Andrés Cepeda dio contundente mensaje después de que lo funaran por rechazar comparaciones con el candidato de Petro

El reconocido cantante Andrés Cepeda decidió unirse al trend después de responder a los seguidores que lo comparaban con Iván Cepeda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Andrés Cepeda es uno de los artistas más reconocidos de Colombia, no solo por sus canciones que han traspasado fronteras, sino por su paso por programas como La Voz Colombia y La Voz Kids Colombia, en los que se ha ganado el cariño de los colombianos por su actitud y forma de tratar a los participantes.

Sin embargo, en medio de las campañas electorales rumbo a la Presidencia de Colombia 2026, empezó a recibir comentarios en los que lo comparaban con el candidato de la izquierda: Iván Cepeda. Y es que en todas sus publicaciones lo empezaron a calificar como “el próximo presidente de Colombia” y hasta le decían que esperaban que entonara uno de sus más famosos temas en la posesión presidencial.

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Aunque la mayoría de los comentarios eran realizados en tono sarcástico, el cantante lo tomó bastante mal y decidió responder de la siguiente manera: “¿En serio, no sabes que no tengo absolutamente nada que ver con política?” y “Obvio no, por favor no me confundas. No tengo nada que ver con política”.

El cantante hasta bloqueó los comentarios en sus publicaciones, por lo que algunos seguidores afirmaron que perdió el cantante la oportunidad de volverse viral y ganar la simpatía de más personas, una funa que llevó a que el artista realizara una nueva publicación para acercarse con el público.

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Andrés Cepeda insistió en desvincularse del debate electoral colombiano y pidió respeto por su carrera musical y su vida privada - crédito SamuelNAguero/X

En la tarde del 24 de mayo de 2026, Andrés Cepeda publicó una imagen con la que por fin se unió al trend y, lejos de mostrar su apoyo a un candidato en específico, pidió a los colombianos que salieran a las urnas para cumplir con su deber como ciudadanos.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete compartió una foto hecha con inteligencia artificial, en la que se muestra en primer plano con la banda de la Presidencia de Colombia, mientras que atrás suyo están las imágenes de algunos de los candidatos oficiales.

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Aunque algunos de ellos no se parecen mucho, es claro que eligió mostrar los que tienen mayor apoyo por parte de los colombianos. Entre ellos se encuentran: Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Claudia López.

La imagen está acompañada por el texto “Porque usted lo ha pedido” y la publicación fue subida con la siguiente frase: “¡Este próximo domingo hazlo por quien quieras pero sal a votar!”

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Así, el cantante continuó con su postura de mantenerse imparcial y no mostrar ningún apoyo a un candidato en específico, aunque instó a los ciudadanos a votar en la jornada que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026.

La publicación desató todo tipo de comentarios, tan solo unos días antes de las votaciones - crédito Andrés Cepeda / Instagram

Entre los comentarios más populares de la publicación realizada por el artista 8 días antes de las votaciones se encuentran: “Esooooo! Tomársela relajado”, “Ahora te amo más”, “Canta el domingo Tengo ganas”, “Por fin se parchó” y “Después de la funada jajaja bien por usted”.

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Y es que la mayoría de los internautas recuerdan la importancia de tomarse estos trends con humor, pues está claro que Andrés Cepeda no es candidato: “Sin el humor Colombia estaría mucho peor”, “Los Colombianos definitivamente somos muy cansones 😂😂😂😂 no te pongas bravo Cepeda”, “Mi amor ya entendió la vibra” y “JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA parce no lo puedo creer 😂😂😂 Colombia es superior”.

La insistencia en relacionarlo con un candidato presidencial agotó la paciencia del artista, aunque luego decidió unirse al trend - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, otros se centraron en el mensaje del artista: “Esoo👏👏 por esa razón es una democracia que cada quien vote por el que le parezca”.

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Sin embargo, la mayoría de las reacciones fueron en tono de broma y aplaudiendo la decisión de Andrés Cepeda de dejar de tomarse todo tan enserio: “Esooo por fin dejo de tomarse en serio los comentarios” “Ahora si entendió la vibra”, “Si no puedes con el enemigo únetele” y “No le quedó de otra”.