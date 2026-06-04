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Frederik Oldenburg reveló que piensa muy diferente a Carmen Villalobos tras su ruptura: “He ido superando eso”

Ocho meses después del fin de la relación, la famosa realizó explosivas declaraciones y el presentador respondió, destacando su proceso personal

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Mientras acompañaba a Frederik Oldenburg por la grabación del final de 'Exatlon', Carmen Villalobos aprovechó para encender las redes sociales con su belleza en República Dominicana - crédito @cvillaloboss/Instagram
El presentador compartió públicamente cómo afronta la ruptura y el significado que aún guardan los recuerdos de su noviazgo - crédito @cvillaloboss/Instagram

Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más reconocidas a nivel internacional por su papel como Catalina Santana en las exitosas producciones de Sin senos no hay paraíso y Sin senos sí hay paraíso, que le han dado la vuelta al mundo por su cautivadora historia.

Sin embargo, sus seguidores no solo están atentos a su carrera, sino a su vida personal, pues su separación del también actor Sebastián Caicedo los sorprendió, debido a que llevaban juntos más de 13 años. Después de esto, la famosa decidió empezar un noviazgo con el presentador venezolano Frederik Oldenburg y su expareja se casó con la empresaria Juliana Diez.

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Pese a que Carmen y Frederik duraron tres años juntos y se mostraban muy unidos, la relación llegó a su fin y en enero de 2026 la actriz lo confirmó. Pasado el tiempo, a inicios de junio, la famosa decidió dar declaraciones sobre lo ocurrido en el programa Al rojo vivo, asegurando lo siguiente: “Sé lo que yo le entrego a las personas, y la verdad yo creo que eso no es para cualquiera (...) Yo siempre he pensado que si tú no haces parte de mi presente ya tú no tienes cabida en mi vida, así de sencillo. O sea, los recuerdos se borran por completo”.

Ante las declaraciones, el presentador también entregó detalles de su ruptura y habló abiertamente de sus emociones, asegurando que él sí conserva recuerdos especiales. En las declaraciones realizadas en el programa Hoy Día, se refirió a la importancia que tienen esos momentos en su vida, a pesar del tiempo transcurrido.

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Carmen Villalobos recibió el Año Nuevo en República Domincana junto a su novio Frederik Oldenburg y sus familias - crédito @cvillaloboss/Instagram
La pareja se mostraba muy feliz en redes sociales - crédito @cvillaloboss/Instagram

Frederik Oldenburg respondió públicamente a lo dicho por Carmen Villalobos sobre el final de su relación. Expresó que respeta la perspectiva de su expareja, pero reconoció que la separación fue dolorosa para él y que conserva los recuerdos de su noviazgo con un valor especial.

El presentador dijo lo siguiente: “Es una opinión personal que está expresando. Cuando dos personas se separan, se pierde rápidamente el contacto porque cada quien toma su espacio y no se puede saber qué está pensando o sintiendo el otro, por más que lo quieras adivinar. Yo me quedo con que es una opinión de ella”.

Los seguidores del romance de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg indagaron acerca de la diferencia de edad que hay entre ellos. Instagram/@cvillaloboss y @fredefutbol
El presentador se refirió a los aprendizajes que le dejó su historia de amor con la actriz - crédito @cvillaloboss y @fredefutbol / Instagram

Frederik Oldenburg confesó que la ruptura lo afectó bastante

A diferencia de la postura de la colombiana, que expresó un desapego total luego del fin de la relación, Oldenburg mostró con franqueza el impacto emocional que experimentó al separarse de Villalobos: “Por supuesto dolió terminar el noviazgo. Claro que sí, pero obviamente”.

Además, aseguró que piensa completamente diferente a la protagonista de Sin senos sí hay paraíso sobre los momentos vividos: “Para mí los recuerdos no se pueden borrar, no se borran, están allí, tienen un lugar especialísimo en mi corazón, en mi vida, formó parte de mí durante tres años”.

La reflexión del presentador fue compartida ampliamente en redes sociales, donde los internautas celebraron que los dos expresaran sus sentimientos. Aunque las críticas no faltaron y algunos llamaron “fría” a Carmen Villalobos, mientras que otros dijeron que las declaraciones de Frederik Oldenburg parecían “falsas” y que se notaba que lo hacía para “quedar bien”.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg en un montaje de Infobae Colombia
Los internautas criticaron a Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg por sus declaraciones -crédito @cvillaloboss/Instagram

Aunque han pasado varios meses desde la separación, el presentador venezolano sostuvo que mantiene en sus recuerdos a su expareja y sumó lo siguiente a sus declaraciones que tanto dieron de qué hablar: “Siento profundo respeto, admiración, el mismo cariño porque existió una relación de tres años con recuerdos maravillosos”.

Finalmente, le contó a sus compañeros que, mientras avanza en su propio proceso de superación, la experiencia vivida junto a la actriz, según él, sigue ocupando un espacio importante y es parte de su camino personal.

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