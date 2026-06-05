Juan Guillermo Cuadrado recordó su cruce con Cristiano Ronaldo en la Juventus: “Veníamos ya alegando desde la cancha”

Durante el entretiempo del partido ante Porto por la Champions League, ambos jugadores tuvieron una encendida discusión debido al mal juego de la Vecchia Signora - crédito ESPN

Juan Guillermo Cuadrado fue el protagonista de uno de los nueve episodios de Especiales Mundial, serie documental de Disney+ en la que algunos jugadores de la selección Colombia —en su mayoría del actual proceso de Néstor Lorenzo— cuentan su historia.

Cuadrado, que participó de los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, narró sus experiencias en el fútbol europeo y con la Tricolor, dejando como uno de los momentos clave su recuerdo de uno de los episodios más tensos de su etapa en la Juventus: el enfrentamiento verbal con Cristiano Ronaldo en el vestuario durante el descanso del partido de octavos de final de la UEFA Champions League ante el Porto, en marzo de 2021.

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“Veníamos ya como alegando desde la cancha, no conmigo, sino con todos los compañeros”, recordó el colombiano, quien fue el único jugador del equipo que se atrevió a responderle al astro portugués en medio de la tensión.

El contexto era de máxima presión: la Juventus llegaba al Juventus Stadium con una desventaja de 2-1 ante el FC Porto, lo que obligaba al equipo de Andrea Pirlo a remontar para avanzar a cuartos de final. Al término del primer tiempo, con el marcador 1-0 en contra y la eliminación cada vez más cerca, Ronaldo estalló en el vestuario.

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“¡Tenemos que trabajar más! ¡Qué mierda! ¡No jugamos nada! ¡Siempre jugamos una mierda!”, gritó el delantero portugués ante sus compañeros, según quedó registrado en el documental All or Nothing: Juventus de Amazon Prime Video, que en 2021 hizo públicas las imágenes de aquel momento.

Cuadrado y Cristiano Ronaldo protagonizaron una tensa discusión en el vestuario, mientras perdian con el Porto en la Champions League - crédito Massimo Pinca/REUTERS

Fue entonces cuando Cuadrado se acercó a Ronaldo y, lejos de bajar la cabeza, le plantó cara. “Tranquilo. Tienes que ser un ejemplo para todos”, le dijo el extremo colombiano. Ronaldo respondió que él también se incluía en las críticas y que el equipo debía tener “personalidad” en una noche de Champions.

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Cuadrado, en su relato para Especiales Mundial, reconstruyó esa secuencia con sus propias palabras: “Yo le decía: ‘No, es que si tú quieres que juguemos bien, tenemos que ser todos, todo el equipo’”.

Cuadrado jugó con la Juventus entre 2015 y 2023 - crédito Hannah Mckay/REUTERS

La discusión subió de tono hasta que el propio entrenador, Andrea Pirlo, tuvo que intervenir para poner orden. “Basta, Cri. Basta, Juan. Tenemos que estar tranquilos y pacientes. Seguiremos con este espíritu, pero sin discutir, con la actitud de quien quiere ganar”, les dijo el técnico.

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Pero incluso con los intentos de aplacar los ánimos y encausarlos para buscar la clasificación, no alcanzó para revertir el marcador. La Juventus ganó 3-2 en tiempo extra, pero quedó eliminada por el gol de visitante.

Al final del partido, Ronaldo regresó al vestuario con la cabeza entre las manos y en lágrimas. Era su tercera eliminación consecutiva en los octavos de final de la Champions League.

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Cristiano Ronaldo observa tras el segundo gol del Porto, en la eliminación de la Juventus de la Liga de Campeones, en el Allianz Stadium, Turín, Italia - Marzo 9, 2021 REUTERS/Massimo Pinca

Cuadrado subrayó en Especiales Mundial que aquel choque, pese a su intensidad, nunca dañó la relación entre ambos: “Tanto él como yo queríamos lo mejor y ganar el partido. Eso quedó ahí, pero después siempre hemos tenido una muy bonita amistad”, afirmó.

Cuadrado y su balance jugando en el Chelsea de Mourinho

El colombiano se mostró orgulloso de formar parte del plantel que ganó la Premier League y la Capital One, pero a la vez frustrado por su poca participación - crédito ESPN

Cuadrado llegó a Chelsea desde la Fiorentina el 2 de febrero de 2015, en el mercado de invierno, por unos 23,3 millones de libras. Para entonces, los Blues ya acumulaban 14 partidos invictos al tope de la clasificación de la Premier League. El colombiano debutó cinco días después, el 7 de febrero ante el Aston Villa, cuando entró al campo en el minuto 79 con el marcador ya 2-1 a favor de su equipo.

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Ese patrón —ingresar cuando el partido estaba resuelto o como opción de recambio— se repitió a lo largo de su breve estadía en Londres, según recordó en la misma serie documental.

La incomodidad que el extremo describe en sus declaraciones tiene un correlato estadístico preciso. “Yo estoy en un gran equipo, tengo buen sueldo, pero no me siento como pleno”, dijo.

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Cuadrado llegó al Chelsea en enero de 2015, procedente de la FIorentina. Aunque ganó dos títulos, no contó con muchos minutos en el esquema de José Mourinho - crédito Chelsea FC

Y es que en el momento en que Cuadrado arribó al equipo dirigido por José Mourinho, no había espacios por llenar en el que era el equipo dominante de Inglaterra esa temporada. Con un plantel en el que destacaban Eden Hazard, Cesc Fàbregas, Diego Costa, Thibaut Courtois, Willian y Oscar, la presencia del colombiano era anecdótica.

Ese año, Chelsea se consagró campeón con 87 puntos —su mejor registro desde 2005/06—, sumando solamente tres derrotas en 38 jornadas, y concedió solo 32 goles en toda la liga. Además, ganó la Capital One Cup el 1 de marzo de 2015 con una victoria 2-0 ante el Tottenham Hotspur en Wembley. “Jugué muy poco y aun así gané”, reconoció, señalando ese como el motivo por el que se marchó a la Juventus en el siguiente mercado de traspasos.

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