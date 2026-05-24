Claudia Palacios confesó que deseó la muerte de su mamá y lo que eso significó en su vida: “Sentía que no podía seguir”

Claudia Palacios recordó que el proceso familiar estuvo atravesado por decisiones difíciles y emociones intensas que marcaron su vida personal - crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram

La periodista y presentadora Claudia Palacios abrió una conversación íntima sobre uno de los momentos más difíciles de su vida, marcado por el avance del alzhéimer de su madre y el impacto emocional que ese proceso dejó en su familia.

En medio de ese testimonio, la periodista admitió un pensamiento que marcó su experiencia personal y que describió con franqueza: en determinado momento llegó a querer que su madre muriera, una sensación que atribuyó al cansancio extremo y al desgaste emocional acumulado durante la enfermedad.

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Claudia Palacios habló del alzhéimer de su madre

La revelación hizo parte de las declaraciones que Palacios entregó al programa La Red, de Caracol Televisión, donde habló sin filtros sobre el deterioro de su madre, María Teresa Giraldo, y el camino que recorrió durante más de una década de acompañamiento constante.

Allí también se refirió a los escritos personales que terminó convirtiendo en su cuarto libro, un homenaje construido desde la memoria y la experiencia cotidiana.

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Claudia Palacios reconoció que hubo un momento en el que el desgaste emocional la superó - crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram

En su testimonio, la comunicadora expuso el peso emocional de convivir con una enfermedad que cambió por completo la dinámica familiar. “Sentía que no podía seguir”, dijo al recordar el momento en que enfrentó el desgaste más profundo del proceso, una etapa en la que el dolor se mezcló con la impotencia y la sensación de no encontrar salida.

Palacios recordó que el tema salió a la luz en una columna publicada en el diario El Tiempo, en la que decidió poner en palabras lo que hasta entonces había guardado en lo privado. Allí habló de un pensamiento que la confrontó consigo misma y con su entorno: el deseo de que su madre pudiera descansar, aun cuando esa idea le generaba un conflicto interno difícil de asumir.

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“Cuando mi mamá llevaba unos nueve años enferma, sentí la necesidad de decir cómo me sentía”, explicó Palacios al recordar la columna que publicó en su momento bajo el título Desear la muerte de la mamá.

La periodista explicó que el impacto de ese texto fue mayor al esperado, ya que la reacción del público convirtió una reflexión íntima en un debate más amplio sobre el cuidado de personas con enfermedades degenerativas, el desgaste de los cuidadores y los límites emocionales que aparecen en esos procesos.

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La mamá de la periodista Claudia Palacios sufrió por 13 años alzheimer, un proceso que ella reveló como duro - crédito @claudiapalaciosoficial

“Son 60 conversaciones con ella, cada una de una página, de momentos que vivimos desde antes de que ella fuera diagnosticada con alzhéimer, situaciones en donde ya se evidenciaban sus síntomas, hasta las conversaciones en las que ella está silenciosa porque ella perdió el habla muy rápidamente y, pues, yo asumo que me escuchaba, pero no sé qué pensaba”, reveló la reconocida periodista en el programa televisivo de fin de semana.

La conversación dejó ver un relato atravesado por el cansancio, la culpa y la aceptación de una realidad prolongada. Palacios insistió en que el deterioro progresivo de su madre transformó la relación hasta llevarla a un punto emocional extremo, sin posibilidad de retorno; ella duró 13 años con esta enfermedad.

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El duelo tras la muerte de la mamá de Claudia Palacios

Tras el fallecimiento de su madre, Palacios relató que volvió a escribir desde el duelo. En ese ejercicio personal surgió otra frase que marcó ese momento: “Mi madre ha terminado de morir”, una forma de expresar el vacío que dejó la enfermedad y la pérdida definitiva.

El avance de la enfermedad marcó cada etapa del vínculo familiar, por lo que Claudia Palacios explicó que el alzhéimer transformó la presencia de su madre hasta dejarla sin lenguaje y con episodios de desconexión progresiva. En ese periodo, la comunicadora sostuvo que la relación pasó por momentos de incertidumbre y dolor constante.

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Claudia Palacios relató que el avance del alzhéimer generó momentos de lucidez y desconexión que marcaron profundamente su relación con su madre - crédito @claudiapalaciosoficial/Instagram

Ese recorrido, según contó, estuvo acompañado por conversaciones familiares en las que surgieron diferencias frente a decisiones médicas delicadas. En ese punto, el debate sobre la eutanasia apareció como una posibilidad que no logró consenso entre sus hermanos, lo que añadió tensión al proceso vivido en casa.

La comunicadora insistió en que la experiencia no solo dejó una historia personal, sino una reflexión sobre el acompañamiento en enfermedades prolongadas.

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