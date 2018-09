Así lo confirmó a El Heraldo el director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Hernando Nieto, quien también afirmó que usaban palabras claves para no levantar sospechas sobre el tráfico de droga. "I need some white bananas. when you send them to me? (Necesito algunos bananos blancos. ¿Cuándo me los envías?)", dice una de las conversaciones.