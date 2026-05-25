Cruz Azul se coronó campeón del Clausura 2026: Kevin Mier y Willer Ditta dejaron sin título a Efraín Juárez en México

El equipo de Cruz Azul levanta el trofeo en medio de la euforia de sus aficionados y el contraste de la derrota de Pumas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cruz Azul fue campeón del Clausura 2026 de la Liga MX al vencer 2-1 a Pumas UNAM en el estadio Olímpico Universitario. El resultado le dio su décimo título de liga y lo incorporó al grupo de clubes mexicanos con 10 o más campeonatos.

La definición dejó como campeones a los colombianos Willer Ditta y Kevin Mier, incluidos en la prelista de 55 jugadores para la Copa del Mundo, y dejó sin título a Efraín Juárez, exentrenador de Atlético Nacional, y a Álvaro Angulo, también jugador de la selección Colombia.

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La consagración llegó tras una serie que comenzó con un 0-0 en la ida y se resolvió en la vuelta con una remontada. El equipo cementero sumó así su décima corona y quedó afianzado como el cuarto club más ganador del fútbol mexicano. Pumas, además, extendió una sequía de 15 años sin títulos y registró su noveno subcampeonato de liga. El título de Cruz Azul también mantuvo invicto al equipo en Ciudad Universitaria.

Así fue el partido de la final de la Liga MX entre Cruz Azul vs. Pumas

Willer Ditta es considerado el mejor defensor central de la Liga MX - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido se abrió al minuto 31 con un gol del paraguayo Robert Morales para los locales. La jugada nació después de una transición en la que Willer Ditta fue superado y dejó a su equipo en inferioridad en zona defensiva.

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Antes de ese tanto, Kevin Mier había tenido un inicio incómodo por una salida imprecisa, pero luego sostuvo a Cruz Azul con atajadas decisivas. Al 45+4, Morales volvió a exigir al arquero colombiano con un derechazo que terminó en tiro de esquina.

La reacción de Cruz Azul comenzó al minuto 54 con un autogol de Rubén Duarte. La acción empezó con un pase filtrado de Carlos Rodríguez para Rodolfo Rotondi y una diagonal que terminó desviada por el defensor español antes de superar a Keylor Navas, de acuerdo con ese medio.

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Kevin Mier se recuperó de una fractura sufrida a finales del 2025 y volvió a ser titular para ser campeón con Cruz Azul - crédito REUTERS/Eloisa Sanchez

El empate alteró el desarrollo del encuentro. Cruz Azul tomó el control con Ditta al mando de la defensa y Mier respondiendo cada vez que fue exigido. José Paradela, de Cruz Azul, salió al minuto 35 tras un choque con Adalberto Carrasquilla y fue reemplazado por Gabriel “Toro” Fernández; Después, el mismo Carrasquilla dejó la cancha al 59′ tras una dividida con Amaury García.

La inferioridad numérica de Pumas llegó al 90+1′, despues de que Uriel Antuna fue expulsado por una plancha sobre Jeremy Márquez. El árbitro Daniel Quintero Huitrón había mostrado primero tarjeta amarilla, pero cambió su decisión tras la revisión del VAR.

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Jugadores de Cruz Azul festejan con el trofeo tras ganar el título del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 24 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Con 10 hombres, Pumas apostaba por llevar la final al alargue y los penales. En ese tramo apareció Rotondi, nombrado por la prensa mexicana como el héroe de la noche y cuya anotación fue presentada como una redención tras episodios anteriores en los que había quedado marcado en eliminaciones y finales.

Jorge Rodarte remató primero, el balón rebotó en dos defensores y quedó suelto en el área, donde Rodolfo Rotondi definió de media vuelta para vencer a Keylor Navas y fijar el 2-1. Ditta y Mier fueron claves en el partido consagratorio al disputar los 90 minutos. Las otras nueve ligas de Cruz Azul habían llegado en 1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1978-79, 1979-80, Invierno 1997 y Guard1anes 2021.

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