Abogado de Verónica Alcocer celebró citación de Eva Ferrer y reveló que prepara pruebas para la Fiscalía

Eva Ferrer señaló a Verónica Alcocer por un supuesto transporte de drogas, armas y dinero en un vuelo oficial hacia Venezuela; la defensa controvirtió las acusaciones. - crédito (Andrea Puentes/Presidencia - Presidencia)

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El abogado Ricardo Gaviria, defensor de la ex primera dama Verónica Alcocer, celebró la citación de Eva Ferrer por parte de la Fiscalía General de la Nación, para que rinda declaración jurada dentro de la investigación por los señalamientos que hizo contra su representada sobre un supuesto transporte de drogas, armas y dinero en efectivo hacia Venezuela en un vuelo oficial.

En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, el jurista aseguró que la defensa esperaba esta actuación desde que se conocieron las acusaciones y explicó que prepara elementos probatorios para controvertirlas ante las autoridades.

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La citación fue formalizada mediante un oficio del 27 de octubre de 2026, en el que la Fiscalía estableció que Ferrer deberá comparecer los días 24 y 25 de noviembre, a partir de las 8:30 a. m., en las instalaciones de la entidad en Bogotá.

Gaviria explicó que el equipo jurídico había solicitado información sobre el despacho encargado de la investigación y el número de radicado para avanzar en sus propias diligencias.

“Nosotros la recibimos con beneplácito porque estábamos desde el primer momento muy atentos a que se diera ese llamado y que se iniciara esa actuación penal”, afirmó.

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Fiscalía citó a Eva Ferrer por señalamientos contra Verónica Alcocer

De acuerdo con el documento oficial, la diligencia se realizará dentro de la investigación identificada con el número 110016099144202610180, relacionada con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y otros.

La declaración jurada tendrá lugar en la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, ubicada en el Complejo Central de la Fiscalía, en la avenida calle 24 n.º 52-01 de Bogotá.

La actuación busca recaudar información sobre las acusaciones de Ferrer, quien señaló que el 31 de enero de 2023 se habría utilizado un vuelo oficial para transportar drogas, armas y dinero en efectivo hacia Venezuela.

La Fiscalía citó a Eva Ferrer para rendir declaración jurada dentro de la investigación por los señalamientos contra Verónica Alcocer. - crédito Fiscalía

Sobre la citación, Gaviria recordó que el 13 de octubre había solicitado a la fiscal general información sobre el radicado y la dependencia que llevaba el caso. Según explicó, necesitaba conocer esos datos para solicitar ante un juez de control de garantías las autorizaciones necesarias para obtener determinadas pruebas.

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El abogado cuestionó el tiempo que tardó la Fiscalía en responder a esa petición y señaló que no descartaba que se hubiera presentado una falla administrativa.

“Se demoraron más de un mes para dar una respuesta que parecía más o menos sencilla y eso nos generó, digamos, este retraso en nuestras actividades de defensa”, manifestó.

Defensa busca registros de video del aeropuerto Catam

Uno de los elementos que la defensa pretende incorporar a la investigación son los registros audiovisuales del aeropuerto Catam, en Bogotá, relacionados con los procedimientos previos al abordaje de los vuelos.

Gaviria explicó que su equipo ha adelantado una investigación para establecer las condiciones en las que se desarrolló el viaje a Venezuela y verificar si pudo ocurrir el transporte de los elementos mencionados por Ferrer.

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Según el abogado, los resultados preliminares de esas indagaciones apuntan a que el traslado señalado no habría sido posible. Sin embargo, indicó que todavía necesitan acceder a material que permita respaldar esa versión.

“Tenemos identificado que sobre los registros que se hacen en Catam antes de abordar los vuelos quedan en unos registros videográficos. Eso es lo que no hemos podido pedir porque necesitamos autorización de juez de control de garantías”, explicó.

El defensor agregó que la falta de información sobre el despacho y el número de radicado había impedido avanzar en esa solicitud. Ahora que conocen la identificación de la actuación, esperan acudir ante el juez para obtener la autorización correspondiente.

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Durante la entrevista, Gaviria también se refirió a la persona que, según Ferrer, le habría suministrado la información sobre el supuesto transporte. Identificó a Manes Grau y aseguró que este negó haberle entregado esos datos, de acuerdo con lo que ha recopilado el investigador contratado por la defensa.

El abogado sostuvo que Ferrer no ha presentado pruebas adicionales sobre ese señalamiento y que su equipo busca aportar los resultados de su investigación para que sean examinados por las autoridades.

Ricardo Gaviria aseguró que la defensa busca obtener los registros de video previos al abordaje del vuelo oficial del 31 de enero de 2023. - crédito Aerocivil

Informe de la defensa también será presentado en Estados Unidos

Gaviria confirmó que los abogados encargados de las gestiones relacionadas con la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ya tienen en su poder un informe preliminar elaborado por el investigador de campo de la defensa.

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Según explicó, el documento será puesto a disposición de las autoridades administrativas estadounidenses dentro de las actuaciones relacionadas con la solicitud de revisión de la inclusión de Alcocer en esa lista.

El jurista reconoció que las declaraciones de Ferrer podrían generar cuestionamientos durante ese procedimiento, pero señaló que el informe contiene información que consideran relevante para responder a los señalamientos.

También aseguró que existe disposición para presentar los elementos recopilados ante las autoridades judiciales de Estados Unidos, si es necesario.

“Los abogados que están llevando el tema de la OFAC ya tienen en poder el informe de investigador preliminar que le adelantó esta defensa y lo van a poner a disposición de esas autoridades administrativas”, indicó.

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Ricardo Gaviria confirmó que un informe será presentado ante las autoridades estadounidenses en el marco de la solicitud de revisión de Verónica Alcocer ante la OFAC. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Abogado aseguró que Verónica Alcocer está en Colombia

Durante la entrevista, Gaviria también confirmó que la ex primera dama permanece en Colombia y está dispuesta a comparecer ante la Fiscalía cuando sea requerida.

El abogado explicó que, después de conocerse las primeras declaraciones de Ferrer, la defensa consultó a la entidad si existía una investigación relacionada con los señalamientos. En ese momento, según su versión, les informaron que no había un proceso.

Agregó que Alcocer salió del país durante un periodo corto, regresó y ha permanecido en Colombia junto a su hija.

Sobre su disposición para atender los requerimientos judiciales, reiteró que la defensa busca entregar los documentos y elementos probatorios que ha recopilado.

“Estamos prestos a comparecer, porque es que los más interesados en acreditar que la Fiscalía no debe avanzar más allá de una indagación somos nosotros”, afirmó.

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