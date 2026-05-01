Colombia

Embajada de Estados Unidos advirtió sobre falso trámite para expedir una “visa de trabajo virtual” en Colombia

El cuerpo diplomático estadounidense informó que en redes sociales circula una publicación en la que se difunde información errónea sobre opciones migratorias y recordó que todos los procesos oficiales requieren cumplir estrictamente los lineamientos fijados por el Gobierno

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Primer plano de un pasaporte estadounidense abierto mostrando sus páginas interiores, con una bandera de Estados Unidos desenfocada al fondo.
La embajada de Estados Unidos en Bogotá desmintió el video viral sobre una falsa visa de trabajo virtual disponible a partir de abril de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una advertencia sobre la circulación de un video en redes sociales que promueve una supuesta “visa de trabajo virtual” para ingresar a Norteamérica.

El contenido, que ha captado la atención de usuarios colombianos, carece de respaldo oficial y contiene información inexacta sobre los trámites migratorios, informó la entidad diplomática en su comunicado más reciente.

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Según la embajada de Estados Unidos, en la publicación se asegura que el programa estaría disponible a partir de abril de 2026, no requeriría entrevista consular ni una oferta laboral previa, y permitiría un proceso rápido y sencillo para trabajar en el país norteamericano.

El comunicado oficial aclaró que no existe ningún programa migratorio que permita obtener una visa laboral sin cumplir los requisitos formales - crédito @USEmbassyBogota/X
El comunicado oficial aclaró que no existe ningún programa migratorio que permita obtener una visa laboral sin cumplir los requisitos formales - crédito @USEmbassyBogota/X

Sin embargo, la embajada recalcó que ninguna de estas afirmaciones coincide con los procedimientos reales establecidos por las autoridades migratorias estadounidenses.

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Este tipo de información suele omitir fuentes oficiales y no detalla requisitos formales ni canales institucionales para el trámite.

El comunicado de la embajada de Estados Unidos en Colombia expuso de manera textual: “En redes sociales circula un video que habla de un supuesto programa de “visa de trabajo virtual” para Estados Unidos sin el requisito de tener una oferta laboral, que estará aparentemente disponible desde abril de 2026.

El contenido asegura que el trámite no requeriría oferta laboral ni entrevista consular, y que el proceso sería rápido y accesible. Sin embargo, la publicación no menciona fuentes oficiales ni detalla requisitos formales, canales institucionales o condiciones específicas.

La falta de estos datos implica que la información no cuenta con un sustento que pueda ser comprobado. Es crucial que siempre se valide la información con fuentes oficiales antes de aceptarla o difundirla.

Desde la embajada advierten que los contenidos virales suelen omitir referencias institucionales y distorsionar la información sobre procesos migratorios - crédito @USEmbassyBogota/X
Desde la embajada advierten que los contenidos virales suelen omitir referencias institucionales y distorsionar la información sobre procesos migratorios - crédito @USEmbassyBogota/X

“Sin embargo, la publicación no menciona fuentes oficiales ni detalla requisitos formales, canales institucionales o condiciones específicas”. se observa en el comunicado de la embajada publicado en sus redes sociales.

La embajada reiteró la importancia de consultar únicamente fuentes oficiales antes de difundir información relacionada con trámites migratorios.

De acuerdo con las autoridades diplomáticas, los procesos para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos requieren cumplir requisitos estrictos, como presentar una oferta laboral formal y someterse a una entrevista consular, aspectos que no pueden omitirse por ningún mecanismo alternativo.

Requisitos para solicitar la visa de trabajo en Estados Unidos

La visa H-2B está destinada a trabajos diferentes al sector agrícola por un periodo de tres meses, con posibilidad de prórroga - crédito USCIS
El sitio web del Departamento de Estado y la página oficial de la embajada en Bogotá son los únicos canales seguros para informarse sobre requisitos para trabajar en Estados Unidos - crédito Uscis

Para aquellos interesados en viajar por motivos laborales, la embajada de Estados Unidos en Bogotá remarcó que la única vía segura consiste en realizar el trámite a través del sitio web oficial del Departamento de Estado y consultar la información actualizada en la página de la embajada.

En el caso de visas como la H-1B, H-2A o H-2B, la legislación exige la existencia de un empleador estadounidense que patrocine la solicitud. La embajada de los Estados Unidos en Colombia resaltó la recomendación de evitar intermediarios no autorizados y de desconfiar de publicaciones en redes sociales que prometan procedimientos “rápidos” o “sin requisitos”.

Para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos, el proceso inicia cuando una empresa estadounidense extiende una oferta laboral y presenta una petición, normalmente el formulario I-129, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

Una vez obtenida la aprobación —que se formaliza usualmente a través del formulario I-797A— el trabajador debe completar el formulario DS-160 en línea y agendar una entrevista en la embajada o consulado correspondiente.

Adicionalmente, es habitual que el empleador deba gestionar una Certificación Laboral emitida por el Departamento de Trabajo (DOL), documento que verifica la inexistencia de candidatos locales aptos para el puesto.

El pago de la tasa de solicitud —que ronda los $190 USD dependiendo del tipo de visa— es un paso obligatorio previo a la entrevista.

Como parte de la documentación exigida, se requiere un pasaporte vigente cuya validez supere en al menos 6 meses el periodo estimado de estadía, y acreditación de títulos académicos o experiencia profesional relevante, sobre todo si la solicitud corresponde a la categoría H-1B.

Entre las visas más solicitadas destacan la H-1B para profesionales universitarios con especialidad, la H-2A/H-2B dirigida a trabajadores temporales agrícolas o no agrícolas, y la L-1 destinada a la transferencia de ejecutivos dentro de una misma compañía. El procedimiento no puede avanzar si el empleador estadounidense no inicia formalmente la gestión.

La embajada concluyó su mensaje indicando que las citas deben agendarse únicamente mediante el sistema oficial dispuesto por el Gobierno de Estados Unidos, y reiteró su llamado a la población a no dejarse engañar por contenidos sin respaldo verificable.

“Estas omisiones indican que la información carece de respaldo verificable. Verifica siempre la información en fuentes oficiales antes de creer o compartir”, concluye el comunicado.

El Departamento de Estado y la sede diplomática en Bogotá mantienen habilitados sus canales institucionales para brindar orientación sobre los diferentes tipos de visas y los pasos requeridos para cada trámite.

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