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David Bisbal ficha por el ‘Operación Triunfo’ de Estados Unidos: su papel en el ambicioso proyecto que le devuelve a sus orígenes tras un año agridulce

El cantante cumple 47 años durante la promoción de su disco, lejos de casa y por primera vez sin su padre

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David Bisbal cumple 47 años lejos de casa. EFE/Isaac Esquivel
David Bisbal cumple 47 años lejos de casa. EFE/Isaac Esquivel

En el día en que cumple 47 años, David Bisbal atraviesa uno de los momentos más complejos y duros de su vida personal. Por primera vez le toca soplar las velas lejos de su familia y en ausencia de su padre, fallecido hace pocos meses tras una larga batalla contra el alzhéimer. A la nostalgia y al dolor de esta fecha se suma, sin embargo, un hecho que marca un nuevo capítulo en su vida profesional: el anuncio de Telemundo de que será jurado de Operación Triunfo Estados Unidos, un regreso simbólico al formato que lo vio nacer como artista hace veinticinco años.

La noticia llegó mientras el cantante se encuentra en México, entregado a la promoción de su próximo álbum y la grabación de nuevos temas. “Han sido días muy intensos: promoción, entrevistas, presentación de gira, música… y también momentos muy especiales en el estudio rodeado de músicos increíbles. Ya tenéis la segunda sorpresa del disco…”, expresó Bisbal en sus redes sociales, mostrando la dualidad entre el vértigo profesional y la añoranza familiar.

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El cumpleaños de David Bisbal este 5 de junio es un reflejo de la vida del artista: marcada por las exigencias de la carrera musical y por la necesidad de asumir pérdidas y celebraciones lejos del entorno íntimo. El propio cantante lo resume con sinceridad: “Es un poco complicado no pasarlo con la familia, pero bueno, para que sepa la gente que a veces coincide, me sentiré abrazado también por la gente cantando y por mi equipo de trabajo, así que será un viaje muy divertido. Os mando un beso”.

El regreso de David Bisbal a ‘Operación Triunfo’

La confirmación oficial de Telemundo sobre la incorporación de David Bisbal como juez de la primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos representa mucho más que un regreso televisivo: es un círculo que se cierra después de dos décadas y media desde aquel debut en España que lo catapultó al estrellato. “Volver al universo de Operación Triunfo después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre... Es un honor ser parte de este momento, y me llena de emoción poder acompañar, motivar y ser testigo del crecimiento musical de una nueva generación de talentos con grandes sueños”, declaró el propio Bisbal.

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Actuación de David Bisbal en los Latin Grammy (Universal Music)

Esta edición estadounidense, conducida por Natalia Téllez y producida por un equipo liderado por Adrián Santucho, busca reunir a jóvenes de diversos orígenes y estilos musicales, seleccionados tras audiciones en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Los concursantes convivirán en una academia de última generación, recibirán formación intensiva y se enfrentarán semana a semana al veredicto del jurado y del público, con la meta de impulsar su carrera musical. Para Bisbal, volver como jurado no solo implica compartir su experiencia artística, sino también devolver algo de lo recibido a lo largo de estos veinticinco años de éxitos, giras y millones de discos vendidos. cambió mi vida para siempre”.

El primer cumpleaños sin su padre

La dimensión personal de este aniversario no puede separarse del reciente duelo familiar. José Bisbal Carrillo, padre del cantante y figura reconocida en Almería por su carrera en el boxeo, falleció tras años de convivencia con el alzhéimer. En una publicación conmovedora, David Bisbal le dedicó estas palabras: “Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”.

David Bisbal y su padre, Pepe Bisbal, en el documental 'Bisbal'. (Movistar Plus+)
David Bisa¡bal pasa el primer cumpleaños sin su padre. (Movistar Plus+)

Esta pérdida se suma al desafío de afrontar fechas significativas lejos de casa. El propio Bisbal, en medio de la promoción de su próximo álbum ‘Eternos’ y el lanzamiento de nuevos sencillos como “Amor eterno”, tributo a Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, reconoce el peso emocional de no poder compartir este día con su familia. El artista se aferra al recuerdo de escapadas recientes con su esposa, Rosanna Zanetti, sus hijos y su madre, momentos que adquieren aún más valor en el contexto de un año marcado por la ausencia y el cambio.

A pesar del dolor, Bisbal encuentra consuelo en la música y en el contacto con sus seguidores: “Ahora tengo la oportunidad de cantarla en el Auditorio Nacional. Estoy feliz y contento”. La gira por Estados Unidos, el estreno de su disco y su papel en Operación Triunfo se convierten así en motores para seguir adelante, aun cuando los sacrificios personales resulten evidentes.

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