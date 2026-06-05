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Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial femenino de Brasil 2027: cuentas, tabla y programación completa

La Tricolor afrontará los dos últimos partidos del torneo ante Uruguay y Paraguay, dependiendo de sí misma para clasificar a la Copa del Mundo

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Mayra Ramírez regresó a la selección Colombia después de más de medio año de ausencia por lesión, su última presencia había sido en agosto de 2025 - crédito Cristina Vega/Reuters
Mayra Ramírez regresó a la selección Colombia después de más de medio año de ausencia por lesión, su última presencia había sido en agosto de 2025 - crédito Cristina Vega/Reuters

La selección Colombia femenina está a las puertas de conseguir un nuevo hito en su historia. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia afrontará las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con la clasificación al Mundial de Brasil 2027 al alcance de la mano.

Después de siete fechas disputadas, la Tricolor se mantiene invicta y ocupa uno de los puestos que entregan clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, todavía debe confirmar matemáticamente su presencia en la cita orbital.

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Tabla de posiciones de la Liga de Naciones

A falta de dos jornadas para el final del campeonato, Argentina lidera la clasificación con 14 puntos y mejor diferencia de gol, mientras que Colombia también suma 14 unidades. Más atrás aparecen Venezuela, Chile y Ecuador.

  1. Argentina – 14 puntos
  2. Colombia – 14 puntos
  3. Venezuela – 11 puntos (7 partidos)
  4. Chile – 10 puntos (7 partidos)
  5. Ecuador – 8 puntos
  6. Paraguay – 7 puntos
  7. Perú – 7 puntos
  8. Uruguay – 5 puntos
  9. Bolivia – 1 punto

El formato del torneo establece que las dos primeras selecciones de la tabla obtendrán un cupo directo al Mundial de Brasil 2027, mientras que el tercer y cuarto lugar accederán al repechaje internacional.

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¿Qué necesita Colombia para clasificar?

La situación es favorable para la Selección Colombia. Al llegar a la recta final en el segundo lugar y con dos partidos por disputar, depende de sí misma para asegurar el boleto mundialista.

Una victoria frente a Uruguay acercaría enormemente a la Tricolor al objetivo, ya que ampliaría la diferencia con sus perseguidores y dejaría todo servido para la última fecha ante Paraguay. Incluso, dependiendo de otros resultados, Colombia podría quedar virtualmente clasificada antes de disputar el compromiso final.

El empate conseguido ante Argentina en la fecha anterior fue especialmente valioso porque permitió mantener el invicto y conservar una posición privilegiada en la tabla. El conjunto nacional suma cuatro victorias y dos empates en seis presentaciones, con 11 goles a favor y apenas cuatro en contra.

La principal amenaza para Colombia es que Venezuela y Chile todavía tienen posibilidades matemáticas de alcanzar los puestos de clasificación directa. Por eso, sumar en los dos encuentros restantes será fundamental para evitar depender de otros resultados.

Colombia recibirá a Uruguay en Cali, y tendrá que visitar a Paraguay en Asunción-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
Este es el equipo que está afrontando la Liga de Naciones con la selección Colombia femenina - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Los partidos que le quedan a Colombia

La selección disputará sus dos últimos compromisos durante la ventana FIFA de junio.

Fecha 8

Colombia vs. Uruguay

  • Fecha: viernes 5 de junio de 2026
  • Torneo: Liga de Naciones Femenina Conmebol

Fecha 9

Paraguay vs. Colombia

  • Fecha: martes 9 de junio de 2026
  • Torneo: Liga de Naciones Femenina Conmebol

Dónde ver los partidos de Colombia

Los encuentros de la selección Colombia femenina por la Liga de Naciones de la Conmebol tendrán transmisión para el territorio colombiano a través de Gol Caracol, tanto en televisión como en sus plataformas digitales. El compromiso ante Uruguay y el duelo frente a Paraguay forman parte de la programación oficial del cierre del torneo.

La Tricolor buscará sellar su triple fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol con una victoria en Buenos Aires-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol
La Tricolor buscará sellar su triple fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol con una victoria en Buenos Aires-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Linda Caicedo, Luisa Agudelo y compañía buscan otra Copa del Mundo

La clasificación tendría un significado especial para una generación que ha consolidado a Colombia como una de las potencias emergentes del fútbol femenino sudamericano. Jugadoras como Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Daniela Montoya y Luisa Agudelo han sido fundamentales dentro del proceso que busca llevar nuevamente al país a una Copa del Mundo.

Con 14 puntos, invicta y ubicada en zona de clasificación directa, Colombia tiene el panorama a su favor. Ahora deberá ratificarlo en las dos jornadas definitivas para sellar su presencia en Brasil 2027 y confirmar el crecimiento sostenido que ha mostrado el fútbol femenino nacional durante los últimos años.

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