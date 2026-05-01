Colombia

Representante de Alianza Verde criticó a Ariel Ávila por pedir el apoyo del partido a la candidatura de Iván Cepeda: “Lambona e innecesaria”

El congresista Mauricio Toro señaló que, aunque acata la decisión mayoritaria de la colectividad respecto a la candidatura presidencial, desaprueba los métodos utilizados por Ávila y el tono empleado durante el debate

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El juzgado 32 Civil de Bogotá ordenó a Ariel Ávila pagar a Sergio Araújo Castro una indemnización de 15 millones de pesos - crédito Colprensa
Ariel Fernando Ávila Martínez es un politólogo, ​ y analista político colombiano. Miembro del Partido Alianza Verde - crédito Colprensa

El representante Mauricio Toro de la Alianza Verde calificó de “desafortunada, lambona e innecesaria” la exigencia del senador Ariel Ávila para que todos los congresistas respaldaran únicamente la aspiración presidencial de Iván Cepeda, según declaraciones recogidas por Caracol Radio el 1 de mayo de 2026.

Al opinar sobre el origen de las tensiones internas, Toro acusó a Ávila de buscar el favor del Gobierno, al afirmar: “Fue para quedar bien frente al presidente de la República, ante quien él se ha abierto de piernas completas”, en declaraciones difundidas por el medio radial.

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Durante la misma intervención, Ariel Ávila sostuvo que “quienes se suban a una tarima con un candidato distinto a Cepeda estarían incurriendo en doble militancia, por lo que podrían perder su curul”, al rechazar la posibilidad de que miembros del partido invoquen la objeción de conciencia para justificar un respaldo a otra candidatura.

El representante Toro expresó que si bien acata la decisión de la mayoría de la colectividad sobre la candidatura presidencial, desaprueba los métodos empleados por Ávila y su tono en el debate: “No creo que la forma del senador Ariel sea atropellar a quienes pensamos distinto dentro del partido”, señaló en la entrevista con el medio bogotano.

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Las declaraciones de ambos dirigentes han acentuado el debate interno en la Alianza Verde sobre la disciplina partidaria y las implicaciones de la doble militancia ante la elección presidencial.

El senador por el Pacto Histórico recalcó que reconoce y respeta la diversidad interna al interior de la colectividad - crédito Reuters/Alianza Verde
El representante Mauricio Toro de la Alianza Verde calificó de “desafortunada, lambona e innecesaria” la exigencia del senador Ariel Ávila para que todos los congresistas respaldaran únicamente la aspiración presidencial de Iván Cepeda- crédito Reuters/Alianza Verde

Iván Cepeda anunció el respaldo de Ariel Ávila a su campaña presidencial

El respaldo de Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, y de representantes de 18 ciudades y departamentos, marca un punto de inflexión en la campaña de Iván Cepeda. Con este nuevo acuerdo, el candidato del Pacto Histórico refuerza su apuesta por una plataforma plural y de alianzas amplias.

Cepeda anunció públicamente el acuerdo: “Nos complace anunciarle al país que hemos consolidado un acuerdo con el senador Ariel Ávila, con el ala progresista de la Alianza Verde, y que nuestra Alianza por la Vida avanza con entusiasmo, convicción y compromiso hacia nuestro próximo triunfo el 31 de mayo”.

Desde la campaña presidencial de Cepeda se subrayó la importancia de sumar fuerzas de distintos sectores. El propio candidato señaló que el Pacto Histórico ha optado por el diálogo amplio, invitando a la ciudadanía del centro político a tomar posición y, en sus palabras, “ubicarse sin ambigüedades en el lado correcto de la historia”.

Iván Cepeda y Ariel Ávila - crédito Colprensa
Iván Cepeda y Ariel Ávila - crédito Colprensa

La Alianza por la Vida, según explicó Cepeda, se construye sobre principios de vida digna, justicia y verdad. El impulso de esta coalición, afirmó, proviene tanto de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso como del apoyo de diversos movimientos sociales.

El candidato fue enfático al insistir en que “en Colombia no podemos guardar silencio, no podemos permitir que la paz sea criminalizada, no podemos aceptar que se nos quiera devolver a un pasado en el que reclamar derechos sociales era un delito”.

Quienes han seguido de cerca la carrera electoral destacan que Iván Cepeda encabeza la intención de voto presidencial con un 34,5%, según cifras del Centro Nacional de Consultoría y la revista Cambio. Este dato lo posiciona como favorito en la primera vuelta, aunque encuestas como la de Atlas-Intel advierten que podría perder en una eventual segunda vuelta frente a Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia o Sergio Fajardo.

Barras del FPC se adhirieron a Iván Cepeda y Aída Quilcué
Hinchas de los denominados clubes grandes del FPC, y también de los más pequeños, se adhirieron a Iván Cepeda y Aída Quilcué, en una apuesta a fortalecer el barrismo social - crédito @ElizbethCristi7/X

En términos programáticos, el comunicado de la campaña detalla que las conversaciones con otros sectores se centran en un proyecto de cambio político, con ejes como la transición energética, la revolución ética y agraria, reformas sociales, lucha contra la pobreza, reducción de la desigualdad, combate a la corrupción, paz, reconciliación y seguridad humana.

En los últimos días, el equipo de Cepeda ha recibido “múltiples expresiones de apoyo de dirigentes y congresistas liberales, conservadores, del Partido de La U y de otras agrupaciones políticas que han venido a identificarse con nuestro programa. Es en torno a ese programa que forjamos alianzas políticas sólidas, no en torno a maquinarias electorales”, puntualizó el aspirante.

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