La final de 'La casa de los famosos Colombia' ya tiene a sus cuatro finalistas y fecha confirmada

Los cuatro finalistas masculinos de La Casa de los Famosos Colombia posan juntos en el sofá con estampado de leopardo frente al icónico logo del reality show - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La casa de los famosos Colombia ya tiene fecha y finalistas definidos tras más de cuatro meses de encierro. Siguen en carrera Alejandro Estrada, Juanda Caribe, Valentino Lázaro y Tebi Bernal, luego de la eliminación de Beba, y una temporada con alianzas y estrategias que marcaron la convivencia.

Tal y como había confirmado el canal, la final será el viernes 29 de mayo, a las 8:00 p. m., con transmisión en vivo. El ganador se definirá por votación del público y se llevará $400 millones de pesos y será el encargado de apagar las luces de la casa.

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Los cuatro participantes llegan a la última gala después de superar nominaciones y pruebas en la recta final del reality.

Alejandro Estrada es el primer finalista confirmado de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

La producción del programa confirmó que la etapa previa estará enfocada en campañas individuales para captar votos, con la participación de exintegrantes que regresarán a la casa para respaldar a su favorito como jefes de campaña y explicar por qué debería ganar.

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Cómo quedaron definidos los cuatro finalistas

La última gala de eliminación dejó una final integrada solo por hombres, un hecho inédito en esta tercera temporada, luego de que el público votara y Beba quedara fuera de competencia.

En esa instancia, Juanda Caribe obtuvo 47,08% de los votos y aseguró su lugar en la definición. En la misma votación, Valentino Lázaro alcanzó 28,43%, según los porcentajes informados en la transmisión del programa.

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El modelo se ha robado todas las miradas en la competencia por su sentido dle humor - crédito Canal RCN Prensa

Alejandro Estrada y Tebi Bernal ya se habían asegurado un lugar en la instancia definitiva tras avanzar por la dinámica de nominación y una jugada clave con el “robo de la salvación”, recurso del formato que permite alterar el resultado de una semana de riesgo.

Campañas, regreso de exintegrantes y dinámica de la última semana

Desde el domingo 24 de mayo, cada finalista deberá concentrarse en convencer a la audiencia, acompañado por un “jefe de campaña”, rol que estará a cargo de un exconcursante, de acuerdo con lo anunciado por la producción en pantalla.

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Durante la semana, los excompañeros volverán a la casa estudio para expresar de forma positiva por qué su candidato debería quedarse con el premio. El objetivo del formato, según se explicó en la emisión, es priorizar argumentos de apoyo y evitar cruces directos entre los participantes.

Mariana señaló que el apoyo emocional entre ella y Juanda Caribe surgió por la presión y la soledad propias del reality, y no por una relación amorosa convencional - crédito Canal RCN

La programación incluirá momentos de intercambio y segmentos de entretenimiento, con música y celebraciones en la antesala de la gala final, de acuerdo con los avances difundidos por el programa.

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Qué se verá en la gala final y cómo se define el ganador

La gala del viernes 29 de mayo cerrará la votación del público y anunciará al ganador en vivo. El campeón sucederá a los ganadores de temporadas anteriores, bajo el mismo mecanismo de elección por votos como fue el caso de Karen Sevillano y Andrés Altafulla.

En el tramo final, cada uno de los cuatro participantes tendrá un espacio ante cámaras para hablar sobre su paso por la casa y despedirse antes del cierre de las líneas de votación, según adelantó la organización del reality.

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A qué se dedica cada uno de los finalistas:

- Alejandro Estrada es actor, modelo y presentador. Es recordado por su participación en Tu voz estéreo y su participación en Masterchef Celebrity.

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- Juanda Caribe es un comediante, creador de contenido, locutor y cantante. Participó como jurado en el programa ¿Quién es la máscara? junto a Lina Tejeiro y Alejandra Azcárate, además formó parte de Masyerchef Celebrity.

- Valentino Lázaro es un reconocido creador de contenido y bailarín. Su ascenso en redes sociales se debió a las constantes piblicaciones en plataformas como Instagram y TikTok por sus rutinas de baile y tendencias.

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- Tebi Bernal ha destacado en el mundo digital por su participación en realities como Guerreros, es modelo y deportista.