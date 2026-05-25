Aliste el paraguas: una onda tropical llegaría a Colombia el miércoles 27 de mayo, según Max Henríquez; estas zonas registrarían lluvias

Las imágenes meteorológicas confirman que el fenómeno afectará especialmente las regiones Pacífica, Caribe y el centro de Colombia - crédito Idiger

Todo parece indicar que el país seguirá con presencia de lluvias durante la última semana del mes de mayo, después de que se publicaran imágenes meteorológicas que confirmarían la llegada de una onda tropical al territorio nacional.

Así lo dio a conocer el meteorólogo Max Henríquez, quien, a través de su cuenta de X, advirtió que el fenómeno climático golpearía buena parte del país desde el miércoles 27 de mayo. Según informó el especialista, la onda tropical afectará las regiones Pacífica y Caribe, además del centro del país, en especial Bogotá, donde se registrarán lluvias fuertes durante la semana.

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Las peores consecuencias de las lluvias, catalogadas como peligrosas, se centrarán también en el departamento de Antioquia y en la región cafetera, que incluye Caldas, Quindío y Risaralda.

“La onda tropical va a llegar desde el miercoles y causará lluvias en la región Caribe el viernes y sabado. Hoy, entre tanto, seguirá lloviendo con peligrosidad en el norte y centro del Pacífico, Antioquia y la región cafetera. En Bogotá lloverá el miercoles, viernes y sabado”, señaló Max Henríquez.

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