la fichó en una transferencia histórica para el fútbol femenino colombiano.

Actualmente, la atacante hace parte de uno de los clubes más importantes del mundo y es considerada una de las futbolistas latinoamericanas con mayor proyección internacional.

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Un recorrido importante con la Tricolor

El peso de Mayra en la selección Colombia también se refleja en sus números. Desde su debut con el combinado absoluto en 2018, ha participado en múltiples torneos internacionales y se ha convertido en una de las goleadoras históricas del equipo nacional.

La delantera fue subcampeona de la Copa América Femenina en 2022 y nuevamente en 2025, además de ser una pieza clave durante la histórica participación colombiana en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. También brilló en los Juegos Olímpicos de París, donde marcó uno de los goles más recordados en el duelo de cuartos de final frente a España.

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Su combinación de velocidad, potencia y capacidad para jugar de espaldas al arco la ha convertido en una futbolista difícil de reemplazar cuando no está disponible.

La selección Colombia es favorita a llevarse el título de la primera edición de la Liga Femenina de Naciones - crédito FCF

El Mundial de la selección Colombia

Más allá de la alegría por su regreso, Mayra tiene claro cuál es la meta principal de esta convocatoria. Colombia afronta una etapa decisiva en la Liga de Naciones Femenina y se encuentra en una posición privilegiada para asegurar su presencia en el Mundial de Brasil 2027.

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La presencia de la atacante fortalece una nómina que también cuenta con figuras como Linda Caicedo, Leicy Santos, Daniela Montoya y Manuela Vanegas, futbolistas que han liderado el crecimiento de la selección en los últimos años.