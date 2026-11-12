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Murió Javier ‘Toro’ Tamayo, histórico delantero del fútbol colombiano y dueño de un récord con la selección Colombia

El atacante falleció en su Medellín natal a los 76 años. Vistió los colores de Independiente Medellín, Atlético Nacional, América, Millonarios y Quindío, y representó al combinado nacional en unos Juegos Olímpicos

El exfutbolista Javier Antonio Tamayo Hoyos falleció a los 76 años en Medellín a causa de un accidente casero en su vivienda. Ostenta el récord del gol más rápido de la selección Colombian en las eliminatorias mundialistas ('Historia de la Selección Colombia' - Guillermo Ruiz)
El exfutbolista Javier Antonio Tamayo Hoyos falleció a los 76 años en Medellín a causa de un accidente casero en su vivienda. Ostenta el récord del gol más rápido de la selección Colombian en las eliminatorias mundialistas ('Historia de la Selección Colombia' - Guillermo Ruiz)
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El exfutbolista colombiano Javier Antonio Tamayo Hoyos, conocido en el ambiente futbolístico como “el Toro” Tamayo, falleció este miércoles en Medellín, la ciudad donde nació y vivió toda su vida, a los 76 años.

Según versiones de prensa, la muerte se produjo a causa de un accidente casero que había sufrido el día anterior en su vivienda del barrio Arrabal, del sector de San Joaquín, en la comuna 11 de la capital antioqueña.

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Tamayo se crió en este barrio, uno de los más tradicionales de Medellín. Gracias al apoyo de Antonio Córdoba, exjugador de Atlético Nacional, comenzó a dar sus primeros pasos en el balompié jugando torneos recreativos con los trabajadores de la empresa de gaseosas Premio, y después con los de Industrias Metalúrgicas Apolo.

El narrador deportivo Jorge Eliécer Campuzano bautizó al atacante con el apodo del "Toro" por su potencia física y velocidad en la cancha (ABC del Equipo Azul - Guillermo Ruíz)
El narrador deportivo Jorge Eliécer Campuzano bautizó al atacante con el apodo del "Toro" por su potencia física y velocidad en la cancha (ABC del Equipo Azul - Guillermo Ruíz)

El apodo que lo acompañó durante toda su carrera se lo puso el narrador deportivo Jorge Eliécer Campuzano, en referencia a su fuerza, velocidad y entrega en el campo.

“En el campo de juego no había quién lo derrumbara, a pesar de que chocaba duro y recibía patadas de lo lindo”, relató el propio Tamayo en una entrevista recogida por el portal Cápsulas. Sobre su estilo, agregó: “Jugaba en pared, no era egoísta con el balón, hacía túneles, pero mi mayor atributo era que me encantaba el gol, no solo verlo, sino hacerlo”.

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Sin haber cumplido los 17 años, Tamayo debutó en el fútbol profesional colombiano en 1968 con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, club con el que jugó en tres etapas distintas —1970 y 1972/1974—. En su primer partido, frente al Junior de Barranquilla, anotó de cabeza su primer gol como profesional.

Tamayo debutó en el fútbol profesional con el Deportivo Independiente Medellín en 1968 y disputó los Juegos Olímpicos de México con la selección Colombia (@danilopregonero/X)
Tamayo debutó en el fútbol profesional con el Deportivo Independiente Medellín en 1968 y disputó los Juegos Olímpicos de México con la selección Colombia (@danilopregonero/X)

Ese mismo 1968 recibió su primer llamado a la selección Colombia, que participó en los Juegos Olímpicos de México. En esa ocasión el combinado nacional no pasó de la fase de grupos, pero Tamayo convirtió un gol en el último juego ante Francia, contribuyendo a la única victoria del combinado nacional en el certamen por 2-1.

El récord que aún conserva en las eliminatorias

En 1969 pasó al América de Cali y, mientras jugaba en ese equipo, el técnico Francisco “Cobo” Zuluaga lo convocó a la selección absoluta para disputar las eliminatorias rumbo al Mundial de 1970. Allí dejó una marca que continúa vigente: es el jugador colombiano más joven en anotar un gol en las clasificatorias para la Copa del Mundo. Lo logró el 2 de agosto de 1969, a los 19 años y 78 días, en el empate 1-1 contra Venezuela en Caracas.

Con el combinado nacional disputó ocho partidos, siete de ellos como suplente ingresado desde el banco. Aquel gol frente a Venezuela fue el único que anotó con la camiseta de la selección mayor. En esa nómina compartió plantel con jugadores como Norman Emilio “el Barbie” Ortiz, Norberto “Gallito” Hernández, Gilberto Cuero, Orlando Herrera, Pedro Nel Ospina, Luis Eduardo “el Camello” Soto y Carlos Riascos.

Un recorrido por los grandes clubes del país

La carrera del deportista abarcó pasos por América de Cali, Millonarios, Once Caldas, Unión Magdalena y Atlético Quindío (@TuPielRoja/X)
La carrera del deportista abarcó pasos por América de Cali, Millonarios, Once Caldas, Unión Magdalena y Atlético Quindío (@TuPielRoja/X)

A lo largo de su carrera, Tamayo también vistió las camisetas de Atlético Nacional (1971/72 y 1975), Once Caldas (1974), Millonarios (1976/77), Unión Magdalena (1978) y Atlético Quindío (1979/81). Su paso por Nacional coincidió con la etapa en la que el dirigente Hernán Botero Moreno transformó al club, que venía de ubicarse entre los últimos lugares de la tabla, según recordó el periodista Javier Hernández Bonnet en el programa Jugada Maestra, de Blu Radio, y que durante los 70 se transformaría en un animador constante del torneo colombiano.

De su etapa en el cuadro Verdolaga, el periodista Wbeimar Muñoz recordó que Tamayo “formó un trío de oro en Nacional con la Chancha Fernández y Tito Gómez, cuyo arte era la elaboración de paredes en toda la cancha”.

Las cifras oficiales le atribuyen 437 partidos y 90 goles en el fútbol profesional colombiano, sin contar los anotados en la Copa Libertadores ni con la selección. Sin embargo, su hija menor, Ana María Tamayo, sostiene que la cifra real de goles asciende a por lo menos 127 goles.

Retiro temprano y un paso por el fútbol venezolano

Las estadísticas oficiales acreditan 90 goles en 437 partidos para Tamayo, aunque su hija sostiene que la cifra real supera los 127 tantos (@DatosO11ce/X)
Las estadísticas oficiales acreditan 90 goles en 437 partidos para Tamayo, aunque su hija sostiene que la cifra real supera los 127 tantos (@DatosO11ce/X)

Tamayo también tuvo un paso por el fútbol venezolano en 1978, donde permaneció solo seis meses antes de regresar al país para sumarse al Atlético Quindío, equipo con el que en 1981 protagonizó una campaña destacada que lo llevó a disputar los cuadrangulares semifinales de la liga local.

Se retiró del fútbol profesional a los 31 años, pese a estar en su mejor momento, porque, según sus propias palabras, se cansó “de pelear los sueldos”. Tras retirarse de la actividad, trabajó como taxista.

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