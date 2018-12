"Aunque este tipo de situaciones, de incursión en pista no autorizada, no son frecuentes, sí pueden ser desastrosas, según el caso", aseguró al medio nacional Diana Pulido, presidenta de la Asociación de Controladores Aéreos. Y explicó que un avión necesita dos minutos para alzar vuelo, y dependiendo de la velocidad que alcance llega un punto en el que ya no puede parar.