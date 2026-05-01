Los ganadores del Burger Master 2026: más de 3 millones de hamburguesas fueron vendidas en Colombia

La edición 2026 del Burger Master, organizado por el influenciador gastronómico Tulio Zuloaga, conocido como Tulio Recomienda, concluyó con cifras récord y una gran participación ciudadana.
Durante la semana del 20 al 26 de abril, más de tres millones de hamburguesas fueron vendidas en todo el país, consolidando el evento como uno de los festivales gastronómicos más importantes de Colombia.
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La movilización de los comensales se reflejó no solo en los restaurantes, donde se registraron largas filas y alta demanda, sino también en redes sociales, donde miles de personas compartieron fotos, reseñas y recomendaciones.
La dinámica del Burger Master 2026 invitó a los colombianos a recorrer los establecimientos participantes, probar las hamburguesas en competencia y calificar su favorita. Más de 734.000 votos fueron registrados para determinar los ganadores en cada ciudad, una muestra del entusiasmo y la convocatoria lograda por el evento. “Recibimos un total de 734.000 votos; felicitaciones a todos, se merecen la copa. Tengo que decir que todos son ganadores, los que están y los que no están, pero estas fueron las hamburguesas favoritas del público”, expresó Tulio Zuloaga, agradeciendo a los participantes y al público por el respaldo masivo.
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En Bogotá, los establecimientos Godo Facts Food, Bícono, El Chori Charrúa, Camacho’s y Pigasus destacaron entre los preferidos de los votantes, con una mención especial para Ovejo. En Medellín, las hamburguesas de Bunker Burger, LF Burger, Bramante, Chum Burgers y Animal Cocina se alzaron como las más populares, mientras que Masfinca recibió una mención especial por su propuesta. Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades del país también celebraron a sus propias ganadoras, reflejando la diversidad y calidad de la oferta gastronómica local.
La lista de ganadores incluye representantes de municipios grandes y pequeños, desde ciudades capitales hasta poblaciones como Funza, Tabio, Granada, Ocaña y Leticia, lo que evidencia el alcance nacional del certamen. Además de los premios principales, varias menciones especiales reconocieron el esfuerzo y la creatividad de algunas propuestas que sorprendieron a los jurados y a los consumidores.
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El impacto económico y cultural del Burger Master 2026 se sintió no solo en el aumento del flujo de clientes en los restaurantes, sino también en la visibilidad que alcanzaron muchos emprendimientos locales. El evento demostró la capacidad de la gastronomía para convocar, renovar la oferta culinaria y fortalecer el sentido de comunidad en torno a la comida.
Con más de 3 millones de hamburguesas vendidas y la participación activa de miles de ciudadanos, el Burger Master 2026 se consolida como un referente de la cultura gastronómica en Colombia. Los ganadores de cada ciudad ya celebran su reconocimiento mientras los amantes de la hamburguesa esperan la próxima edición de un festival que, año tras año, sigue batiendo récords y conquistando paladares.
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Lista completa de ganadores de Burguermaster 2026
Bogotá
- Godo Facts Food
- Bícono
- El Chori Charrúa
- Camacho’s
- Pigasus
Mención especial: Ovejo
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Cajicá
- Oveja Negra
Chía
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- La Oveja y el Lobo
Zipaquirá
- Vulgar Bistró
Tenjo
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- The Club
Villeta
- Dulcinea Bar y Josper
Mosquera
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- The Family House
Fusagasugá
- B de Burger
Madrid
- Pepes Burger
Ubaté
- Bandido Burger Bar
Choachí
- La Cocina de V
Tabio
- Ruta 77
Funza
- Burger House
Cota
- El Establo
Ubaque
- Lipari Rooftop
Medellín
- Bunker Burger
- LF Burger
- Bramante
- Chum Burgers
- Animal Cocina
Mención especial: Masfinca
Envigado
- Rib Eye Parrilla & Bar
Sabaneta
- Inmerso
Itagüí
- Mat Burger and Grill
Bello
- La Plaza Hamburguesera
Copacabana
- Momentos Burger
Caldas
- Épico Food Club
Marinilla
- Big Mama
Carmen de Viboral
- Big Mama
Rionegro
- Pigasus
El Retiro
- Frank’s
La Ceja
- Casa Cheester
Girardota
- Retro Smash
Caucasia
- LF Burger
Guarne
- Provecho
Cali
- Qrico
- Big Billy
- Juan Juan Parrilla
- Smash Burger Lab
- Brazz
Tuluá
- Ata Burguer
Palmira
- Carbónica
Jamundí
- Smash Burger Lab
Buga
- Vati Express
Bucaramanga
- La Hamburguesería 20.15
- Oso Burgers
- Camacho’s
- Lobo Burger
- Restor
Mención especial: Artesano
Girón
- Burgos Gastro House
Floridablanca
- Camacho’s
Piedecuesta
- Hamcho
Lebrija
- Bávaros
Barrancabermeja
- Chatarra
- The Buffalo House
- The Boss
- Lobo Burger
- Freedogs
Armenia
- Custom Burgers
- Niko Burger
- Food Project
- La Bocata
- Angus Burger
Quimbaya
- La Fábrica
Filandia
- Taurus Steak House
Calarcá
- El Mordisco
Popayán
- Magno Smash
- Don Hidalgo
- El Sabio Gastrobar
- Háblame Perrito
- Siete American Kitchen
Manizales
- Qrico
- Güeritos
- Burger Partner
- The Boss Burger
- Porkos
Barranquilla
- Tropique
- Camacho’s
- Machete Burger
- Barbecue Garage
- Coliseo Sports Bar
Puerto Colombia
- Cargo
Cartagena
- Plaza Central
- Cargo
- El Burgués
- Blazar Burgers
- Vagabundo
Turbaco
- Cargo
Neiva
- Hamburgo
- Georky’s Burger
- Berriondo
- Prabha Burguers
- Hamburguesas del Fuego
Pitalito
- Corner Burger FC
Garzón
- Burger Dog
Montería
- Historia Legendaria
- La Chula Restobar
- Mandato Gastro Pub
- Mitchel’s
- El Roble
Lorica
- Baruka
Sahagún
- Sir Angus
Villavicencio
- Gryngos
- Hands On Burger
- Hamburguesería 10/10
- Bacoa’s
- Prime
Acacías
- La Bucaramanía
Granada
- Container Food
Pereira
- Calde Burger
- The Viking Burger
- Angus Burger
- Grill Comida Urbana
- Once Once Burgers
Santa Rosa de Cabal
- Royal Food and Friends
Dosquebradas
- The Viking Burger
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Santa Marta
- The Bull
- The Cartel Burger & Ribs
- Octava Burgers
- Smoke House
- Ibiza
Ibagué
- Angus Burger
- Papitas y Compañía
- Amador
- Negra Burger
- El Fantasma
Pasto
- Vangora
- 22 Street
- Biela
- Parrilleros Fast Food
- Migrante
Ipiales
- Biela
Valledupar
- The Brothers
- Brangus Burger
- Luca’s Food
Yopal
- 1800 Steak House
- Majuca Hamburguesería
- Foodbox Burger
- Benditas Burgers
- Crocante
Tunja
- Asado del Gordo
- Hamburguesas del Fuego
- Tiger Food
- House Hamburguesería
- Buffalo Beef Burger
Florencia
- Alma de Res
- Rústicos
- Baron Burger Boss
- Homeshake
- Voraz
Ocaña
- El Burro Burger
- Vacanos
- The Beer House
Leticia
- Herencias de Mãe
- El Santo Ángel
- Ámbar
Sincelejo
- Hunter & Butcher
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