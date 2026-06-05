Carlos Torres habló de ‘La reina del flow’ y su gira de conciertos por Latinoamérica

Caracol Televisión y Fénix Entertainment confirmaron la gira latinoamericana de La reina del flow, que recorrerá 11 países en el segundo semestre de 2026 - crédito Fenix Entertainment

Caracol Televisión y Fénix Entertainment confirmaron la gira latinoamericana del espectáculo basado en la serie colombiana La reina del flow, que recorrerá once países en el segundo semestre de 2026 y aspira a ratificar el fenómeno internacional que protagonizó la serie que llegó a Netflix a partir de su segunda temporada.

La primera parada de la gira en el continente será Chile, con una función el 3 de septiembre en el Movistar Arena de Santiago. Le seguirá Perú el 12 de septiembre en Multiespacio Costa 21, en San Miguel, y Argentina el 14 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires. El recorrido también incluye Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela.

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En Colombia, la cita será el 1 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, ciudad donde nació la producción que se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la televisión en español.

Carlos Torres celebró que la gira de 'La reina del flow' por España y Latinoamérica represente una oportunidad para llevar el talento colombiano al mundo - crédito @carlos1torres1/Instagram

“Esta noticia de poder llevar esta producción colombiana a nivel mundial, que empezamos la gira por España y después Latinoamérica, me hace sentir orgullo colombiano. Poder aportar un granito de arena para llevar la bandera de Colombia y el talento colombiano por el mundo me honra mucho”, comentó Carlos Torres, el actor que da vida a Charly Flow en la serie, en exclusiva para Infobae Colombia.

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El anuncio llegó tras el éxito de la primera fase internacional del espectáculo en España, donde los conciertos registraron localidades agotadas en recintos como el Movistar Arena de Madrid. La respuesta del público obligó a ampliar el calendario español, que ahora suma 13 fechas entre junio y julio de 2026, con presentaciones en Barcelona, Alicante, Granada y Sevilla, entre otras ciudades.

El elenco que subirá al escenario está encabezado por Torres y completan el grupo Majo Vargas (Yeimy joven), Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Juan Palau (Drama Key), Kevin Bury (Cris Vega) y Jay Torres (Yoni Trejos). El show está concebido como una experiencia inmersiva con bailarines y efectos visuales de alta tecnología.

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La posible incorporación de Carolina Ramírez, quien interpreta a Yeimy Montoya adulta, está pendiente: tanto Torres como el productor Mario Valencia dejaron la puerta abierta a su participación, aunque aclararon que la decisión depende exclusivamente de la actriz, quien acaba de dar a luz a su hijo.

Torres admitió que no tenía intenciones de desarrollar una carrera tan ligada a la música, pero su experiencia previa en producciones por el estilo le terminó brindando la experiencia necesaria para afrontar una gira - crédito @carlos1torres1/Instagram

Torres, quien antes de La Reina del Flow participó en producciones musicales como Amor, mentiras y video y Floricienta, reconoció que nunca planeó desarrollar una carrera paralela en la música, pero esas experiencias le permitieron ganar experiencia para afrontar esta incursión musical. “Como actor, uno sueña con este tipo de series donde puede mostrar otras facetas. Interpretar un cantante es una maravilla, porque tienes el reto de los conciertos, de la cantada, de los bailes. Eso te nutre mucho como artista”, afirmó.

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Sobre el repertorio que los fanáticos podrán escuchar en vivo, el actor anticipó algunos de los temas que esperaría que aparezcan en el setlist. “Reflejo es un himno, es la primera canción de Charly en la serie”, dijo, y añadió títulos como Perdóname, Mi destino, Batalla Charly y, de la tercera temporada, Porque tú y yo y Bendecido.

La gira llega en un momento de máxima visibilidad para la franquicia. La tercera temporada de La Reina del Flow, producida en asocio con Netflix, se mantiene entre las producciones en español más vistas de la plataforma, y su banda sonora acumula millones de reproducciones desde el estreno de la primera entrega en 2018.

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La pregunta sobre una eventual cuarta temporada fue inevitable, sobre todo por las declaraciones de Torres en los pasados Premios Platino. “Esas cosas no dependen de nosotros”, respondió Torres al ser interrogado al respecto. “De nosotros depende poder darlo todo en cada escena, y fue lo que hicimos”, apuntó.