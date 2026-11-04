Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Onda expansiva afectó viviendas y comercios tras explosión en El Estrecho, Cauca - crédito @ColombiaOscura/X

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Un atentado con explosivos sobre la vía Panamericana dejó una persona muerta, dos mujeres mayores heridas y daños en establecimientos comerciales del corregimiento de El Estrecho, en el municipio de Patía, Cauca, el miércoles 4 de noviembre de 2026. Las autoridades investigan el hecho y aún deben consolidar el balance oficial de víctimas.

La persona falleció fue identificada por comerciantes y líderes sociales de la zona como Felipe Joaquín Rivera, un barbero de 20 años que trabajaba en un local ubicado en el área donde fue activado el vehículo cargado con explosivos.

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La explosión ocurrió a unos 100 metros de la estación de Policía, frente a una zona comercial en la que funcionaban varias barberías. El caso volvió a poner en alerta a los habitantes de este corredor del sur del Cauca, que conecta a Popayán con Pasto y que ha sido escenario de otras acciones violentas.

La subsecretaria de Paz y Gobernanza de la Gobernación del Cauca, Diana Murillo, confirmó a Blu Radio que la víctima era un joven trabajador que contribuía al sustento de su familia.

Un atentado con explosivos sobre la vía Panamericana dejó una persona muerta y dos mujeres heridas en El Estrecho, Cauca. (Captura de video @ColombiaOscura / X)

“Lastimosamente, frente a este hecho fallece un barbero, un chico de 20 años que se levantaba día a día a sacar adelante a su familia”, afirmó la funcionaria en declaraciones al medio.

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Felipe Joaquín Rivera trabajaba frente al sitio donde fue activado el explosivo

Según los testimonios iniciales recogidos por líderes sociales y comerciantes, Felipe se encontraba cerca de su establecimiento cuando ocurrió el atentado. La comunidad lo reconocía por su oficio y por su actividad cotidiana en el sector comercial.

Murillo explicó que la detonación se registró frente a los locales de barbería, un hecho que, según dijo, evidencia el riesgo que afrontan los civiles en medio de la violencia armada que golpea al departamento.

“Al frente estaba el carro, fue en todo al frente de la barbería”, relató la subsecretaria de Paz y Gobernanza en conversación con el medio citado. “Entonces esto nos deja ver que estos atentados ya no están en contra de la fuerza pública, sino que hoy están atentando en contra de nuestras comunidades”.

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La víctima mortal del ataque fue Felipe Joaquín Rivera, un barbero de 20 años que aportaba al sustento de su hogar. (unbuenpolombiano / Instagram)

La funcionaria también indicó que: “Es un joven que estaba a cargo de unos adultos mayores, él se levantaba día a día para dar el sustento a estos adultos mayores y también tiene a cargo una hermanita menor de edad de cinco años”, aseguró.

Dos explosiones causaron daños en comercios y vehículos

Las primeras versiones sobre el atentado indican que los explosivos fueron transportados en un vehículo que fue dejado en inmediaciones de una estación de servicio. En los minutos posteriores se produjeron dos detonaciones que afectaron comercios, viviendas y automotores ubicados sobre la carretera Panamericana.

Habitantes de la zona señalaron inicialmente que se trataba de una volqueta. Más tarde, líderes comunitarios mencionaron que las cargas habrían sido trasladadas en un vehículo tipo turbo de estacas. La Gobernación del Cauca, por su parte, se refirió a un furgón adaptado con rampas.

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Las autoridades deben establecer cuál fue el vehículo utilizado, cómo fueron dispuestos los explosivos y cuál fue la secuencia de los hechos. También investigan la versión de residentes según la cual el conductor habría dejado el automotor estacionado, se habría alejado a pie y luego habría abordado una motocicleta.

La Gobernación del Cauca vinculó la presencia de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc con la zona del ataque. (Captura de video @ColombiaOscura / X)

De acuerdo con los relatos conocidos en la zona, una primera explosión provocó pánico entre comerciantes y residentes. Rivera habría salido al escuchar la detonación, aparentemente en busca de ayuda o de un lugar seguro. La segunda explosión le causó heridas de gravedad que derivaron en su muerte.

Dos adultas mayores permanecen bajo atención médica

“Tenemos dos adultas mayores heridas que en este momento están siendo atendidas en un hospital de la zona, en el hospital del municipio de El Bordo, Patía. Están heridas de gravedad”, indicó Murillo.

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Las explosiones alteraron la movilidad en este tramo de la Panamericana y obligaron a la comunidad a activar medidas de emergencia mientras llegaban los organismos de socorro y la fuerza pública.

El número definitivo de heridos y el alcance de los daños aún no han sido precisados oficialmente. Las autoridades locales mantienen verificaciones en el sector para recopilar información y avanzar en la atención de las personas afectadas.

Investigan posible responsabilidad de la estructura Carlos Patiño

La carga detonó a 100 metros de la estación de Policía y frente a varios establecimientos comerciales. (Captura de video @ColombiaOscura / X)

Sobre los posibles responsables, la subsecretaria de Paz y Gobernanza sostuvo que en esa zona tiene presencia la estructura Carlos Patiño, disidencia de las Farc. Sin embargo, aclaró que aún no existe una atribución oficial del ataque.

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“Es la Carlos Patiño que hace presencia en la zona, pero está en materia de investigación”, manifestó la funcionaria. Murillo recordó que, menos de un mes antes, una base militar del Ejército Nacional en la misma localidad fue atacada con drones. Ese hecho dejó tres uniformados heridos y elevó la preocupación por la seguridad en El Estrecho y otros municipios del Cauca.

La representante de la Gobernación pidió la presencia del Gobierno nacional en el departamento y la realización de un consejo de seguridad ampliado. “El departamento del Cauca necesita ese consejo de seguridad ampliado, necesita la presencia del Gobierno nacional en el territorio”, afirmó.

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Las autoridades locales y departamentales analizan la posibilidad de ofrecer una recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado.