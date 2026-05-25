Quién es Dan Newlin, abogado y amigo de Donald Trump que fue invitado al cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

Dan Nelvin, cercano a Donald Trump, asistió al cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Barranquilla - crédito @delaespriellastyle - Instagram/@NewlinLaw - X

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lideró un evento político en el Malecón del Río de Barranquilla, uno de los últimos actos públicos realizados durante su campaña, previo a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

Durante el acto, el abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria compartió con varios dirigentes políticos, integrantes de su entorno familiar y miles de seguidores que manifestaron su confianza en el proyecto político.

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Sin embargo, hubo un personaje de talla internacional que llamó la atención de los presentes en tarima. Se trata de Dan Newlin, abogado originario de la Florida (Estados Unidos) que siguió la presentación del dirigente cordobés en la capital del departamento del Atlántico, según información recopilada por Semana.

Así mismo, el medio citado recalcó que el litigante norteamericano estuvo en tarima tomándose fotos con algunos espectadores y grabando videos de la manifestación política (que congregó a más de 50.000 personas), añadiendo que se quedó hasta el discurso final de De la Espriella, aunque oficialmente no apareció en la transmisión pública.

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Quién es Dan Newlin

Según su perfil citado en el portal digital La Silla Vacía, Dan Newlin nació en 1974 en Indiana y creció en Chicago, Illinois (EE. UU.). Proviene de una familia de clase media y conservadora del Medio Oeste de Estados Unidos y pertenece a la Iglesia Metodista Unida.

A los 18 años empezó a trabajar como asistente de primeros auxilios para el Departamento de Bomberos de New Chicago. A los 21 se mudó a Florida para trabajar como guardia en la Prisión Estatal.

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Más tarde se trasladó a Orlando (Florida), donde se convirtió en alguacil del condado de Orange. Desde ese puesto pasó a ser detective de fugitivos y trabajó con la Oficina del Mariscal de los Estados Unidos y el FBI.

Su experiencia, según ese medio, incluye el manejo de casos de violencia de pandillas, trata de personas y tráfico ilegal de armas y narcóticos. A comienzos de los años 2000, después de estudiar derecho, fundó en Orlando su propia firma: Newlin Law.

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En materia política, Newlin apoyó al Partido Demócrata. Desde 2021 pasó a respaldar a Donald Trump y se volvió cercano al hoy presidente, al punto de visitar varias veces su residencia de Mar-a-Lago.

Además de su papel como donante, Newlin hizo una contribución personal tras el intento de asesinato contra Trump. Según La Silla Vacía, entregó un cheque de un millón de dólares a la viuda de un bombero que murió en ese episodio y prometió USD100.000 para las familias de otras personas heridas ese día.

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La nominación de Newlin lo convirtió en uno de los tres floridanos elegidos por Trump para cargos diplomáticos en el exterior, junto con Peter Lamelas como embajador en Argentina y Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia, respectivamente.

A nivel personal, Newlin ha donado dinero a iniciativas filantrópicas en Puerto Rico, Colombia, Sudáfrica y el Caribe. Un informe del medio estadounidense The New York Times también destacó que el abogado estadounidense es propietario de un rancho de caballos en Colombia.

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Casi embajador en Colombia

El nombre de Dan Newlin no es nuevo en Colombia. En diciembre de 2024, tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el propio dirigente republicado lo había designado como embajador en Colombia, en reemplazo de Francisco Palmieri.

En su momento, Trump consideró la llegada a la cartera diplomática en Bogotá debido a su fuerte apoyo financiero en su campaña y por su experiencia previa en la aplicación de la ley como exdetective.

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La Casa Blanca envió formalmente la candidatura al Congreso en marzo de 2025. Para asumir, Newlin necesitaba la ratificación de la plenaria del Senado,

Sin embargo, el proceso quedó bloqueado antes de la votación decisiva. La Comisión de Relaciones Exteriores no sometió su nombre a votación. Después, al vencer los plazos del periodo legislativo, el Senado devolvió la nominación y la dejó sin efecto.

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