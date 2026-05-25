Deportes

La FIFA se reunió con el presidente de la Federación de República Democrática del Congo por epidemia de ébola en el país africano: esto hablaron

Los 26 convocados por Sebastian Dessiré llegarán directamente a Bélgica, sin paso previo por su nación, para el campamento de entrenamiento de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Guardar
Google icon
La República Democrática del Congo clasificó a la Copa Mundial de la FIFA desde el repechaje internacional, en donde derrotó a Jamaica - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez
La República Democrática del Congo clasificó a la Copa Mundial de la FIFA desde el repechaje internacional, en donde derrotó a Jamaica - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo motivó una reunión urgente entre la Federación Congoleña de Fútbol Asociado (Fecofa) y la FIFA. La cita, realizada por videoconferencia el 23 de mayo de 2026, abordó las consecuencias del brote para la selección nacional, su cuerpo técnico y los aficionados que planean asistir a la Copa del Mundo 2026.

El presidente de la Fecofa y representantes de la FIFA analizaron el impacto sanitario y logístico de la epidemia. Según el comunicado oficial, la federación informó que ha tomado todas las medidas necesarias para evitar exponer a los jugadores a riesgos asociados al ébola. Además, aseguró el cumplimiento estricto del protocolo sanitario requerido por el gobierno estadounidense.

PUBLICIDAD

La Fecofa precisó que todos los futbolistas seleccionados para el Mundial, junto con la mayoría del staff técnico, residen y juegan en Europa. Por ello, no existe preocupación sobre un posible contagio vinculado al brote en la República Democrática del Congo.

Comunicado de la Federación Congoleña de Fútbol tras la reunión con la FIFA por la epidemia de ébola en el país - crédito Fecofa
Comunicado de la Federación Congoleña de Fútbol tras la reunión con la FIFA por la epidemia de ébola en el país - crédito Fecofa

El presidente de la federación comunicó a la FIFA que la etapa de preparación inicial en Kinshasa fue cancelada. El equipo, que originalmente debía iniciar su preparación en la capital congoleña y luego trasladarse a Bélgica antes de viajar a Estados Unidos, comenzará directamente en Europa. Esta decisión responde a las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El comunicado detalla que los miembros del cuerpo técnico que ya salieron de Kinshasa para el campamento en Bélgica lo hicieron el 20 de mayo de 2026. Permanecerán al menos 21 días en Europa antes de viajar a Estados Unidos para la Copa del Mundo.

Al finalizar la reunión, tanto la Fecofa como la FIFA coincidieron en que la delegación sigue las normas sanitarias especificadas por las autoridades estadounidenses. La federación reorganizó la fase preparatoria con el objetivo de cumplir con todas las medidas de prevención requeridas.

Durante el encuentro, la Fecofa planteó también la situación de los seguidores congoleños que adquirieron entradas para los partidos. Muchos no han podido obtener la visa de ingreso a Estados Unidos debido a las nuevas restricciones administrativas. La FIFA confirmó que examinará la propuesta de reembolso presentada por la federación para estos casos.

Temas Relacionados

Selección República Democrática del Congo Mundial 2026Mundial 2026ÉbolaFIFAColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Orgullo colombiano: Lucía Bautista, squashista colombiana, quedó subcampeona del campeonato ECO Open 2026

Lucía Bautista brilló en Brasil y se quedó con el subcampeonato del ECO Open 2026 tras llevar al límite a la favorita española Marta Domínguez en una emocionante final

Orgullo colombiano: Lucía Bautista, squashista colombiana, quedó subcampeona del campeonato ECO Open 2026

Kevin Viveros se convirtió en el goleador del Brasileirao: Paranaense pidió que la selección Colombia lo lleve al Mundial

El delantero con pasado en Atlético Nacional anotó un doblete ante Remo y llegó a 10 goles en el campeonato brasileño

Kevin Viveros se convirtió en el goleador del Brasileirao: Paranaense pidió que la selección Colombia lo lleve al Mundial

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

El jefe de Estado dio su opinión sobre el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y aseguró que en el último tiempo el fútbol colombiano se ha visto afectado por la codicia

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

Atlético Nacional haría una oferta a David Ospina para que continúe en el club después del Mundial 2026: esto se sabe

El arquero de la selección Colombia se despidió de Atlético Nacional el 23 de mayo, después del partido ante Deportes Tolima

Atlético Nacional haría una oferta a David Ospina para que continúe en el club después del Mundial 2026: esto se sabe

Junior de Barranquilla: uno de sus capitanes se refiere a su continuidad en el equipo finalista del fútbol colombiano

Yimmi Chará habló con Infobae sobre cómo eligió el equipo la final de la liga por encima de la Copa Libertadores, y expuso su situación contractual con el elenco barranquillero

Junior de Barranquilla: uno de sus capitanes se refiere a su continuidad en el equipo finalista del fútbol colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Andrés Cepeda decidió cambiar su reacción a los memes políticos de los que fue centro: “Porque usted lo ha pedido”

Claudia Palacios confesó que deseó la muerte de su mamá y lo que eso significó en su vida: “Sentía que no podía seguir”

Greeicy emocionó a los fanáticos de ‘Chica Vampiro’ con la posibilidad del regreso de Daisy O’Brian

Maluma sorprendió a Jimmy Fallon, el presentador estadounidense, con un regalo de Paris, su hija, y un carriel: acompañados de un brindis con aguardiente

‘La casa de los famosos Colombia’ ya tiene definida la fecha para la Gala Final y conocer el ganador de la tercera temporada

Deportes

Orgullo colombiano: Lucía Bautista, squashista colombiana, quedó subcampeona del campeonato ECO Open 2026

Orgullo colombiano: Lucía Bautista, squashista colombiana, quedó subcampeona del campeonato ECO Open 2026

Kevin Viveros se convirtió en el goleador del Brasileirao: Paranaense pidió que la selección Colombia lo lleve al Mundial

“La selección Colombia tiene mucho estímulo económico”, presidente Gustavo Petro eligió entre James Rodríguez y Falcao García

Atlético Nacional haría una oferta a David Ospina para que continúe en el club después del Mundial 2026: esto se sabe

Junior de Barranquilla: uno de sus capitanes se refiere a su continuidad en el equipo finalista del fútbol colombiano