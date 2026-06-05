“Van 11 plantones”: madres cuidadoras de Nueva EPS protestan en Cali por falta de atención a pacientes con enfermedades graves

- crédito Suministrada a Infobae Colombia

La crisis en la atención de pacientes afiliados a Nueva EPS volvió a trasladarse a las calles de Cali. Un grupo de madres cuidadoras se concentró frente a la sede de la Superintendencia Nacional de Salud para reclamar el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos y exigir respuestas concretas que permitan garantizar la continuidad de los tratamientos médicos de sus familiares.

La manifestación corresponde al plantón número once realizado por estas familias, quienes aseguran que las dificultades en la prestación de servicios continúan afectando a cientos de usuarios, especialmente a personas con enfermedades huérfanas, discapacidades y patologías de alta complejidad.

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Según las voceras del movimiento, actualmente representan a 192 pacientes que enfrentan diferentes barreras para acceder a servicios médicos esenciales. De ese total, afirman que únicamente 32 casos han recibido algún tipo de respuesta preliminar por parte de la EPS, mientras que el resto continúa esperando soluciones.

Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS- crédito Nueva EPS - @infopresidencia/X

De acuerdo con información entregada a Blu Radio por Erika Franco, representante de las madres cuidadoras, muchos pacientes permanecen sin acceso a elementos indispensables para sus tratamientos, situación que estaría deteriorando de manera significativa su calidad de vida.

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La líder explicó que existen usuarios que aún no reciben medicamentos, suplementos alimenticios, insumos médicos y ayudas técnicas necesarias para su movilidad y rehabilitación. Entre las necesidades más frecuentes mencionó la falta de sillas de ruedas y otros dispositivos ortopédicos que, en algunos casos, llevan cerca de un año pendientes de entrega.

Denuncian cierres de servicios y dificultades en la atención

Las familias también expresaron preocupación por la reducción de la oferta de servicios de salud en Cali para los afiliados de Nueva EPS. Según las denuncias presentadas durante la protesta, varias instituciones habrían suspendido o limitado la atención a estos pacientes.

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Nueva EPS - crédito Nueva EPS

Entre los casos señalados se encuentran prestadores de servicios domiciliarios y algunas instituciones médicas que anteriormente atendían a los afiliados. Las madres cuidadoras sostienen que estas restricciones han generado mayores dificultades para acceder a consultas, terapias, procedimientos especializados y tratamientos permanentes.

La situación resulta especialmente delicada para pacientes con enfermedades oncológicas, patologías huérfanas y condiciones crónicas que requieren controles médicos permanentes y continuidad terapéutica.

Según explicó a Blu Radio César Revelo, defensor del Paciente en Cali, desde la Secretaría Distrital de Salud se han identificado barreras persistentes en la atención, además de dificultades relacionadas con servicios complementarios como el transporte para los usuarios.

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De acuerdo con el funcionario, algunos pacientes han perdido citas médicas debido a la falta de apoyo logístico necesario para desplazarse hasta los centros asistenciales donde reciben atención especializada.

Aumentan las quejas contra Nueva EPS

Las autoridades sanitarias también señalaron que existe un incremento en los reclamos presentados por usuarios durante el presente año. Revelo indicó que los prestadores de servicios han reportado dificultades administrativas y problemas relacionados con pagos, factores que estarían impactando directamente la prestación de los servicios.

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Según los datos expuestos durante la jornada de protesta, las quejas registradas contra Nueva EPS en Cali han aumentado más de un 20 % frente al mismo periodo de 2025.

Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El defensor del Paciente precisó además que la entidad se ubica actualmente entre las EPS con mayor número de reclamaciones presentadas por los usuarios en la ciudad. De acuerdo con las cifras suministradas, durante lo corrido del año ya se han reportado más de 1.500 quejas relacionadas con diferentes aspectos de la atención.

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Las madres cuidadoras solicitaron una reunión directa con Jorge Iván Ospina, agente interventor de Nueva EPS, con el propósito de encontrar soluciones que permitan restablecer los tratamientos pendientes y garantizar la continuidad de los servicios.

Las manifestantes sostienen que la falta de respuestas oportunas ha tenido consecuencias graves para varios pacientes y aseguran que algunas personas con enfermedades complejas habrían fallecido mientras esperaban autorizaciones, procedimientos o respuestas administrativas.

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Por ahora, las familias anunciaron que continuarán realizando acciones de protesta y seguimiento institucional hasta obtener garantías para la atención integral de los pacientes que representan y para quienes dependen diariamente de los servicios de salud prestados por la entidad.