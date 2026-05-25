Colombia

Carlos Caicedo renunció a su candidatura presidencial y se sumó a la campaña de Iván Cepeda: “Nos une un propósito”

El anuncio fue confirmado tanto por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, como por el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, a menos de una semana de la primera vuelta presidencial

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El anunció fue dado por el propio Iván Cepeda y Carlos Caicedo, quien aseguró que "nuestra mejor campaña es estar del lado de Iván Cepeda” - crédito Prensa Iván Cepeda

El lunes 25 de mayo de 2026 se conoció que Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y quien hasta hace poco era candidato a la Presidencia de Colombia, se sumará a la campaña de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

En rueda de prensa, en la que estuvo María José Pizarro, Gabriel Becerra y otros integrantes de la campaña, Cepeda destacó la trayectoria política de Caicedo en el Caribe y en el departamento del Magdalena.

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“Carlos Caicedo a partir de este momento se integra a nuestro proceso político, a nuestra labor por llegar al triunfo en primera vuelta el próximo 31 de mayo, y nos complace mucho la decisión que ha tomado. El proceso que ha liderado en la Costa Caribe y en el departamento del Magdalena no son recientes", afirmó el candidato del Pacto Histórico.

Carlos Caicedo - crédito Prensa Iván Cepeda
Carlos Caicedo - crédito Prensa Iván Cepeda

El candidato, quien lidera las encuestas, señaló que la unión con Caicedo se da por un “programa de equidad y de lucha contra la pobreza”.

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“Valoramos esa experiencia, no solo desde la perspectiva de la lucha política, sino también desde la gestión y la administración local que ha realizado Carlos Caicedo y su movimiento. Nos une un propósito esencial: un programa de equidad y de lucha contra la pobreza", aseveró Cepeda.

Carlos Caicedo tuvo diferencias con el presidente Gustavo Petro, luego de la elección de María Margarita Guerra Zúñiga como gobernadora del Magdalena, así como por una serie de decisiones políticas que, según Caicedo, dejaron en evidencian distancias profundas con el Gobierno Petro.

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