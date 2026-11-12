Contraloría alerta por déficit de 1.500 trabajadores en el Metro de Bogotá y posibles sobrecostos de US$10 millones

Yolima Herrera Martínez, delegada de Inclusión Social de la Contraloría, explicó que el organismo verificará los retrasos en estaciones, sistemas y malla vial, así como el posible costo de US$10 millones para contratar trabajadores de China. - crédito @CGR_Colombia/X

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La Contraloría General de la República alertó sobre un déficit aproximado de 1.500 trabajadores en la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, cuya eventual contratación desde China tendría un costo cercano a 10 millones de dólares, según la información entregada por el concesionario.

La advertencia se conoció después de una mesa técnica en la que participaron representantes del concesionario, la interventoría y la Empresa Metro de Bogotá. Durante el encuentro, el organismo de control también identificó retrasos en estaciones, sistemas y trabajos de malla vial, aunque el avance de la obra contratada alcanza el 84,68%.

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A través de sus redes sociales, la Contraloría informó que iniciará visitas de campo este viernes 13 de noviembre para verificar el estado de los trabajos y los costos asociados a la posible contratación de personal adicional.

La Contraloría alertó sobre el déficit de 1.500 trabajadores y el costo cercano a US$10 millones que tendría traerlos desde China, según el concesionario. - crédito @CGR_Colombia/X

Contraloría revisará quién asumirá los US$10 millones

Yolima Herrera Martínez, delegada para la Inclusión Social de la Contraloría, explicó en un video publicado por la entidad que el déficit corresponde a trabajadores calificados y no calificados que serían necesarios para continuar con las actividades de construcción.

Según la funcionaria, el propio concesionario planteó la posibilidad de traer aproximadamente 1.500 trabajadores de la República Popular China, lo que representaría un costo cercano a los US$10 millones.

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Frente a esta situación, Herrera señaló que el equipo técnico interdisciplinario de la Contraloría verificará quién tendría que asumir esos recursos.

El grupo encargado del seguimiento está integrado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), la Unidad Anticorrupción y la Delegada para Economía y Finanzas Públicas, bajo el liderazgo de la Delegada para la Inclusión Social.

La revisión se desarrolla por instrucción del contralor general, Jorge Laverde, y contempla tanto la verificación de los avances de infraestructura como el análisis de los costos relacionados con la incorporación de mano de obra.

La Contraloría advirtió que las obras de malla vial y espacio público de la Primera Línea del Metro no estarían terminadas cuando comiencen las pruebas del sistema. - crédito REUTERS/Enea Lebrun

Malla vial y espacio público no estarían listos para las pruebas

Otro de los puntos expuestos por la Contraloría está relacionado con las actividades pendientes en la infraestructura que acompaña la construcción de la Primera Línea.

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Durante la mesa técnica, según explicó Herrera Martínez, se conoció que la malla vial y el espacio público no estarían terminados cuando comiencen las pruebas del Metro, pese al porcentaje de ejecución reportado por los responsables del proyecto.

La entidad también advirtió que continúan los retrasos en estaciones y sistemas, por lo que las inspecciones se concentrarán en los puntos que presentan mayores demoras.

Las visitas de campo permitirán contrastar la información entregada por el concesionario y la interventoría con el estado de las obras. La Contraloría también revisará los costos asociados a la contratación del personal que haría falta para atender las actividades pendientes.

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La Administración distrital informó que la obra alcanzó un avance del 84,68% en octubre de 2026, frente al 28,98% que registraba en enero de 2024. - crédito Alcaldía de Bogotá

Alcaldía reporta avance del 84,68% en el Metro de Bogotá

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá informó que la Primera Línea del Metro alcanzó un avance del 84,68% con corte a octubre de 2026.

En un video divulgado por la Administración distrital, se indicó que en enero de 2024, cuando comenzó el actual periodo de gobierno, la obra registraba un avance del 28,98%. Según ese balance, durante los siguientes 33 meses se alcanzaron 55,70 puntos porcentuales adicionales.

La Alcaldía también señaló que, de los casi 24 kilómetros que tendrá el trazado, más de 19 kilómetros ya están construidos y se han instalado más de 11 kilómetros de vía férrea.

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El proyecto contempla 16 estaciones: Gibraltar, Portal Américas, Ciudad Kennedy, Timiza, Hospital de Kennedy, avenida Boyacá, avenida 68, Puente Aranda, SENA, Santa Isabel, Hospital, avenida Jiménez, Central, calle 45, calle 63 y calle 72.

De acuerdo con el balance distrital, Gibraltar es la estación con mayor avance, seguida por Portal Américas. La Administración también presentó imágenes del desarrollo de las estructuras en los diferentes puntos del trazado.