Colombia

Asoenergía alerta que altos costos de energía y gas amenazan competitividad industrial

El gremio advierte que el aumento de tarifas afecta inversión, empleo y continuidad de operaciones. Las restricciones pasaron de $50 a $164 por kilovatio hora entre septiembre y octubre

Siluetas de dos torres de transmisión eléctrica de alta tensión, con múltiples cables aéreos, bajo un cielo de tonos rosados y morados
El gremio advierte que el aumento de tarifas afecta inversión, empleo y continuidad de operaciones. Las restricciones pasaron de $50 a $164 por kilovatio hora entre septiembre y octubre
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Asoenergía advirtió que el fuerte aumento en los costos de energía y gas está afectando la competitividad de la industria colombiana. La directora ejecutiva del gremio, Silvana Habib, señaló que estos incrementos están presionando los planes de inversión, la generación de empleo y la continuidad de algunas operaciones industriales, en un contexto marcado por el fenómeno de El Niño y mayores restricciones en el sistema energético.

Según información publicada por Blu Radio, Habib explicó que los costos de la energía eléctrica han aumentado 120 % frente al año pasado, mientras que los del gas registran un incremento cercano al 100 %. La dirigente hizo estas declaraciones durante un encuentro sobre el fenómeno de El Niño realizado en Medellín.

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A este escenario se suman los cobros derivados de las restricciones operativas adoptadas para proteger los niveles de los embalses y garantizar el funcionamiento de las plantas térmicas.

Cuando comenzó a aplicarse el estatuto de riesgo de desabastecimiento, en septiembre, el costo para la industria era de $50 por kilovatio hora. En octubre, esa cifra aumentó hasta $164 por kilovatio hora.

Enel-Codensa
Medidores de energía

Asoenergía pide revisar la fórmula de cobro

Ante el aumento de estos costos, Asoenergía pidió al Gobierno Nacional revisar la fórmula mediante la cual se trasladan las restricciones operativas a los usuarios industriales.

Habib sostuvo que los cobros no deberían mantenerse de manera estática, sino ajustarse de acuerdo con el comportamiento del sistema eléctrico. Entre los factores que deberían tenerse en cuenta mencionó los cambios en los caudales de los embalses y las variaciones de la demanda.

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“Que vaya midiendo el comportamiento, que vaya midiendo si mejoran los caudales, si baja la demanda, para que eso no se le cargue a la industria y a este costo”, afirmó la dirigente gremial.

La directora de Asoenergía insistió en que la industria ya venía enfrentando costos elevados antes de la aplicación de estas medidas. A su juicio, mantener cargas adicionales puede reducir la capacidad de las empresas para competir, invertir y sostener puestos de trabajo.

Habib también advirtió que un incremento prolongado en los costos energéticos podría poner en riesgo la continuidad de algunas operaciones industriales o generar decisiones empresariales relacionadas con el traslado de actividades fuera del país.

El gremio considera que la seguridad energética es una prioridad, pero plantea que las medidas adoptadas para enfrentar los riesgos del sistema deben distribuir sus costos de una manera que no afecte de forma desproporcionada al sector industrial.

Enel-Codensa
Torres de energía en Colombia

Industria plantea alternativas para aportar a la seguridad energética

Asoenergía aseguró que las empresas están dispuestas a contribuir a la estabilidad del sistema mediante mecanismos como la gestión de la demanda, la autogeneración y los proyectos de eficiencia energética.

Estas herramientas permiten reducir el consumo en determinados momentos, generar parte de la energía requerida dentro de las propias instalaciones y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Sin embargo, Habib insistió en que cualquier medida debe mantener un equilibrio entre la seguridad del suministro y la competitividad empresarial.

La preocupación del gremio está relacionada con la posibilidad de que los mayores costos de energía y gas terminen afectando decisiones de inversión y expansión, especialmente en sectores que dependen intensivamente del consumo energético para sus procesos productivos.

La directora ejecutiva también señaló que los próximos 20 días serán determinantes para evaluar la evolución del fenómeno de El Niño, especialmente el comportamiento de las lluvias y los niveles de los embalses.

Ese seguimiento permitirá determinar si las restricciones actuales deben mantenerse, modificarse o complementarse con nuevas medidas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Por ahora, Asoenergía insiste en que el Gobierno debe revisar la forma en que se reparten los costos adicionales y evitar que toda la carga recaiga sobre los usuarios industriales.

El gremio sostiene que una estructura de costos demasiado alta puede reducir la competitividad de la industria colombiana y afectar su capacidad para generar empleo, ejecutar nuevas inversiones y mantener operaciones en el país.

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