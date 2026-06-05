Los 10 jugadores más valiosos de la Liga BetPlay en el mercado de fichajes, según un reciente estudio

El CIES publicó el ranking de los 10 jugadores colombianos más valiosos de la Liga BetPlay antes de la final entre Junior y Atlético Nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A tono con el inminente inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, uno de los aspectos que más discusión generan a su alrededor se relaciona con la manera en que se verá afectado el mercado de fichajes de verano, por cuenta del desempeño de los jugadores de las selecciones participantes.

Eso sí, jugar el Mundial no es la única manera de que un futbolista incremente su valor —aunque sí una de las más efectivas—. Otros factores que pueden contribuir a esa situación incluyen la promesa de rendimiento en caso de los juveniles o las necesidades específicas de cada club que los llevan a inclinarse por ciertos perfiles específicos.

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A menudo, Colombia es uno de los países que más interés despierta en este tipo de análisis de valor de los futbolistas, debido a que se encuentra entre los países más exportadores en este rubro. Según cifras del Observatorio de Fútbol adjunto al Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), hasta el 1 de mayo Colombia tenía 518 futbolistas activos en 135 ligas profesionales del mundo, la octava cifra más alta entre los países exportadores. Solo Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, Nigeria y Alemania superan a Colombia en cantidad de futbolistas en ligas extranjeras.

La misma entidad publicó recientemente la lista de los 10 jugadores colombianos más valiosos de la Liga BetPlay, que el próximo lunes 8 de junio conocerá su campeón entre los defensores del título, Junior de Barranquilla, y Atlético Nacional.

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El reporte del organismo con sede en Suiza aplica un modelo estadístico que pondera variables como edad, rendimiento, minutos disputados y proyección de desarrollo dentro del contexto competitivo de cada liga analizada. En ese sentido, cabe recordar que los valores reflejados corresponden a estimaciones de mercado y no a cifras oficiales de transferencia.

Justamente una de las figuras del cuadro Verdolaga, Juan Manuel Rengifo, encabeza el listado luego de alcanzar una tasación de 5,24 millones de euros. Rengifo disputó 24 partidos con el Rey de Copas en lo corrido de 2026, incluyendo liga y un partido de Copa Sudamericana en los que sumó 7 goles y 6 asistencias.

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Juan Manuel Rengifo lidera la lista de la Liga BetPlay con una tasación de 5,24 millones de euros tras 24 partidos, 7 goles y 6 asistencias con Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Un dato que distingue a Rengifo dentro del informe, es que alcanzó el primer puesto sin haber tenido convocatorias con ninguna de las categorías de la selección Colombia. Su ascenso en la valoración del CIES durante los últimos 12 meses ha sido constante, acorde con su creciente importancia en el esquema del entrenador Diego Arias, llevándolo a ganarse un lugar en la titular durante 2026 a expensas del veterano Edwin Cardona.

El podio lo completan dos de las figuras de los equipos caleños a lo largo del semestre. En la segunda ubicación aparece Josen Escobar, del América de Cali, con una valoración de €4,34 millones, seguido por Matías Orozco, del Deportivo Cali, tasado en €4,16 millones.

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América de Cali y Atlético Nacional son los clubes con mayor presencia en el listado, con tres representantes cada uno. Los Diablos Rojos colaron a Escobar, Jhon Palacios (€4 millones) y Kevin Angulo (€3,65 millones), mientras que el Rey de Copas aporta a Rengifo, Simón Valero (€3 millones) y Alfredo Morelos (€2,69 millones).

Independiente Medellín colocó a dos jugadores en el ranking: John Montaño (€3,64 millones) y Halam Loboa (€3,51 millones). En cuanto al cuadro Tiburón, solo un jugador apareció mencionado en la lista: Joel Canchimbo, uno de los jugadores clave del Junior a lo largo del semestre, valorado por el centro de estudios en €2,3 millones.

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Joel Canchimbo es el único jugador de Junior que aparece en el listado del CIES - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El volante disputó un total de 29 partidos en lo corrido del año, incluyendo Liga BetPlay, Superliga BetPlay y Copa Libertadores, convirtiendo cuatro goles y repartiendo una asistencia. En su caso, a diferencia de Rengifo, Canchimbo sí es un habitual en los procesos de selección Colombia, formando parte del plantel que jugó el Mundial sub-20 de 2025, en Chile, donde la Tricolor se llevó el tercer puesto.