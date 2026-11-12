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Jugador de Once Caldas se responsabilizó del gol que les anotó James Rodríguez con Atlético Nacional: " Yo no podía dejar salir así a Tesillo

El futbolista colombiano también tuvo un momento distendido con Javier Hernández Bonnet, el periodista que le hizo la entrevista en medio de la cual hizo esa declaración

Jefry Zapata asumió parte de responsabilidad del gol que le marcó James Rodríguez con Atlético Nacional - (@nacionaloificial/@jefry_zapata14/Instagram)
Jefry Zapata asumió parte de responsabilidad del gol que le marcó James Rodríguez con Atlético Nacional - (@nacionaloificial/@jefry_zapata14/Instagram)
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Jefry Zapata, delantero colombiano de 26 años, asumió su responsabilidad en la jugada del gol de James Rodríguez para Atlético Nacional, anotado el martes 10 de noviembre del 2026 en un juego válido por la ida de la semifinal en la Copa BetPlay, y destacó la calidad de la acción que cambió el desarrollo del partido ante Once Caldas, cuyo resultado final fue de 1-1.

Tuve responsabilidad por no ir a presionar a Tesillo, pero es un jugador de gran jerarquía”, afirmó el delantero el jueves 12 de noviembre en una entrevista con Blu Radio. El atacante de Once Caldas se refirió al encuentro en el que su equipo se fue al descanso con ventaja de 1-0, pero Atlético Nacional encontró el empate en el segundo tiempo de la mano de Rodríguez.

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Para Zapata, el resultado dejó una serie abierta entre dos equipos que, según su análisis, buscan jugar y pueden definir sus próximos cruces a partir de detalles tácticos.

“Creo que fue un partido difícil. Nosotros supimos el primer tiempo manejar el partido. Gracias a Dios nos fuimos en ventaja, pero creo que el segundo tiempo Nacional hizo varios movimientos que de pronto no supimos controlar y, en un descuido, nos empatan”, explicó Zapata.

El partido dejó abierta la serie que precede a la final en la que se definirá el campeón del torneo, y que tendrá su juego de vuelta el martes 17 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El delantero agregó que Once Caldas todavía confía en sus opciones: “Para mí la llave está abierta y creo que son dos equipos que juegan muy bien al fútbol y que el que se equivoque pierde”.

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(Santiago Álvarez-Colprensa)
El equipo titular de Once Caldas en el enfrentamiento ante Atlético Nacional. Zapata es quien está de segundas de izquierda a derecha en la fila de arriba - (Santiago Álvarez-Colprensa)

El gol de James Rodríguez con Atlético Nacional ante Once Caldas

La jugada que terminó en el gol de James Rodríguez fue uno de los puntos centrales de la conversación. Zapata explicó que Once Caldas tenía previsto impedir que William Tesillo avanzara con libertad y pudiera levantar la cabeza para buscar un pase entre líneas. Sin embargo, Atlético Nacional logró ocupar los espacios y generar superioridad en ataque durante el complemento.

(Santiago Álvarez-Colprensa)
El equipo titular que usó Atlético Nacional para enfrentar a Once Caldas - (Santiago Álvarez-Colprensa)

El delantero reconoció su participación en esa secuencia y describió cómo se produjo la desorganización defensiva. “Nosotros teníamos claro que a Tesillo no podíamos dejarlo avanzar con el balón ni pensar, porque es un jugador que tiene muy buen pie”, señaló. Luego explicó que los movimientos rivales obligaron a Once Caldas a retroceder y a modificar su estructura sobre el campo.

El atacante también hizo una autocrítica puntual por su decisión durante la acción. “En lo personal, yo no podía dejar salir así a Tesillo, sino que siento que me estaba dejando llevar del juego de los dos centrales y me movieron de un lado a otro”, sostuvo. Para Zapata, el desenlace fue producto de un error colectivo y de la jerarquía de los futbolistas de Atlético Nacional.

¿Quién es Javier Hernández Bonnet?

La entrevista tuvo además un momento distendido cuando Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo que fue el espacio donde se desarrolló la entrevista, le dijo que seguirá pendiente de él. Zapata le respondió. “Un honor que usted me entreviste, lo escucho desde chiquito”, le expresó.

El experimentado analista deportivo habló sobre la situación de Radamel Falcao García - crédito golcaracol.com
Él es Javier Hernández Bonnet- (golcaracol.com)

Luego el comunicador ahondó en los origenes del futbolista y este le contó que nació en Manrique Oriental, en Medellín, y que vivió allí hasta los diez años, antes de trasladarse a El Salvador. Esa misma ciudad en la que Bonnet comenzó su carrera, de forma profesional, en el periodismo.

Y es que Bonnet acumuló cerca de 50 años de trayectoria en el periodismo deportivo. Sus primeros pasos fueron en la radio durante la década de 1970; ingresó a RCN Radio en 1978, pasó a la televisión en 1989 y se incorporó a Noticias Caracol en 1998. Además de dirigir transmisiones de fútbol en Blu Radio.

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