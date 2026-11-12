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Fredy Guarín confesó que quiso volver a jugar fútbol pese al largo tiempo fuera de las canchas: “Me preparé”

El exvolante, cuya última aparición fue con Millonarios en 2021, mencionó que después de ver a Jackson Martínez con el Medellín consideró esa posibilidad

Fredy Guarín Millonarios. Foto: Colprensa.
Millonarios fue el último club de Fredy Guarín en su carrera, del que salió en el primer semestre de 2021 por sus problemas con el alcohol y bajo rendimiento - crédito Colprensa
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Fredy Guarín se prepara ahora para liderar a una nómina de leyendas colombianas en un amistoso frente a España, en Medellín. El exmediocampista reconoció que evaluó volver a competir como profesional, pese al tiempo que lleva alejado de las canchas y tras superar problemas con el alcohol y la depresión.

El cambio de mentalidad se produjo después de ver la reaparición de Jackson Martínez en el Medellín, seis años después de su último encuentro en 2020 y tras superar una lesión. “En algún momento tuve ese deseo, me preparé, pero bueno, ya puedo decir que no. Ahora estamos del otro lado, compartiendo otro tipo de escenarios”.

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En una entrevista con El Colombiano, Guarín consideró que el retorno de Martínez no fue un hecho aislado, sino el resultado del trabajo que mantuvo durante su alejamiento de la competencia. El exdelantero colombiano no había anunciado su retiro antes de volver al fútbol con el DIM.

Al referirse al regreso de “Chachachá”, Guarín afirmó: “Me alegra mucho por Jackson, es una gran persona que se merece todo lo mejor del mundo. Él nunca se retiró, se preparó cada día y no paró, así que es merecedor de todo lo bueno. Espero de todo corazón que le vaya muy bien y siga demostrando que todo es posible”.

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Fredy Guarín jugó siete partidos con Millonarios en la Liga BetPlay 2021-I y marcó un gol ante Pereira en El Campín - crédito Dimayor
Fredy Guarín jugó siete partidos con Millonarios en la Liga BetPlay 2021-I y marcó un gol ante Pereira en El Campín - crédito Dimayor

La Tricolor, una prioridad

Fredy Guarín también sostuvo que la selección Colombia debía ser la prioridad de los futbolistas convocados, en medio de la polémica por la lista de Néstor Lorenzo para los amistosos de noviembre ante Chile en Cali y Santiago.

Al ser consultado sobre el valor que tenía una citación durante su carrera, Guarín recordó la relación que mantuvo con el combinado nacional: “En su momento a mí me tocó dejar el club de lado un momento, era casi una obligación. La selección siempre fue la prioridad. La importancia de vestir la camiseta de Colombia no es algo que se dé cada ocho días, es algo especial. Nos compete a nosotros, los jugadores, corresponder al llamado”.

El exjugador de Atlético Huila, Boca Juniors, FC Porto, Inter de Milán, Saint-Étienne, Shanghái Shenhua, Vasco da Gama y Millonarios, disputó 58 partidos con Colombia. Participó en el Mundial de Brasil 2014, una Copa América, una Copa Oro y tres eliminatorias, además de marcar cuatro goles.

Fredy Guarín y Abdalah Rouf durante el partido amistoso entre Colombia y Jordania en el estadio de San Lorenzo en Buenos Aires el 6 de junio de 2014 - crédito Archivo Latino / Colprensa
Fredy Guarín fue uno de los jugadores importantes de la selección Colombia para llegar a cuartos del Mundial 2014 - crédito Archivo Latino / Colprensa

La última presentación oficial de Guarín con la selección fue el 13 de octubre de 2015, en la derrota 0-3 ante Uruguay en Montevideo por las clasificatorias para Rusia 2018. Aquel encuentro lo disputó como capitán del equipo dirigido en ese entonces por José Néstor Pékerman.

Su recorrido con la Tricolor también incluyó el Mundial sub-17 de Finlandia 2003, torneo en el que el equipo alcanzó el tercer puesto, y la medalla de oro en los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena de Indias, tres años después, así como el título del Sudamericano Sub-20 2005 en el Eje Cafetero.

Disculpas al Inter

Guarín afirmó en entrevista con La Gazzetta dello Sport que “cuando estaba en el Inter, bebía solo. No para socializar, era una obsesión” y atravesó procesos de rehabilitación y que trabajó junto a otros exfutbolistas, entre ellos Libis Arenas, que también enfrentaron adicciones. Sobre su situación actual, expresó: “He tocado fondo, y ahora estoy recuperándome. Quiero volver a sonreír”.

Fredy Guarín
Fredy Guarín tuvo un recordado paso por el Inter de Milán, uno de los clubes más reconocidos en Italia y Europa - crédito Conmebol

Al recordar la posibilidad de incorporarse a Juventus, Guarín dijo que su vínculo con el club italiano trascendía lo deportivo: “El Inter se ha quedado en mi corazón, y es una pena no haber rendido al máximo. Siempre he sido leal, incluso cuando estuve a punto de fichar por la Juve. No quería irme. Me entristece cómo terminó. Fracasé en todos los aspectos, tanto futbolística como personalmente. Estaba completamente consumido por el alcohol”.

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