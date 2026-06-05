Colombia

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

La creadora de contenido se metió en la discusión electoral que predomina en redes sociales y pidió a los votantes informarse antes de ir a las urnas el 21 de junio de 2026

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La publicación de la joven desató revuelo en las plataformas digitales por su característico estilo directo y sin rodeos - crédito Aida Victoria / TikTok

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano cuestionó el voto sin información en Colombia y aseguró que los ciudadanos que quieran participar en las urnas deberían pasar un examen.

La barranquillera se pronunció ante el panorama que pone a los colombianos a elegir entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y aseguró que parte de los colombianos que deciden sobre el futuro del país, lo hacen sin comprender información básica sobre el sistema político.

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“Si me van a funar, que sea de tres en tres, pero todas las personas no deberían poder votar. En este país, los ignorantes están determinando el futuro de toda la nación”, afirmó Merlano en TikTok.

Horas después de conocerse el final de su relación con Juan David Tejada, Aida Victoria Merlano se refirió por primera vez al tema - crédito @aidavictoriam/Instagram
Aida Victoria Merlano pide que las personas se informen antes de salir a votar - crédito @aidavictoriam/Instagram

La creadora de contenido propuso un examen para quienes quieran votar

La famosa aclaró que es injusto que las personas que “ignoran cierto tipo de información” estén habilitados para tomar decisiones electorales.

A partir de esa idea, planteó que toda persona con intención de votar debería aprobar una evaluación mínima. Según su planteamiento, ese examen tendría que medir si el elector entiende cuál es el cargo al que aspira el candidato, si tiene conciencia crítica, comprensión lectora y un nivel básico de discernimiento sobre los asuntos públicos.

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Pienso que toda persona que tenga la aspiración de votar debería por lo menos pasar un examen. Un examen en el que entienda cuál es el cargo que está aspirando la persona que le está pidiendo el voto”, dijo Aida Victoria Merlano.

La creadora de contenido también sostuvo que hay ciudadanos que no conocen las funciones de un presidente ni la diferencia entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial: “Hay personas que no entienden cuáles son las características que debe tener un presidente para poder gobernar y hay personas que todavía se dejan manipular por propuestas irrealizables”.

Aida reveló la razón por la que grabó el video contra Westcol
Aida Victoria Merlano cuestionó el voto sin información y lanzó frases que agitaron la campaña - crédito @aidavictoriam / Instagram

Aida Victoria puso como ejemplo el Acuerdo de Paz

Para desarrollar su argumento, la famosa se refirió a la consulta sobre el Acuerdo de Paz. Dijo que en esa votación participaron personas que ni siquiera habían leído el documento, pese a que las comunidades históricamente golpeadas por la violencia les importaba cambiar la historia.

“Cuando se consultó sobre el Acuerdo de Paz, votaron personas que ni siquiera habían leído el acuerdo y en los territorios más afectados por la violencia ganó la paz, porque a esa gente lo único que le importaba era la no repetición”, expresó.

La creadora de contenido afirmó de forma contundente: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone a los muertos. Muy seguramente, si tú, tu papá o tu hermano fueran al monte, entonces la conversación sería un poquito más pareja”.

Además, aclaró que defiende el debate y la diferencia de opiniones. Para respaldar esa idea, mencionó una frase de Jaime Garzón: “Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente”.

Aida Victoria Merlano reveló nuevos detalles de su noviazgo con Juan David Tejada, durante una sesión de preguntas y respuestas - crédito @aidavictoriam/Instagram
La opinión causó opiniones encontradas en las plataformas, pese a que la famosa no reveló el nombre de su candidato - crédito @aidavictoriam/Instagram

La influenciadora afirmó que el problema no es que la gente opine distinto, sino que lo hacen sin conocer la realidad del país: “El problema es que aquí la gente dice, pero no piensa. La gente no sabe ni qué es derecha ni qué es izquierda y aun así se autodenominan de la una o de la otra. Y como no tienen en su cabeza conceptos, lo que hacen son asociaciones básicas que distan mucho de lo que verdaderamente es, porque en la vida hay matices”.

Finalmente, agregó que su intención con el video no era promover a ninguno de los candidatos, sino que la ciudadanía participe en las elecciones con responsabilidad: “No les voy a decir por quién votar, pero infórmense, lean, porque ustedes no están eligiendo el presidente de sus circunstancias, sino el presidente de todos los colombianos”.

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