Complejo hotelero Quarzo Boutique Hotel, en el exclusivo sector Bal Harbour de Miami.

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Actualización. El 21 de noviembre de 2024, un jurado declaró a Carlos Elías Mahecha Díaz no culpable de los diez cargos formulados en su contra. El 22 de noviembre de 2024, la Corte Federal del Distrito Sur de Florida expidió el Judgment of Acquittal en el proceso No. 19-20738-CR-BLOOM/MARRA. La controversia civil del fideicomiso relacionada con Quarzo Bal Harbour fue objeto de un acuerdo aprobado judicialmente el 28 de febrero de 2025, sin admisión de responsabilidad. La obligación económica transaccional garantizada fue pagada íntegramente, según la cancelación hipotecaria registrada en febrero de 2026.

Un exsenador, dos exmagistrados, un notario, constructoras, académicos y reconocidos empresarios colombianos figuraban entre los 152 inversionistas que, en 2018, manifestaron haber sufrido pérdidas económicas relacionadas con las inversiones realizadas a través de la firma Mahecha y Casas, en cabeza de Carlos Mahecha. Los inversionistas destinaron millonarias sumas a Quarzo Boutique Hotel, un proyecto inmobiliario ubicado en uno de los sectores más exclusivos de Miami, Bal Harbour.

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El proyecto reconstruiría tres torres del complejo hotelero para elevarlo a la categoría de 5 estrellas y cada inversionista tendría un porcentaje de sus utilidades. Pero, según lo dicho por la corte de Miami Dade constatada por El Tiempo, el megaproyecto se quedó sin liquidez y se declaró en bancarrota.

Actualmente, solo una de las torres remodeladas está en funcionamiento. Las pérdidas que oscilan entre los 120.000 dólares y los 3,5 millones de dólares se dieron a conocer en una cumbre de afectados realizada en el Club El Nogal, de Bogotá, de acuerdo con El Tiempo.

Entre otras, algunas de las víctimas de la presunta estafa son Camilo Velázquez Turbay, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral; Luis Carlos Avellaneda, ex senador del Polo Democrático; Juan Enrique Niño Guarín, notario 43 de Bogotá; Fabio Posada, ex decano de la Universidad El Bosque; Mauricio de la Mora, ex director de la Agencia de Hidrocarburos; y Víctor Feliciano, hijo de un cuestionado ganadero de Casanare asesinado en enfrentamientos con paramilitares.

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Para recuperar la inversión, el proyecto inmobiliario fue vendido en octubre de 2017 a la sociedad Beach House por 100 millones de dólares, sin permiso de la justicia estadounidense. Pese a ello, los inversionistas perderán cerca del 70% de su dinero, precisó El Tiempo.

Hasta el momento no está abierto un proceso legal contra Carlos Mahecha y su socio Juan Guillermo Arcila en Synergy Capital Group, empresa por medio dela cual ofrecían invertir en el lujoso hotel.

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