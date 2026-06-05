Colombia analiza a la República Democrática del Congo para el partido del Mundial 2026 que se jugará el 23 de junio

En el minuto 10 del primer tiempo extra, ante Jamaica, Congo marcó el gol que lo regresó al Mundial después de 12 años - crédito DSports

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 continúa y la selección Colombia ya estudia a cada uno de los equipos que encontrará en la fase de grupos. Uno de ellos será la República Democrática del Congo, un conjunto que se caracteriza por su potencia física, velocidad en las transiciones y un esquema táctico que prioriza el orden defensivo antes que la posesión del balón. Su último examen importante fue ante Dinamarca, selección con la que empató sin goles en un partido donde dejó claras varias de sus características.

Aunque no logró marcar, generó peligro a partir de los contragolpes. “La velocidad es una de sus principales armas y suele aprovechar cualquier pérdida del rival para lanzar ataques directos”, aseguró Carlos Antonio Vélez, reconocido analista de fútbol del canal Win Sports. Además, ejerce presión sobre la salida rival, obligando a cometer errores en zonas sensibles del campo.

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Desde el punto de vista táctico, Congo se organiza principalmente con un sistema 5-3-2. El esquema está sustentado por tres defensores centrales y dos carrileros con gran recorrido. En la banda izquierda aparece Mazuaco, mientras que por el sector derecho destaca Kalulu. Ambos son fundamentales para darle amplitud al equipo cuando ataca y para recomponer rápidamente la estructura defensiva cuando pierde la pelota.

Este fue el once titular más reciente de la selección Colombia, lo utilizó ante Costa Rica. De ellos, Vargas, Sánchez, Mojica, Ditta, Ríos, Arias, Díaz serían titulares con Colombia ante Congo - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Congo juega 5-3-2, es un equipo potente, rápido, llega rápido y es muy fuerte en los duelos”, señaló César Augusto Londoño, analista de Caracol Radio.

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El equipo no suele tener largos periodos de posesión. De hecho, en uno de los partidos analizados registró apenas un 43 % de tenencia de balón. Su propuesta se basa más en esperar, cerrar espacios y acelerar cuando recupera la pelota.

Sin embargo, también presenta vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por una selección técnicamente superior como Colombia. Los reportes indican que Congo tiene dificultades para salir jugando desde el fondo y pierde muchos balones durante la construcción de las jugadas. “Tienen un par de motorcitos en la mitad, pero pierden mucho balón saliendo”, explicó Vélez.

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Este es el once habitual titular de la selección de República Democrática del Congo para el Mundial 2026 - crédito Nicolas Economou/Reuters

Y precisamente la pelota quieta representa uno de los mayores peligros del conjunto africano. Los análisis detallan que Congo suele llevar una importante cantidad de jugadores al área rival durante los tiros de esquina. En varias ocasiones ejecuta jugadas preparadas en las que dos futbolistas atacan el primer palo, mientras otro se ubica como pantalla o barrera para dificultar las marcas. Adicionalmente, dos jugadores más esperan cerca del punto penal para aprovechar segundas jugadas o rebotes. La estrategia busca explotar la potencia física y el juego aéreo de sus futbolistas, una característica que Colombia deberá controlar para evitar sorpresas.

No obstante, los observadores también encontraron una falencia recurrente en el equipo africano: la definición. Pese a generar llegadas mediante transiciones rápidas y acciones de pelota quieta, Congo no se ha mostrado especialmente efectivo frente al arco rival. La falta de precisión en los metros finales ha impedido que traduzca algunas de sus buenas aproximaciones en goles.

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Kalulu es el jugador que más reconocimiento mundial tiene de República del Congo - crédito Nicolas Economou/Reuters

Fortalezas de República Democrática del Congo

Gran potencia física en los duelos individuales.

Velocidad para atacar tras recuperar el balón.

Sistema defensivo sólido con línea de cinco.

Carrileros con mucho recorrido y rápida recuperación defensiva.

Peligro en acciones de pelota quieta.

Buen juego aéreo gracias a la estatura de varios jugadores.

Capacidad para competir en bloque medio y bloque medio-bajo.

Debilidades de República Democrática del Congo

Dificultades para salir jugando desde el fondo.

Pérdidas frecuentes de balón en la fase de construcción.

Problemas de coordinación táctica en algunos movimientos colectivos.

Baja efectividad en la definición.

Dependencia de las transiciones rápidas para generar peligro.

Escasa posesión de balón frente a rivales de alto nivel.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Congo?

El compromiso entre Colombia y la República Democrática del Congo está programado para el martes 23 de junio de 2026 a las 9:00 p. m. (hora colombiana), un encuentro que podría resultar determinante para las aspiraciones de ambas selecciones en la cita orbital.