Cirujano que operó a Yulixa Toloza, así logró escapar a Venezuela según uno de sus amigos: “Lo noté un poco inquieto”

Eduardo David Ramos, presunto cirujano, huyó a Venezuela tras el fallido procedimiento realizado a Yulixa Toloza - crédito CICPC - Venezuela / thereal.itala / Instagram

El hallazgo del cuerpo de Yulixa Consuelo Toloza Rivas en una zona boscosa de Cundinamarca marcó un punto de inflexión en una investigación que conmocionó a Colombia.

Las autoridades confirmaron en Venezuela la captura de Eduardo David Ramos, cirujano señalado de practicarle una lipólisis láser a Toloza, junto con María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento. La familia de la víctima, en medio del duelo, exigió respuestas sobre lo ocurrido en el centro Beauty Láser, del barrio Venecia, al sur de Bogotá.

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Las primeras pesquisas revelaron que Toloza, de 52 años, desapareció el 13 de mayo tras someterse al procedimiento estético. Videos posteriores la mostraron pálida y con los labios morados en una camilla. Ese mismo día, cámaras de seguridad registraron el momento en que salió del establecimiento en un vehículo. Seis días después, el 19 de mayo, un campesino halló su cuerpo cerca de la vía entre Apulo y Anapoima.

La investigación avanzó con declaraciones clave, entre ellas la de un amigo cercano de Ramos, del que se desconoce el nombre. El testigo relató a la Fiscalía que el supuesto cirujano había llegado a Colombia hace ocho años desde Venezuela. Al principio, “empezó a trabajar en restaurantes y después empezó a trabajar como médico, tramitando accidentes de tránsito y evaluando documentación de aseguradoras”, según su testimonio. Sin embargo, subrayó que “no tenía permiso para trabajar como médico, porque para ejercer tiene que tener permiso” recopilo El Tiempo.

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El presunto cirujano fue capturado en Venezuela tras una circular azul de Interpol emitida por Colombia - créditos @minjusticia_ve/IG | @visiipmijp/IG

La Fiscalía General de la Nación considera que este testimonio es fundamental para entender cómo Ramos, quien sí ejercía la medicina en Venezuela, terminó realizando procedimientos invasivos en Colombia sin la autorización correspondiente.

El relato del amigo también aportó detalles sobre el comportamiento de Ramos el día en que se perdió la pista de Yulixa. “Eduardo salió de la casa y se dirigió a su trabajo en el centro estético. Regresó a la casa hacia las 5:00 p. m., pero salió nuevamente y no regresó sino hasta el 14 de mayo, después de la medianoche”, explicó.

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Al preguntarle sobre sus movimientos, Ramos reaccionó molesto: “Que dejara la preguntadera”, fue su respuesta antes de alistar maletas y salir de la vivienda a las 5:00 a. m. siguiente. Declaró que “viajaría por motivos de trabajo y regresaría el fin de semana” y añadió: “Sí, lo noté un poco inquieto”.

En paralelo, la Fiscalía también recabó el testimonio de la enfermera que atendió a Yulixa tras la intervención. La mujer afirmó que, al día siguiente al procedimiento, recibió una llamada de Ramos por WhatsApp, pero decidió no contestar. “Temo por mi seguridad y por la de mi familia”, sostuvo, y agregó que los implicados tendrían conocidos en el sector de Corabastos.

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Según el relato, el hombre ejercía cargos en medicina sin tener los permisos en Colombia - crédito Pasa en Bogotá/X

Las autoridades colombianas buscan esclarecer con exactitud qué sucedió en el centro estético, mientras intentan determinar el nivel de responsabilidad de cada implicado. Hasta el momento, se logró la captura de dos hombres en Colombia y de tres personas, incluida una mujer, en Venezuela.

En este contexto, la Fiscalía continúa tras la pista de un anestesiólogo, identificado como “Leo”, quien habría participado en la intervención. En los documentos médicos, consignó que Yulixa “toleró la cirugía” y que la intervención “no tuvo complicaciones”, versión que contradicen los videos y testimonios de quienes la vieron en estado delicado tras la operación.

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Estado del caso en Venezuela

Tras las capturas María Fernanda Delgado Hernández y Edinson José Torres Sarmiento comparecieron ante el Tribunal Penal Primero de Guanare, según información de Portuguesa Reporta y El Siglo.

Durante la audiencia, la Fiscalía solo imputó el delito de resistencia a la autoridad, ya que el expediente inicial incluía únicamente la notificación de Interpol, de acuerdo con una fuente vinculada al proceso citada por Portuguesa Reporta.

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Los tres implicados principales fueron capturados en Venezuela - crédito Visiip

En Venezuela, la resistencia a la autoridad no supone pena de cárcel, por lo que la jueza Lisbeth Karina Díaz Uzcátegui ordenó la excarcelación de ambos, según el medio mencionado. Sin embargo, después de esa decisión, la jueza notificó que debían permanecer detenidos por un requerimiento de Interpol con fines de extradición.

También se conoció que Ramos fue trasladado a Caracas tras ser capturado en Maracay bajo la circular azul de Interpol. La Fiscalía colombiana confirmó a El Tiempo que invocará el Tratado Bolivariano de Extradición, disponiendo de 60 días para formalizar la solicitud.

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