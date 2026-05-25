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Orgullo colombiano: Lucía Bautista, squashista colombiana, quedó subcampeona del campeonato ECO Open 2026

Lucía Bautista brilló en Brasil y se quedó con el subcampeonato del ECO Open 2026 tras llevar al límite a la favorita española Marta Domínguez en una emocionante final

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La santandereana Lucía Bautista quedó subcampeona del ECP Open 2026 - crédito FCS
La santandereana Lucía Bautista quedó subcampeona del ECP Open 2026 - crédito FCS

La squashista colombiana Lucía Bautista volvió a dejar en alto el nombre del país tras conquistar el subcampeonato del ECO Open 2026, torneo perteneciente al circuito profesional PSA que se disputó entre el 19 y el 23 de mayo en São Paulo, Brasil.

La santandereana firmó una destacada actuación a lo largo del campeonato y estuvo muy cerca de quedarse con el título, luego de caer en una vibrante final ante la española Marta Domínguez, actual número 56 del ranking mundial y máxima favorita del certamen.

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Bautista, que llegaba como la sexta preclasificada del torneo, avanzó directamente a la segunda ronda gracias a su ubicación en la siembra y, desde allí, comenzó un camino que confirmó el crecimiento que ha venido teniendo dentro del squash profesional.

En su debut, la colombiana se enfrentó a la mexicana Sarahi López, ubicada en el puesto 248 del ranking mundial. Lucía resolvió el compromiso con un 3-0, producto de parciales de 11-6, 12-10 y 11-8.

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Ya instalada entre las ocho mejores del certamen, la santandereana tenía un reto aún más exigente frente a la malasia Xin Ying Yee, segunda preclasificada y número 69 del mundo. Sin embargo, Lucía sorprendió con una actuación de altísimo nivel y dominó el encuentro de principio a fin. Con parciales de 11-2, 13-11 y 11-9, la colombiana selló otro triunfo por 3-0 y confirmó que estaba lista para pelear por el título en São Paulo.

Las semifinales trajeron otro desafío de máxima exigencia. Bautista enfrentó a la sudafricana Hayley Ward, tercera cabeza de serie del torneo y número 63 del ranking mundial. El partido comenzó complicado para la colombiana, que perdió el primer set por 8-11 y parecía estar contra las cuerdas ante la experiencia de su rival. No obstante, Lucía ganó los siguientes tres sets por 11-5, 11-9 y 11-8 para quedarse con el triunfo por 3-1 y asegurar un histórico paso a la final del ECO Open 2026.

La gran final tuvo todos los ingredientes de un verdadero partidazo. Bautista se enfrentó a la española Marta Domínguez, primera preclasificada del evento y favorita al título. Desde el inicio, ambas jugadoras protagonizaron un duelo muy parejo y cargado de intensidad, donde cada punto fue disputado al máximo nivel.

La squashista colombiana Lucía Bautista se adjudicó el subcampeonato del ECP Open 2026 - crédito @luciabsquash/Instagram

La colombiana comenzó de gran manera y logró imponerse en los dos primeros sets con marcadores de 14-12 y 12-10, dejando muy cerca una de las victorias más importantes de su carrera profesional. Sin embargo, la experiencia de la española terminó inclinando la balanza en el tramo decisivo del encuentro.

Domínguez reaccionó en el tercer set y logró llevarse un ajustado 15-13 que cambió el desarrollo emocional del compromiso. Posteriormente ganó los siguientes parciales por 11-8 y 11-7 para quedarse con el campeonato tras un global de 3-2. A pesar de la derrota, Lucía recibió elogios por el enorme nivel mostrado y por exigir al máximo a la principal favorita del torneo.

Él es Andrés Herrera, el mejor de los colombianos en la rama masculina del squash colombiano ECO 2026 - crédito FCS
Él es Andrés Herrera, el mejor de los colombianos en la rama masculina del squash colombiano ECO 2026 - crédito FCS

El mejor de los colombianos en el ECO Open 2026

Además de la actuación de Bautista, Colombia contó con otras representantes en el torneo. Laura Tovar alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue eliminada precisamente por Marta Domínguez. Por su parte, María Tovar y la juvenil Luciana Martínez quedaron eliminadas en la primera ronda del campeonato.

En la rama masculina, el mejor colombiano fue Andrés Herrera, quien alcanzó la segunda ronda antes de caer frente al argentino Jeremías Azaña. El encuentro terminó con parciales de 7-11, 8-11, 12-10 y 4-11, para un global de 3-1 a favor del jugador argentino.

El 2026 marca un año estratégico para el squash colombiano. Por eso, el Calendario Nacional e Internacional 2026 - crédito Federación Colombiana de Squash
El 2026 marca un año estratégico para el squash colombiano. Por eso, el Calendario Nacional e Internacional 2026 - crédito Federación Colombiana de Squash

Campeonatos de squash en Colombia

Concentración Nacional Juvenil

Fecha: 22 al 24 de mayo

Lugar: Armenia, Quindío

Sede: Universidad del Quindío

III Válida Nacional

Fecha: 12 al 14 de junio

Lugar: Bogotá DC

Sede: Club Campestre Guaymaral

Campeonato Nacional Interligas Mayores

Fecha: 09 al 12 de julio

Lugar: por confirmar

Sede: por confirmar

IV Válida Nacional

Fecha: 03 al 06 de septiembre

Lugar: Armenia, Quindío

Sede: Universidad del Quindío

V Válida Nacional

Fecha: 9 al 11 de octubre

Lugar: por confirmar

Sede: por confirmar

VI Válida Nacional

Fecha: 06 al 08 de noviembre

Lugar: Cundinamarca

Sede: por confirmar

Campeonato Nacional

Fecha: 04 al 06 de diciembre

Lugar: Bogotá DC

Sede: por confirmar

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