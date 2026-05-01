Colombia

Los ganadores del Burger Master 2026: más de 3 millones de hamburguesas fueron vendidas en Colombia

Entre el 20 y el 26 de abril, miles de colombianos participaron en el Burger Master 2026, recorriendo restaurantes, probando hamburguesas y compartiendo sus experiencias en redes sociales. El evento se consolida como uno de los festivales más importantes del país

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Conoce los ganadores del Burger Master 2026: estas son las mejores hamburguesas del país - crédito VisualesIA Infobae
Conoce los ganadores del Burger Master 2026: estas son las mejores hamburguesas del país - crédito VisualesIA Infobae

La edición 2026 del Burger Master, organizado por el influenciador gastronómico Tulio Zuloaga, conocido como Tulio Recomienda, concluyó con cifras récord y una gran participación ciudadana.

Durante la semana del 20 al 26 de abril, más de tres millones de hamburguesas fueron vendidas en todo el país, consolidando el evento como uno de los festivales gastronómicos más importantes de Colombia.

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La movilización de los comensales se reflejó no solo en los restaurantes, donde se registraron largas filas y alta demanda, sino también en redes sociales, donde miles de personas compartieron fotos, reseñas y recomendaciones.

La dinámica del Burger Master 2026 invitó a los colombianos a recorrer los establecimientos participantes, probar las hamburguesas en competencia y calificar su favorita. Más de 734.000 votos fueron registrados para determinar los ganadores en cada ciudad, una muestra del entusiasmo y la convocatoria lograda por el evento. “Recibimos un total de 734.000 votos; felicitaciones a todos, se merecen la copa. Tengo que decir que todos son ganadores, los que están y los que no están, pero estas fueron las hamburguesas favoritas del público”, expresó Tulio Zuloaga, agradeciendo a los participantes y al público por el respaldo masivo.

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Con largas filas en los restaurantes, alta demanda y una movilización sin precedentes en redes sociales, el Burger Master 2026 permitió que el público definiera, con más de 734 mil votos, cuáles son las hamburguesas favoritas de Colombia - crédito @tuliorecomienda/ Instagram
Con largas filas en los restaurantes, alta demanda y una movilización sin precedentes en redes sociales, el Burger Master 2026 permitió que el público definiera, con más de 734 mil votos, cuáles son las hamburguesas favoritas de Colombia - crédito @tuliorecomienda/ Instagram

En Bogotá, los establecimientos Godo Facts Food, Bícono, El Chori Charrúa, Camacho’s y Pigasus destacaron entre los preferidos de los votantes, con una mención especial para Ovejo. En Medellín, las hamburguesas de Bunker Burger, LF Burger, Bramante, Chum Burgers y Animal Cocina se alzaron como las más populares, mientras que Masfinca recibió una mención especial por su propuesta. Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y otras ciudades del país también celebraron a sus propias ganadoras, reflejando la diversidad y calidad de la oferta gastronómica local.

La lista de ganadores incluye representantes de municipios grandes y pequeños, desde ciudades capitales hasta poblaciones como Funza, Tabio, Granada, Ocaña y Leticia, lo que evidencia el alcance nacional del certamen. Además de los premios principales, varias menciones especiales reconocieron el esfuerzo y la creatividad de algunas propuestas que sorprendieron a los jurados y a los consumidores.

El impacto económico y cultural del Burger Master 2026 se sintió no solo en el aumento del flujo de clientes en los restaurantes, sino también en la visibilidad que alcanzaron muchos emprendimientos locales. El evento demostró la capacidad de la gastronomía para convocar, renovar la oferta culinaria y fortalecer el sentido de comunidad en torno a la comida.

Con más de 3 millones de hamburguesas vendidas y la participación activa de miles de ciudadanos, el Burger Master 2026 se consolida como un referente de la cultura gastronómica en Colombia. Los ganadores de cada ciudad ya celebran su reconocimiento mientras los amantes de la hamburguesa esperan la próxima edición de un festival que, año tras año, sigue batiendo récords y conquistando paladares.

Entre los ganadores figuran establecimientos de grandes capitales y pequeños municipios, lo que evidencia la diversidad y la expansión del certamen - crédito VisualesIA
Entre los ganadores figuran establecimientos de grandes capitales y pequeños municipios, lo que evidencia la diversidad y la expansión del certamen - crédito VisualesIA

Lista completa de ganadores de Burguermaster 2026

Bogotá

  • Godo Facts Food
  • Bícono
  • El Chori Charrúa
  • Camacho’s
  • Pigasus

Mención especial: Ovejo

Cajicá

  • Oveja Negra

Chía

  • La Oveja y el Lobo

Zipaquirá

  • Vulgar Bistró

Tenjo

  • The Club

Villeta

  • Dulcinea Bar y Josper

Mosquera

  • The Family House

Fusagasugá

  • B de Burger

Madrid

  • Pepes Burger

Ubaté

  • Bandido Burger Bar

Choachí

  • La Cocina de V

Tabio

  • Ruta 77

Funza

  • Burger House

Cota

  • El Establo

Ubaque

  • Lipari Rooftop

Medellín

  • Bunker Burger
  • LF Burger
  • Bramante
  • Chum Burgers
  • Animal Cocina

Mención especial: Masfinca

Envigado

  • Rib Eye Parrilla & Bar

Sabaneta

  • Inmerso

Itagüí

  • Mat Burger and Grill

Bello

  • La Plaza Hamburguesera

Copacabana

  • Momentos Burger

Caldas

  • Épico Food Club

Marinilla

  • Big Mama

Carmen de Viboral

  • Big Mama

Rionegro

  • Pigasus

El Retiro

  • Frank’s

La Ceja

  • Casa Cheester

Girardota

  • Retro Smash

Caucasia

  • LF Burger

Guarne

  • Provecho

Cali

  • Qrico
  • Big Billy
  • Juan Juan Parrilla
  • Smash Burger Lab
  • Brazz

Tuluá

  • Ata Burguer

Palmira

  • Carbónica

Jamundí

  • Smash Burger Lab

Buga

  • Vati Express

Bucaramanga

  • La Hamburguesería 20.15
  • Oso Burgers
  • Camacho’s
  • Lobo Burger
  • Restor

Mención especial: Artesano

Girón

  • Burgos Gastro House

Floridablanca

  • Camacho’s

Piedecuesta

  • Hamcho

Lebrija

  • Bávaros

Barrancabermeja

  • Chatarra
  • The Buffalo House
  • The Boss
  • Lobo Burger
  • Freedogs

Armenia

  • Custom Burgers
  • Niko Burger
  • Food Project
  • La Bocata
  • Angus Burger

Quimbaya

  • La Fábrica

Filandia

  • Taurus Steak House

Calarcá

  • El Mordisco

Popayán

  • Magno Smash
  • Don Hidalgo
  • El Sabio Gastrobar
  • Háblame Perrito
  • Siete American Kitchen

Manizales

  • Qrico
  • Güeritos
  • Burger Partner
  • The Boss Burger
  • Porkos

Barranquilla

  • Tropique
  • Camacho’s
  • Machete Burger
  • Barbecue Garage
  • Coliseo Sports Bar

Puerto Colombia

  • Cargo

Cartagena

  • Plaza Central
  • Cargo
  • El Burgués
  • Blazar Burgers
  • Vagabundo

Turbaco

  • Cargo

Neiva

  • Hamburgo
  • Georky’s Burger
  • Berriondo
  • Prabha Burguers
  • Hamburguesas del Fuego

Pitalito

  • Corner Burger FC

Garzón

  • Burger Dog

Montería

  • Historia Legendaria
  • La Chula Restobar
  • Mandato Gastro Pub
  • Mitchel’s
  • El Roble

Lorica

  • Baruka

Sahagún

  • Sir Angus

Villavicencio

  • Gryngos
  • Hands On Burger
  • Hamburguesería 10/10
  • Bacoa’s
  • Prime

Acacías

  • La Bucaramanía

Granada

  • Container Food

Pereira

  • Calde Burger
  • The Viking Burger
  • Angus Burger
  • Grill Comida Urbana
  • Once Once Burgers

Santa Rosa de Cabal

  • Royal Food and Friends

Dosquebradas

  • The Viking Burger

---

Santa Marta

  • The Bull
  • The Cartel Burger & Ribs
  • Octava Burgers
  • Smoke House
  • Ibiza

Ibagué

  • Angus Burger
  • Papitas y Compañía
  • Amador
  • Negra Burger
  • El Fantasma

Pasto

  • Vangora
  • 22 Street
  • Biela
  • Parrilleros Fast Food
  • Migrante

Ipiales

  • Biela

Valledupar

  • The Brothers
  • Brangus Burger
  • Luca’s Food

Yopal

  • 1800 Steak House
  • Majuca Hamburguesería
  • Foodbox Burger
  • Benditas Burgers
  • Crocante

Tunja

  • Asado del Gordo
  • Hamburguesas del Fuego
  • Tiger Food
  • House Hamburguesería
  • Buffalo Beef Burger

Florencia

  • Alma de Res
  • Rústicos
  • Baron Burger Boss
  • Homeshake
  • Voraz
Con su récord de participación y ventas, Burger Master 2026 se consolida como referente de la gastronomía, mientras los ganadores celebran el reconocimiento y el público espera la próxima edición - crédito VisualesIA Infobae
Con su récord de participación y ventas, Burger Master 2026 se consolida como referente de la gastronomía, mientras los ganadores celebran el reconocimiento y el público espera la próxima edición - crédito VisualesIA Infobae

Ocaña

  • El Burro Burger
  • Vacanos
  • The Beer House

Leticia

  • Herencias de Mãe
  • El Santo Ángel
  • Ámbar

Sincelejo

  • Hunter & Butcher

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