Los ganadores del Burger Master 2026: más de 3 millones de hamburguesas fueron vendidas en Colombia

Conoce los ganadores del Burger Master 2026: estas son las mejores hamburguesas del país - crédito VisualesIA Infobae

La edición 2026 del Burger Master, organizado por el influenciador gastronómico Tulio Zuloaga, conocido como Tulio Recomienda, concluyó con cifras récord y una gran participación ciudadana.

Durante la semana del 20 al 26 de abril, más de tres millones de hamburguesas fueron vendidas en todo el país, consolidando el evento como uno de los festivales gastronómicos más importantes de Colombia.

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La movilización de los comensales se reflejó no solo en los restaurantes, donde se registraron largas filas y alta demanda, sino también en redes sociales, donde miles de personas compartieron fotos, reseñas y recomendaciones.

La dinámica del Burger Master 2026 invitó a los colombianos a recorrer los establecimientos participantes, probar las hamburguesas en competencia y calificar su favorita. Más de 734.000 votos fueron registrados para determinar los ganadores en cada ciudad, una muestra del entusiasmo y la convocatoria lograda por el evento. “Recibimos un total de 734.000 votos; felicitaciones a todos, se merecen la copa. Tengo que decir que todos son ganadores, los que están y los que no están, pero estas fueron las hamburguesas favoritas del público”, expresó Tulio Zuloaga, agradeciendo a los participantes y al público por el respaldo masivo.

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Con largas filas en los restaurantes, alta demanda y una movilización sin precedentes en redes sociales, el Burger Master 2026 permitió que el público definiera, con más de 734 mil votos, cuáles son las hamburguesas favoritas de Colombia - crédito @tuliorecomienda/ Instagram

En Bogotá, los establecimientos Godo Facts Food, Bícono, El Chori Charrúa, Camacho’s y Pigasus destacaron entre los preferidos de los votantes, con una mención especial para Ovejo. En Medellín, las hamburguesas de Bunker Burger, LF Burger, Bramante, Chum Burgers y Animal Cocina se alzaron como las más populares, mientras que Masfinca recibió una mención especial por su propuesta. Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades del país también celebraron a sus propias ganadoras, reflejando la diversidad y calidad de la oferta gastronómica local.

La lista de ganadores incluye representantes de municipios grandes y pequeños, desde ciudades capitales hasta poblaciones como Funza, Tabio, Granada, Ocaña y Leticia, lo que evidencia el alcance nacional del certamen. Además de los premios principales, varias menciones especiales reconocieron el esfuerzo y la creatividad de algunas propuestas que sorprendieron a los jurados y a los consumidores.

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El impacto económico y cultural del Burger Master 2026 se sintió no solo en el aumento del flujo de clientes en los restaurantes, sino también en la visibilidad que alcanzaron muchos emprendimientos locales. El evento demostró la capacidad de la gastronomía para convocar, renovar la oferta culinaria y fortalecer el sentido de comunidad en torno a la comida.

Con más de 3 millones de hamburguesas vendidas y la participación activa de miles de ciudadanos, el Burger Master 2026 se consolida como un referente de la cultura gastronómica en Colombia. Los ganadores de cada ciudad ya celebran su reconocimiento mientras los amantes de la hamburguesa esperan la próxima edición de un festival que, año tras año, sigue batiendo récords y conquistando paladares.

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Entre los ganadores figuran establecimientos de grandes capitales y pequeños municipios, lo que evidencia la diversidad y la expansión del certamen - crédito VisualesIA

Lista completa de ganadores de Burguermaster 2026

Bogotá

Godo Facts Food

Bícono

El Chori Charrúa

Camacho’s

Pigasus

Mención especial: Ovejo

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Cajicá

Oveja Negra

Chía

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La Oveja y el Lobo

Zipaquirá

Vulgar Bistró

Tenjo

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The Club

Villeta

Dulcinea Bar y Josper

Mosquera

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The Family House

Fusagasugá

B de Burger

Madrid

Pepes Burger

Ubaté

Bandido Burger Bar

Choachí

La Cocina de V

Tabio

Ruta 77

Funza

Burger House

Cota

El Establo

Ubaque

Lipari Rooftop

Medellín

Bunker Burger

LF Burger

Bramante

Chum Burgers

Animal Cocina

Mención especial: Masfinca

Envigado

Rib Eye Parrilla & Bar

Sabaneta

Inmerso

Itagüí

Mat Burger and Grill

Bello

La Plaza Hamburguesera

Copacabana

Momentos Burger

Caldas

Épico Food Club

Marinilla

Big Mama

Carmen de Viboral

Big Mama

Rionegro

Pigasus

El Retiro

Frank’s

La Ceja

Casa Cheester

Girardota

Retro Smash

Caucasia

LF Burger

Guarne

Provecho

Cali

Qrico

Big Billy

Juan Juan Parrilla

Smash Burger Lab

Brazz

Tuluá

Ata Burguer

Palmira

Carbónica

Jamundí

Smash Burger Lab

Buga

Vati Express

Bucaramanga

La Hamburguesería 20.15

Oso Burgers

Camacho’s

Lobo Burger

Restor

Mención especial: Artesano

Girón

Burgos Gastro House

Floridablanca

Camacho’s

Piedecuesta

Hamcho

Lebrija

Bávaros

Barrancabermeja

Chatarra

The Buffalo House

The Boss

Lobo Burger

Freedogs

Armenia

Custom Burgers

Niko Burger

Food Project

La Bocata

Angus Burger

Quimbaya

La Fábrica

Filandia

Taurus Steak House

Calarcá

El Mordisco

Popayán

Magno Smash

Don Hidalgo

El Sabio Gastrobar

Háblame Perrito

Siete American Kitchen

Manizales

Qrico

Güeritos

Burger Partner

The Boss Burger

Porkos

Barranquilla

Tropique

Camacho’s

Machete Burger

Barbecue Garage

Coliseo Sports Bar

Puerto Colombia

Cargo

Cartagena

Plaza Central

Cargo

El Burgués

Blazar Burgers

Vagabundo

Turbaco

Cargo

Neiva

Hamburgo

Georky’s Burger

Berriondo

Prabha Burguers

Hamburguesas del Fuego

Pitalito

Corner Burger FC

Garzón

Burger Dog

Montería

Historia Legendaria

La Chula Restobar

Mandato Gastro Pub

Mitchel’s

El Roble

Lorica

Baruka

Sahagún

Sir Angus

Villavicencio

Gryngos

Hands On Burger

Hamburguesería 10/10

Bacoa’s

Prime

Acacías

La Bucaramanía

Granada

Container Food

Pereira

Calde Burger

The Viking Burger

Angus Burger

Grill Comida Urbana

Once Once Burgers

Santa Rosa de Cabal

Royal Food and Friends

Dosquebradas

The Viking Burger

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Santa Marta

The Bull

The Cartel Burger & Ribs

Octava Burgers

Smoke House

Ibiza

Ibagué

Angus Burger

Papitas y Compañía

Amador

Negra Burger

El Fantasma

Pasto

Vangora

22 Street

Biela

Parrilleros Fast Food

Migrante

Ipiales

Biela

Valledupar

The Brothers

Brangus Burger

Luca’s Food

Yopal

1800 Steak House

Majuca Hamburguesería

Foodbox Burger

Benditas Burgers

Crocante

Tunja

Asado del Gordo

Hamburguesas del Fuego

Tiger Food

House Hamburguesería

Buffalo Beef Burger

Florencia

Alma de Res

Rústicos

Baron Burger Boss

Homeshake

Voraz

Con su récord de participación y ventas, Burger Master 2026 se consolida como referente de la gastronomía, mientras los ganadores celebran el reconocimiento y el público espera la próxima edición - crédito VisualesIA Infobae

Ocaña

El Burro Burger

Vacanos

The Beer House

Leticia

Herencias de Mãe

El Santo Ángel

Ámbar

Sincelejo

Hunter & Butcher