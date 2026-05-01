El desbordamiento del río Tejo en Ocaña dejó miles de damnificados: videos revelan la gravedad de la emergencia

El video presenta tomas aéreas nocturnas de un área urbana afectada por el desborde de un afluente principal. Se observan edificios iluminados a lo largo del cauce y una estructura de puente con personas - crédito @MelyMunera / X

El desbordamiento del río Tejo en Ocaña generó una emergencia sin precedentes en el departamento de Norte de Santander, Colombia.

Decenas de barrios urbanos y zonas rurales resultaron inundados, viviendas y vehículos fueron destruidos, y miles de personas resultaron desplazadas, de acuerdo con información de la Alcaldía de Ocaña y medios regionales,

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Las intensas lluvias registradas en la noche del jueves 30 de abril provocaron que el río Tejo se saliera de su cauce y causara daños generalizados.

Según los reportes, los sectores más afectados fueron los barrios La Costa, El Molino, La Favorita, Las Delicias, 20 de Julio, Tejarito, La Modelo, La Gloria, así como la vereda Espíritu Santo.

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El evento afectó especialmente a las familias que habitan en estas zonas, con el desalojo de numerosas personas y daños materiales graves en sus hogares y medios de vida.

Organismos de socorro y autoridades desplegaron operativos de evacuación, removieron lodo y escombros, y movilizaron maquinaria pesada para restablecer la transitabilidad y atender a los perjudicados.

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Magnitud del daño y cifras de afectados

El número de familias afectadas y viviendas dañadas varía según las fuentes consultadas. El Tiempo señaló que, en los primeros reportes, 10 viviendas en siete barrios resultaron dañadas, aunque posteriormente el gobernador William Villamizar confirmó que más de 250 familias sufrieron pérdidas considerables.

Las inundaciones recientes en el municipio resultaron en la destrucción de viviendas y el desplazamiento de cientos de familias mientras las autoridades mantienen acciones para recuperar la movilidad y brindar apoyo a los más perjudicados - crédito Alcaldía de Ocaña

Según el más reciente recuento de daños de la Alcaldía de Ocaña, la emergencia dejó más de 200 viviendas afectadas —algunas con pérdida total— y más de mil personas damnificadas.

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La estación también indicó que cerca de 12.000 habitantes permanecen en estado de alerta o fueron evacuados como medida preventiva ante el riesgo de nuevas crecientes por persistencia de las lluvias.

El censo oficial de damnificados continuó durante la mañana siguiente al evento, y las autoridades no descartaron que la cifra aumentara a medida que se avanzaba en la consolidación de la información.

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Respuesta de las autoridades y labores de recuperación

Desde el momento en que se conoció la magnitud de la situación, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo activó los protocolos correspondientes y coordinó un operativo conjunto con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército Nacional y la Policía, tal como informó Caracol Radio.

Las tareas iniciales incluyeron la evacuación de personas en zonas de riesgo, la atención humanitaria y el uso de maquinaria pesada para remover el lodo, los escombros y recuperar las calles afectadas.

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El gobernador Villamizar expresó su solidaridad con las familias perjudicadas y dispuso el apoyo de las secretarías de Riesgos y Ambiente para acompañarlas y acelerar la distribución de ayudas. “Hoy expreso mi solidaridad con las doscientas cincuenta familias afectadas en Ocaña por el desbordamiento del río...”, declaró el mandatario, en su cuenta oficial de X.

Este video muestra las inundaciones nocturnas en Ocaña, causadas por el desbordamiento del río Tejo. Las calles residenciales aparecen cubiertas de agua lodosa y escombros. Personas transitan por las áreas elevadas y se observa a personal de "Bomberos" en la zona, evaluando la situación durante la noche. El material documenta el impacto en la infraestructura local - crédito @MelyMunera / X

El Ejército y la Policía colaboran además en las labores de drenaje de agua y limpieza de las áreas más impactadas. Las autoridades buscan también instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU), que centralizará la consolidación de datos y la coordinación de nuevas acciones de recuperación, según detalló Caracol Radio.

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En el ámbito regional, 10 municipios de Norte de Santander continúan en alerta máxima debido a la persistencia de las precipitaciones y la posibilidad de nuevas emergencias asociadas a las lluvias.

El despliegue institucional en Ocaña apunta a restaurar las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad, con el compromiso de acompañar a los afectados y avanzar hacia soluciones definitivas para la protección del cauce del río Tejo y la prevención de futuras tragedias.

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