Barristas de Flamengo fueron a protestar a la casa de Jorge Carrascal por su expulsión ante el Palmeiras y el colombiano al parecer estaba de fiesta

El volante habría celebrado su cumpleaños antes de unirse a la selección Colombia, pese a terminar de manera anticipada su participación en el Brasileirao - crédito X/@simpraisa

La expulsión del colombiano Jorge Carrascal y la posterior reacción de algunos hinchas de Flamengo marcaron la derrota por 0-3 ante Palmeiras en la fecha 17 del Campeonato Brasileño, un resultado que dejó al club de Río de Janeiro segundo con 31 puntos y abrió una nueva crisis disciplinaria alrededor del mediocampista.

La jugada que cambió el partido ocurrió a los 21 minutos. Carrascal fue a disputar una pelota, levantó la pierna e impactó en el rostro del defensor Murilo Cerqueira, por lo que el árbitro Lacerda mostró la tarjeta roja.

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La expulsión frente a Palmeiras fue la tercera de Carrascal en lo que va de 2026. El colombiano acumula con Flamengo 52 partidos, 37 como titular, cinco goles, nueve asistencias, siete amarillas y tres rojas. Ge globo añadió que esas tres expulsiones llegaron en poco más de cuatro meses, desde su debut en la temporada el 21 de enero. Las anteriores fueron contra Corinthians, en la final de la Supercopa de Brasil, y contra Fluminense, por el Brasileirão.

Flamengo cedió terreno en la pelea con Palmeiras por el líderato de la Serie A de Brasil - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

La tensión salió del estadio y se trasladó al lugar de residencia del jugador, luego de que aficionados de Flamengo fueron hasta la entrada del condominio donde vive Carrascal para increparlo después de la expulsión.

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La visita de los hinchas coincidió con versiones sobre una presunta fiesta de cumpleaños del futbolista. El volante cumple 28 años este 25 de mayo y en redes sociales circularon videos donde se ven invitados en la parte exterior del condominio y algunos miembros de la barra Raça Rubro-Negra en la entrada del lugar. En las imágenes se observan varias mujeres entrando al conjunto residencial, un detalle que alimentó las especulaciones sobre la celebración privada.

La fiesta de cumpleaños también pone sobre la discusión el compromiso con la selección Colombia, cuyos jugadores ya concentran en Bogotá a la espera de la lista definitiva de 26 convocados a la Copa Mundial de la FIFA. Juan Camilo Portilla es uno de los jugadores de la misma liga que adelantó su liberación del club para ponerse al servicio de Néstor Lorenzo.

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El técnico de Flamengo y los compañeros respaldan a Jorge Carrascal

Jorge Carrascal es pretendido por clubes europeos tras sus destacados partidos con Flamengo - crédito REUTERS/Ricardo Moraes

Leonardo Jardim, técnico del equipo brasileño, tomó una posición distinta a la de una parte de la hinchada. El entrenador sostuvo que la acción fue accidental y cuestionó que “es muy fácil dar la tarjeta roja al Flamengo”.

El zaguero Léo Pereira confirmó que el colombiano habló con el grupo tras el encuentro. “Nadie entra al campo para ser expulsado. Ha sido fundamental muchas veces para ganar partidos. Hoy, lamentablemente, fue una jugada delicada, levantó la pierna demasiado y, por desgracia, fue expulsado. Pero sí, pidió disculpas; hablamos de lo fundamental que es mantener a los once jugadores en el campo durante los 90 minutos”, dijo Pereira.

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Ese historial ya tuvo consecuencias internas. Flamengo multó dos veces al mediocampista por las expulsiones anteriores, sanciones que además derivaron en una suspensión de cuatro partidos aplicada por el Superior Tribunal de Justicia Deportiva, y el club evalúa un nuevo castigo mientras el jugador vuelve a quedar expuesto a una sanción mayor por reincidencia.

La respuesta inmediata del futbolista fue pública. “Quiero disculparme con todos los hinchas del Flamengo. Nunca fue mi intención ser expulsado en un partido tan importante, considerando lo que representa para el club. Me disculpo con todos mis compañeros y con todo el cuerpo técnico. Siempre defenderé la camiseta del Flamengo con uñas y dientes, luchando por cada balón. La emoción de querer ganar cada jugada se vio, lamentablemente, frustrada. Esto causa mucha frustración, especialmente después de un partido que estábamos tan ilusionados por ganar. Hoy me voy a casa con el corazón roto por lo sucedido”, expresó Carrascal en sus redes sociales.

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