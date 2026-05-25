La FIFA se reunió con el presidente de la Federación de República Democrática del Congo por epidemia de ébola en el país africano: esto hablaron

La República Democrática del Congo clasificó a la Copa Mundial de la FIFA desde el repechaje internacional, en donde derrotó a Jamaica - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo motivó una reunión urgente entre la Federación Congoleña de Fútbol Asociado (Fecofa) y la FIFA. La cita, realizada por videoconferencia el 23 de mayo de 2026, abordó las consecuencias del brote para la selección nacional, su cuerpo técnico y los aficionados que planean asistir a la Copa del Mundo 2026.

El presidente de la Fecofa y representantes de la FIFA analizaron el impacto sanitario y logístico de la epidemia. Según el comunicado oficial, la federación informó que ha tomado todas las medidas necesarias para evitar exponer a los jugadores a riesgos asociados al ébola. Además, aseguró el cumplimiento estricto del protocolo sanitario requerido por el gobierno estadounidense.

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La Fecofa precisó que todos los futbolistas seleccionados para el Mundial, junto con la mayoría del staff técnico, residen y juegan en Europa. Por ello, no existe preocupación sobre un posible contagio vinculado al brote en la República Democrática del Congo.

Comunicado de la Federación Congoleña de Fútbol tras la reunión con la FIFA por la epidemia de ébola en el país - crédito Fecofa

El presidente de la federación comunicó a la FIFA que la etapa de preparación inicial en Kinshasa fue cancelada. El equipo, que originalmente debía iniciar su preparación en la capital congoleña y luego trasladarse a Bélgica antes de viajar a Estados Unidos, comenzará directamente en Europa. Esta decisión responde a las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos.

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El comunicado detalla que los miembros del cuerpo técnico que ya salieron de Kinshasa para el campamento en Bélgica lo hicieron el 20 de mayo de 2026. Permanecerán al menos 21 días en Europa antes de viajar a Estados Unidos para la Copa del Mundo.

Al finalizar la reunión, tanto la Fecofa como la FIFA coincidieron en que la delegación sigue las normas sanitarias especificadas por las autoridades estadounidenses. La federación reorganizó la fase preparatoria con el objetivo de cumplir con todas las medidas de prevención requeridas.

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Durante el encuentro, la Fecofa planteó también la situación de los seguidores congoleños que adquirieron entradas para los partidos. Muchos no han podido obtener la visa de ingreso a Estados Unidos debido a las nuevas restricciones administrativas. La FIFA confirmó que examinará la propuesta de reembolso presentada por la federación para estos casos.