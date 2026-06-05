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Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

La actriz se pronunció sobre las elecciones en Colombia y rechazó los señalamientos que equiparan la paz con la pertenencia a grupos armados

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Angélica Blandón se pronunció sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026-2030 en Colombia en medio de la polarización política - crédito @angelique_blandon/Instagram
Angélica Blandón se pronunció sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026-2030 en Colombia en medio de la polarización política - crédito @angelique_blandon/Instagram

A poco más de dos semanas para la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales correspondientes al periodo 2026-2030, figuras influyentes en la farándula o en plataformas digitales se han pronunciado frente al tema, en un contexto de marcada polarización.

Si bien hay figuras que son claras en expresar su apoyo a uno u otro candidato, hay otras que se han inclinado por compartir un punto de vista más general de la situación. Entre ellas se incluye la actriz Angélica Blandón, reconocida por su trabajo en Paraíso Travel y Las muñecas de la mafia y más recientemente por su participación en Perfil Falso y la película Lejos, Aquí.

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A través de su cuenta de Instagram, se pronunció el jueves 4 de junio sobre el debate político alrededor de las elecciones, primero con una publicación en su perfil y luego con una serie de historias en las que rechazó la práctica de equiparar la defensa de los diálogos de paz con la pertenencia a grupos armados.

La actriz abrió su intervención con una publicación en la que aclaró su postura ante las elecciones sin declarar un apoyo incondicional a ningún candidato. “No creo en los mesías políticos. No estoy de acuerdo con TODO lo que propone ningún candidato, ni creo que la democracia consista en entregarle un cheque en blanco a nadie”, escribió. Allí también precisó los valores que guían su voto: “la vida, la paz, el diálogo, la protección de nuestros territorios y una Colombia donde podamos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”.

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La actriz aclaró que no respalda de manera incondicional a ningún candidato en las elecciones presidenciales - crédito @angelique_blandon/Instagram
La actriz aclaró que no respalda de manera incondicional a ningún candidato en las elecciones presidenciales - crédito @angelique_blandon/Instagram

Anticipó, además, que tras las elecciones continuará apoyando lo que considera correcto y cuestionando lo que estima equivocado, “recordando que ningún gobernante está por encima de la ciudadanía, ni de la vida, ni de los páramos”.

Minutos después, en sus historias instantáneas, profundizó en uno de los ejes del debate de segunda vuelta.

“Participar en un proceso de paz no convierte automáticamente a una persona en guerriller@”, escribió Blandón en la primera de tres historias que advirtió con contenido político. “Ser guerriller@ implica haber pertenecido, militado o combatido dentro de una organización armada. Defender una negociación para terminar una guerra es una posición política; pertenecer a un grupo armado es otra cosa. Confundir ambas cosas impide un debate serio y termina reemplazando los hechos por ETIQUETAS“, manifestó.

En una segunda entrega, la actriz extendió el argumento al ámbito jurídico: “Promover la paz no es lo mismo que empuñar un fusil. Una cosa es negociar con actores armados para acabar un conflicto; otra muy distinta es haber sido parte de ellos”. Allí también salió al paso de quienes, según anticipó, la criticarían por sus palabras: “En un Estado de derecho, ejercer la defensa de una persona acusada de un delito no convierte al abogado en cómplice de ese delito”, señaló, en lo que apunta a ser una referencia a Abelardo de la Espriella, por su representación legal a figuras como Alex Saab, señalado de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro.

La tercera historia cerró con una advertencia sobre el estado del debate público: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas y empezamos a definir a las personas por caricaturas. Los hechos importan más que las etiquetas, y las diferencias políticas no deberían llevarnos a abandonar la precisión ni la honestidad intelectual”.

La actriz señaló que promover un proceso de paz no convierte a una persona en guerrillera y pidió un debate político con hechos y no con etiquetas - crédito @angelique_blandon/Instagram
La actriz señaló que promover un proceso de paz no convierte a una persona en guerrillera y pidió un debate político con hechos y no con etiquetas - crédito @angelique_blandon/Instagram

Las publicaciones llegaron días después de la primera vuelta electoral del 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos (43,74%) e Iván Cepeda sumó 9.688.361 sufragios (40,91%), lo que dejó a los dos candidatos como los designados para disputar la segunda vuelta programada para el 21 de junio. Los resultados del reciente sufragio muestran a De la Espriella con una ventaja de más de 673.000 votos sobre Cepeda, en lo que analistas describen como una de las disputas electorales más polarizadas en la historia reciente de Colombia.

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