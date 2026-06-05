Colombia

Hombre murió electrocutado en Medellín mientras huía tras una riña entre vecinos en Moravia

Un hombre falleció en el barrio Moravia, en Medellín, luego de recibir una descarga eléctrica al intentar escapar de las autoridades tras una riña entre vecinos. La víctima cayó desde una altura aproximada de 10 metros y murió en el lugar de los hechos

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Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

Una riña registrada en el barrio Moravia, en Medellín, terminó en tragedia luego de que uno de los involucrados muriera electrocutado cuando intentaba huir de las autoridades que atendían el altercado. El hombre recibió una descarga de alta tensión y posteriormente cayó desde una considerable altura.

Los hechos ocurrieron durante una confrontación entre varios residentes del sector, cuyos motivos aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Según los primeros reportes, la situación se fue tornando cada vez más agresiva hasta convertirse en un enfrentamiento entre vecinos.

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La presencia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá buscó controlar la alteración del orden público. Sin embargo, uno de los participantes reaccionó de manera hostil ante la intervención de los uniformados y decidió escapar para evitar ser detenido.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, el hombre emprendió la huida por diferentes zonas del vecindario y utilizó los techos de varias viviendas para intentar alejarse de los agentes que realizaban el procedimiento policial.

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Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)

Durante su recorrido, la víctima habría tenido contacto con agua proveniente de los desagües de algunas viviendas del sector, situación que pudo aumentar el riesgo mientras continuaba desplazándose por estructuras elevadas.

Intentó escapar por los techos y terminó alcanzado por cables de alta tensión

Las autoridades señalaron que el hombre subió a los tejados de las viviendas y posteriormente intentó trepar a un poste de energía ubicado en la zona.

En medio de esa maniobra fue alcanzado por cables de alta tensión, recibiendo una fuerte descarga eléctrica que lo dejó suspendido por algunos segundos en la estructura.

Testigos del hecho relataron que la escena generó conmoción entre los habitantes del sector, quienes observaron cómo el hombre quedó atrapado momentáneamente tras el contacto con las redes eléctricas.

Posteriormente, perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de diez metros. La gravedad de las lesiones sufridas por la descarga y el impacto contra el suelo provocaron su muerte inmediata.

Según los reportes conocidos hasta el momento, la víctima falleció en el lugar antes de poder recibir atención médica.

El hombre fue encontrado muerto en el hotel Villa del Mar de la ciudad de Bucaramanga - crédito @CTI/Sitio web
Levantamiento de cadáver en Colombia - crédito @CTI/Sitio web

Blu Radio informó que decenas de residentes salieron de sus viviendas al escuchar los gritos y la conmoción generada por la riña inicial y posteriormente por el accidente ocurrido durante la persecución.

Autoridades investigan las circunstancias del caso

Tras el fallecimiento, unidades judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes para reconstruir detalladamente lo ocurrido.

Los organismos de seguridad buscan establecer las circunstancias exactas que rodearon la riña, identificar a las personas involucradas y determinar si existen otros hechos asociados al caso.

Kevin Kaletry, condesa, homicidio, CDMX
Cinta de precaución en el piso | FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El incidente ocurrió en momentos en que Medellín registra una reducción en los indicadores de homicidio durante el presente año. Las autoridades locales han destacado recientemente los resultados obtenidos mediante estrategias de seguridad desarrolladas conjuntamente entre la administración distrital y la fuerza pública.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por las autoridades, durante 2026 se han registrado menos homicidios que en el mismo periodo del año anterior, situación que ha permitido alcanzar varios días consecutivos sin reportes de muertes violentas en la ciudad.

Sin embargo, hechos como el ocurrido en Moravia continúan generando preocupación entre las autoridades y la comunidad debido a los riesgos asociados a los enfrentamientos vecinales y a las conductas que ponen en peligro la vida de quienes participan en este tipo de situaciones.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos por vías pacíficas y evitar acciones que puedan derivar en hechos lamentables o poner en riesgo la integridad de las personas involucradas.

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