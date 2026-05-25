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Atlético Nacional vs. Junior: la Dimayor confirmó hora y fecha para los partidos de la final del primer semestre de la Liga BetPlay 2026

El partido de ida se jugará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, mientras que la vuelta, en la que se entregará el trofeo, se disputará en el Atanasio Girardot de Medellín

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Tolima vs. Junior
La Liga BetPlay terminará la primera semana de junio para darle toda la atención a la Copa del Mundo - crédito Deportes Tolima

La Dimayor dio a conocer la fecha de los partidos de ida y vuelta de la gran final de la Liga BetPlay Dimayor I-2026, en la que se enfrentarán Atlético Nacional contra Junior de Barranquilla, los dos mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano.

La ida se jugará el martes 2 de junio en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla a las 7:30 p. m.; mientras que la vuelta quedó programada para el lunes festivo del 8 de junio desde las 5:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

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La localía en esta instancia está determinada por la tabla de la reclasificación del primer semestre, la cual tiene en cuenta todos los partidos jugados en el primer torneo del año. Allí los Verdolagas lideran con 52 puntos tras 23 partidos, mientras que Junior es segundo con 41 puntos en la misma cantidad de partidos.

El camino de Atlético Nacional hasta la gran final de la Liga BetPlay I-2026

Nacional vs. Tolima
Nacional superó al Deportes Tolima por 3-1 en Medellín, en la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

El equipo verde de Antioquia fue el mejor equipo de la fase todos contra todos al sumar 40 puntos y clasificarse a los Play-Off de la Liga BetPlay de manera anticipada. En 19 partidos, los dirigidos por Diego Arias marcaron 35 goles (el equipo más goleador del campeonato) y recibió 15 goles en contra (la marca más baja, junto a América de Cali).

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En cuartos de final enfrentó a Internacional de Bogotá, equipo al que le pasó por encima al ganarle 7-1 en la vuelta, lo que dejó el marcador global en 9-2 tras la victoria 2-1 en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

El resultado se convirtió en la segunda mayor goleada de Atlético Nacional en su historia como club profesional y no se registraba un antecedente similar desde la época de “El Dorado”. La mayor victoria del equipo antioqueño fue el 4 de abril de 1954, cuando venció 8-1 a Unión Magdalena en la primera jornada del torneo.

El camino de Junior FC hasta la final de la Liga BetPlay I-2026

Luis Fernando Muriel es una de las figuras del Junior FC - crédito EFE/Ricardo Maldonado
Luis Fernando Muriel es una de las figuras del Junior FC - crédito EFE/Ricardo Maldonado

El vigente campeón del fútbol profesional colombiano repite final luego de ser segundo en la primera fase de la Liga BetPlay. Los dirigidos por Alfredo Arias sumaron 35 puntos, siendo el segundo equipo sembrado en el cuadro de la fase final. Los Tiburones marcaron 31 goles, la segunda marca más alta de la Liga junto a Once Caldas y Millonarios y recibieron 24 goles en contra.

En cuartos de final, Junior enfrentó a Once Caldas, llave que quedó 3-2 en el marcador global con goles de Guillermo Paiva en la ida y Lucas Monzón con Cristian Barrios en la vuelta. En la semifinal, el rival a vencer fue Independiente Santa Fe. El 1-1 en la ida obligó a la tanda de penaltis, donde Hugo Rodallega, figura del Cardenal, fue el único que falló su cobro y sentenció la clasificación del rojiblanco a la final.

Nacional y Junior disputarán por cuarta vez la final de la liga colombiana

El cuadro barranquillero sufrió un duro golpe a 8 días del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores-crédito @JuniorClubSA/X
Atlético Nacional y Junior jugarán por cuarta vez la final del fútbol colombiano entre ellos -crédito @JuniorClubSA/X

La serie de 2026 será la cuarta final de liga entre ambos clubes, el cruce más repetido en la definición del título en Colombia. El primer antecedente fue en el segundo semestre de 2004.

En esa final, Junior ganó 3-0 en el estadio Roberto Meléndez. En la vuelta, Nacional alcanzó a estar arriba 5-1, pero un gol del argentino Walter Ribonetto envió la serie a los penaltis y el equipo barranquillero, dirigido entonces por Miguel Ángel “Zurdo” López, se quedó con el trofeo.

El segundo antecedente llegó en el primer semestre de 2014. Junior venció 1-0 en Barranquilla y Nacional igualó la serie con un gol de Jhon Valoy en tiempo de reposición.

La tercera final entre ambos fue en la Liga 2015-II. Junior ganó 2-1 en Barranquilla, Nacional respondió con el mismo marcador en Medellín y el título se resolvió por penaltis a favor del club antioqueño; en esa campaña, el técnico verdolaga era Reinaldo Rueda y la consagración le dio además la clasificación a la Copa Libertadores del año siguiente

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