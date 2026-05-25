Maluma sorprendió en el ‘Show de Jimmy Fallon’ con una anécdota de la visita de Shakira a su finca en Medellín: “Montó a caballo”

El colombiano recordó durante la entrevista la cercanía que tiene con la colombiana - crédito @farandulatexas/TikTok

La visita de Shakira a la finca de Maluma en Colombia se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista entre el cantante y Jimmy Fallon en su programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, tanto por el video viral como por los detalles que el cantante ofreció sobre la experiencia.

El tema surgió cuando el presentador estadounidense recordó el video que se viralizó de la barranquillera sobre un caballo de paso en la finca del paisa. Según la versión del intérprete de temas como Felices los 4, la artista mostró un interés particular por conocer el ambiente rural y montar a caballo, una actividad tradicional en la cultura colombiana y especialmente significativa para él.

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Con fotografías y videos, los artistas mostraron momentos de complicidad en Medellín, generando miles de comentarios positivos y admiración entre sus seguidores - crédito maluma / TikTok

Durante la charla, Maluma enfatizó que Shakira no solo aceptó la invitación a la finca, sino que, en lugar de interesarse por los caballos europeos —que describió como “grandes, musculosos”—, prefirió los caballos criollos colombianos.

La sorpresa fue evidente para el paisa, pues en su imaginario pensaba que ella querría cabalgar en un ejemplar europeo, debido a su permanencia en España y teniendo en cuenta que son animales mucho más robustos allí.

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Según Maluma, la reacción fue: “No, me gustan los criollos. Me gusta el caballo típico de Colombia”. Esta preferencia sorprendió al cantante, quien compartió su entusiasmo por criar ese tipo de caballos: “Ese es el tipo de caballo que a mí también me encanta. De hecho, yo crío esos caballos”.

El caballo que montó Shakira, llamado 2020 -aunque inicialmente se pensó que su nombre era Dorado El Caporal-, fue descrito por Maluma como un ejemplar que reúne todas las cualidades autóctonas y que se mueve de forma natural, sin necesidad de entrenamientos específicos.

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Maluma apareció en Medellín de sorpresa en el concierto de Shakira - crédito @paramopresenta/IG

El cantante explicó a Fallon y al público estadounidense que la genética de estos caballos les permite realizar movimientos únicos, reconocidos como parte de la identidad ecuestre colombiana.

Maluma también aprovechó para contar que está profundamente involucrado en la crianza y competencia de estos animales. “Este fin de semana tenemos una gran competencia en Colombia, y mi caballo va a competir”, comentó, mostrando el orgullo por su país y su tradición.

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El caballo que competiría se llama Madre Monte, nombre que remite a la mitología y al paisaje colombiano: “Madre Monte... Madre de las Montañas”, explicó el paisa al presentador estadounidense.

La anécdota sirvió para resaltar tanto la amistad y la colaboración artística con Shakira como el vínculo de Maluma con sus raíces rurales y familiares, subrayando valores de tradición y pertenencia.

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La cantante barranquillera impresionó con su habilidad como jinete en un caballo de paso fino - crédito maluma / Instagram

La relación entre Shakira y Maluma no es nueva. En 2016, los artistas lanzaronChantaje, una colaboración que se convirtió en un éxito rotundo y que acumuló más de 3.000 millones de reproducciones en plataformas digitales. Este tema consolidó su química musical, al tiempo que los llevó a grabar una versión en salsa que replicó el éxito de la original.

Así fue el encuentro entre la barranquillera y el paisa

Las publicaciones de Maluma no pasaron desapercibidas para los seguidores de ambos artistas, que inundaron las redes sociales con comentarios positivos.

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En el video que fue grabado horas después de la presentación de los dos en el concierto de Shakira en Medellín con su gira Las mujeres ya no lloran, ambos artistas intercambian bromas que reflejan la buena relación que mantienen.

En un momento, el cantante y empresario comentó en tono jocoso sobre las riendas del caballo, mientras insiste nuevamente en que la intérprete de Hips don’s lie debería mudarse a la ciudad.

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Incluso, bromearon con el hecho de que a la barranquillera le gusta tener el control en los hombres como en los caballos: “Según Shakira a los hombres nos tienen que tener así... CORTICOS”, comentó el paisa en TikTok.